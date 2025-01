David Ondráčka: Comeback Vojtěcha, Metnara či Faltýnka. Koho si nakonec Babiš přivede do vlády?

Opoziční hnutí ANO dlouhodobě vede průzkumy a míří k výhře ve volbách. Zatím to směřuje k tomu, že v říjnu Babiš vystřídá Fialu a přivede si do vlády své ministry a obmění celou administrativu státu. Ale co to bude za lidi? Kromě trojky Babiš, Havlíček a Schillerová, to jasné není. Obecně se ví velmi málo o vnitřních poměrech v centru ANO. Kdo na tomto politickém dvoru kolem vládce Babiše má vliv a pozice?

ANO těžce loví nové kádry, jejich stávající poslanci se nijak výrazně neprofilují, takže není vyloučeno, že se recyklují ti minulí. Vrátí se Adam Vojtěch na zdravotnictví z trafiky na ambasdádě v Helsinkách? Metnar na obranu a Plaga na školství? Usedne Vondráček na zamini a Malá na spravedlnost? A bude Faltýnek zase hrát šéfa klubu a hlavního lobbistu v zemi?

Centralizované ANO

Není pochyb, že ANO je tvrdě centralizované kolem Babiše a jeho nejbližšího okolí. Ten rozhoduje o složení kandidátek, o nominacích na důležité pozice, má právo veta, vše si hlídá. On rozhodne o strategii a povede si povolební vyjednávání. Je to jeho hnutí, jeho politický vehikl, o tom není pochyb.

Už mnohem méně však víme o vnitřních poměrech tohoto politického dvora, o jeho mocenských siločárách. Kdo tam má vliv, kteří poradci jsou dnes důležití. A jak víme ze středověku, u každého dvora se vždy intenzivně intrikuje, kdo získá přístup ke králi, kdo je v oblibě a kdo padá v nemilost a končí vyobcován.

Nyní ANO sází na osvědčenou trojici. Hnutí chce, aby všude byly vidět jeho hlavní tváře - Babiš, Havlíček a Schillerová. Zjistili si průzkumy, že jim to takto ve třech funguje, a že to lidem stačí. Ti budou ve vládě sedět s velkou pravděpodobností, patrně Babiš jako premiér, a Havlíček se Schillerovou jako místopředsedové.

Poslanci a Faltýnek jako bič na poslance

Hnutí ANO má dnes hodně lidí v regionech, v důležitých funkcích v krajské a komunální politice, má řadu hejtmanů, primátorů, starostů. Zatím se neprofilují na některém celostátním tématu, ale můžou se takové případy objevit, a někdo u dvora může získat oblibu. Dnešní poslanci hrají svou opoziční roli, ale až na pár výjimek jsou politicky nevýrazní.

A hlavně s dnešními procenty by ANO mohlo mít v příští sněmovně klidně 80, 90, ale taky třeba i 100 poslanců. Babiš o jednobarevné vládě určitě sní. Pokud by všechny malé strany nepřekročily 5 procent, je to teoreticky i možné. A kdo bude těch 90 kousků, co to bude za lidi? Budou něčím zajimaví, budou mít svá témata, budou mezi nějaké osobnosti? Nebo to bude jen poslušné stádo, které bude nějak „whip“ bičovat a hlídat, aby nikdo nevybočoval a nevyskakoval si?

Za minulé vlády ANO tuto roli hlídače dělal Faltýnek. Teď další čtyři roky sedí ve sněmovně, schovaný v ústraní, nekomentuje nic, nevystrkuje hlavu, čeká. Může se vrátit do takové aktivní role předsedy klubu, věří mu ještě Babiš? A bude si Faltýnek zase brát mandát, řešit problémy a hrát vrchního lobbistu?

Ministři musí vědět, co chtějí, jinak je úřady sežerou

Zůstaňme u ministrů. Pokud chce ministr uspět, musí při nástupu na úřad velmi přesně formulovat, co chce. Je to úplně jiná a složitá disciplína, než kampaňová hesla a argumentace pro veřejnost ve volbách. Noví ministři musí umět víc než kampaňovat. Musí velmi jasně a detailně naformulovat své priority vůči úředníkům, dovnitř byrokracie a ustát úřednický odpor, který nutně přijde. Jinak ho ty ministerské baráky sežerou zaživa. Zpracují si ho ke svému obrazu, udělají z něho ulítanou loutku, která má spoustu úkolů, jednání a schůzek, ale vlastně nic reálně neřídí.

Připravují se příští ministři hnutí ANO na moment, až přistanou na ministerstva? Pracují na svých reformních koncepcích, legislativních krocích, navazují odborné kontakty, komunikují se zájmovými skupinami, budují zahraniční vazby po Evropě? Budují si své týmy, lákají zajímavé experty, aby s nimi spolupracovali, buď jako poradci, nebo že s nimi na ten ministerský barák přímo půjdou jejich politiku na úřady realizovat? Zatím to tak moc nevypadá.

K pravděpodobnému vítězi se postupně začnou nabízet přirozeně ambiciózní lidé ze státní správy. Nemusí jít jen o pozice ministrů, ale také o politické náměstky, samozřejmě o funkce ve státních firmách, státních fondech, celé řadě dozorčích rad, prostě dojde k obměně celé administrativy státu, postů jsou stovky.

Adam Vojtěch zase ministrem zdravotnictví?

Trochu si to shrňme. Otázka zní, zda dojde k recyklaci bývalých ministrů ministrů vlády z roku 2017, nebo se objeví úplně jiná jména? Stane se opět Adam Vojtěch ministrem zdravotnictví? Bude povolán zpět ze svého zlatého azylu a trafiky, kterou dostal jako velvyslanec ve Finsku? A bude to případně jiný (reformní) ministr, než za pandemie covidu? Víme, jak se posunulo jeho přemýšlení o zdravotnictví, jestli má vizi reforem?

A obdobně se vrátí Robert Plaga na školství? Toho mnoho lidí ve školství bralo jako kvalitního ministra, ale doba se posouvá všude. A Taťána Malá se už na spravedlnosti mihla, pak byla rychle s ostudou odvolána, ale také není vyloučeno, že se vrátí. Odborný respekt bude mít těžko, ale to jí asi vadit nebude, křeslo mít může. A usedne za ANO do křesla ministra zahraničí Radek Vondráček, a jakou zahraniční politiku povede, jak bude Česko reprezentovat?

Tragéd Metnar na obranu?

A obrana opět zbyde na tragickou postavu Metnara? To by bylo velké něštěstí vzhledem k významu bezpečnosti a složité turbulentní mezinárodní situaci. Zrovna on je ukázkou, proč nedostatek kádrů ničí českou politiku. Intelektuálně i politicky zcela prázdný, zase bez angličtiny (stejně jako Černochová), bez rozhledu, bez vize, jen prázdná loutka zbrojařů na podpisy konktraktů a akvizic. Ale prostě nikdo další v ANO se obraně nevěnuje, takže jeho návrat na ministerstvo zase hrozí.