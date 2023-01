Křetínský v „investiční horečce“ koupil v Paříži dům s výhledem na prezidentský palác

Český miliardář Daniel Křetínský koupil v roce 2020 pařížský dům ruského oligarchy Dmitrije Rybolovleva za 21,5 milionu eur (asi 517 milionu korun). Honosný městský dům má výhled na prezidentský Elysejský palác a bohatou historii. Zároveň patří mezi aktiva v Rybolovlevově ostře sledovaném rozvodu, uvedla agentura Bloomberg.

Český miliardář Daniel Křetínský koupil v roce 2020 od ruského miliardáře Dmitrije Rybolovleva a jeho bývalé manželky pařížský městský dům, který sousedí s Elysejským palácem, rezidencí francouzského prezidenta. Dům koupil Křetínského holding s názvem Paris Real Estate za 21,5 milionu eur (asi 517 milionů korun), ukazují firemní dokumenty, které má k dispozici agentura Bloomberg. Transakce se uskutečnila v listopadu 2020 a dosud nebyla oznámena, podotkl Bloomberg.

Křetínský má „investiční horečku“

Sedmačtyřicetiletý Křetínský získal své jmění nákupem elektráren se svou skupinou EPH a prožívá „investiční horečku“ za účelem diverzifikace svých aktiv, poznamenala agentura. Křetínský dále vlastní podíl ve společnosti Royal Mail neboli britské královské poště, fotbalových klubech West Ham United a Sparta Praha a v maloobchodní skupině, do níž mimo jiné patří společnosti Casino Guichard-Perrachon a Fnac Darty ve Francii.

Dům byl součástí majetku, který se stal předmětem sporu mezi Rybolovlevem a jeho bývalou manželkou Jelenou, kteří každý vlastnili polovinu majetku. Nemovitost koupili za 18,2 milionu eur v roce 2008, těsně před zahájením rozvodového řízení. Rozvod ale vyústil v dlouholetou soudní bitvu. V roce 2014 švýcarský soud přiznal Rybolovlevové 4,5 miliardy dolarů ačkoli následně se částka dalšími rozhodnutími snížila na něco málo přes 600 milionů dolarů (asi 13,4 miliardy korun).

Mluvčí Křetínského a Rybolovleva odmítli věc komentovat, Rybolovlevův právník transakci potvrdil.

Věhlasná historie

Městský dům se nachází v ulici s přímým výhledem na palác a rozkládá se na 700 metrech čtverečních. Kdysi patřil císařovně Evženii, provdané za Napoleona III., a měl různé šlechtické majitele. V 19. století měl dům tunel, který ho spojoval s Elysejským palácem, alespoň podle průvodce pařížskými ulicemi Felixe de Rochegudeho.

Šestapadesátiletý Rybolovlev je podle indexu miliardářů Bloombergu s majetkem ve výši 10,3 miliardy dolarů 11. nejbohatším Rusem a 191. nejmovitějším obyvatelem planety. Nepatří ale mezi ruské podnikatele, kteří byli sankcionováni USA, Velkou Británií a Evropskou unií kvůli válce na Ukrajině. Zbohatl v potašovém průmyslu, zejména když v letech 2010 a 2011 prodal dva výrobce hnojiv za více než sedm miliard dolarů.

Vlastní většinový podíl ve fotbalovém klubu AS Monaco a v posledních deseti letech v Monaku žije.

Pro Křetínského je to další nákup ve Francii. V loňském roce koupil zámek Marais s rozlehlým parkem a vodní plochou v obci Le Val-Saint-Germain ležící 40 kilometrů jihozápadně od Paříže. Objekt pořídil za 43 milionů eur (asi miliardu korun) a plánuje jej přeměnit na luxusní hotelový komplex.

Zámek ve Francii stejně jako luxusní restauraci na Azurovém pobřeží a další nemovitosti nakoupil v minulosti i český expremiér a kandidát na prezidenta Andrej Babiš. Francouzské úřady nyní expremiéra vyšetřují kvůli možnému praní špinavých peněz. Podle deníku Le Monde předběžné vyšetřování začalo již v únoru loňského roku, na veřejnost se ale informace dostala až v polovině srpna. Babiš tvrdí, že mu již zámeček Bigaud v městečku Mougins na jihu země na Azurovém pobřeží nepatří.

