Dalibor Martínek: Babiš do vězení nepůjde, raději bude premiérem
Pes aby se v tom vyznal. Andrej Babiš je jasným lídrem současných voleb. Všichni ovšem čekali, že budoucím premiérem bude Karel Havlíček, Babišův dvorní lokaj.
Jenže Babiš nyní oznámil, že chce být premiérem. Havlíček má smůlu.
Babiš se osmnáct let pere s problémem Čapí hnízdo. Ten není pořád u konce. Případ je notoricky znám. Babiš dostal padesát milionů evropských dotací na budování zábavního centra pro děti vedle Benešova. Byla to dotace pro malé firmy, Babiš byl miliardář. Udělal fintu, založil novou firmu a tak dále. A teď se tváří jako oběť politického boje. Trapné.
Bohužel, pro budoucího premiéra se touto lapálií dál zabývá soud, a bude se jí zabývat i po říjnových volbách. Za krádež v tomto finančním rozsahu by běžný člověk dostal třeba i deset let natvrdo. To se Babišovi nestane. Jednak bude premiérem, a také, má zdatné právníky.
Když byl Andrej Babiš v letech 2014 až 2017 ministrem financí v Sobotkově vládě, na jeho poradách bývalo takové ticho, že by byl slyšet i pád špendlíku. Babišův občasný řev byl ovšem slyšet až za dveře. Řídit stát jako firmu, to je Babišův narativ. Newstream přináší sérii profilů lídrů stran kandidujících v říjnových volbách. První je favorit voleb, Andrej Babiš. Následovat ho bude již zítra Petr Fiala a další šéfové stran zase příští víkend.
PROFIL: Babiš, miliardář, kterému už byl Agrofert malý
Alfa samec je jenom jeden
Karel Havlíček je loajálním Babišovým spolupracovníkem. Byl velmi výkonným ministrem průmyslu, má hezké plány rozvoje české ekonomiky. Problém je, že alfa samec je jenom jeden. Ve smečce to tak prostě funguje. A ve smečce ANO je alfa samcem Babiš.
Takže nám nyní Babiš, který si se svým trestním stíháním evidentně neláme hlavu, oznámil, že v případě volebního vítězství hnutí ANO bude vést vládu z pozice premiér ta. A bude prý garantem bezpečnostní a zahraniční politiky vlády.
OK. Nová informace. Havlíček tedy nebude premiérem. Možná o tuto pozici ani nestál. Ono být premiérem pod Babišem, kdo by o to stál. Babiš, posilněný předvolebními průzkumy, také prohlásil, že by chtěl ve volbách získat více než 50 procent hlasů. No, to bude muset Karel Havlíček vstávat ne jako obvykle v pět hodin ráno, ale ve tři. A motor točit na sedm tisíc.
Málokdo by na podzim roku 2013 odhadoval, že se ODS ještě někdy stane vůdčí politickou silou. Jenomže již v lednu následujícího roku se stal předsedou Petr Fiala a začala cesta obrody, která vyvrcholila volebním vítězstvím koalice Spolu v roce 2021. Podaří se Petru Fialovi opět překvapit a bude v čele strany i za rok? Zde je část příběhu tohoto muže, který může do dějin vstoupit mnoha způsoby, a zatím není zcela jisté, jestli to bude příspěvek pozitivní, nebo spíše problematický.
PROFIL: Petr Fiala nabídl spásu ODS. Dneska bojuje o její budoucnost
Babiš oznámil, že pokud bude premiérem, vyhoví všem požadavkům kladeným českými i evropskými normami a má na to právní experty. Není jasné, jaké požadavky má na mysli. Ale evidentně je ochoten splnit jakékoliv požadavky, aby se stal premiérem. Babiš je v ohledu naplnění svých cílů prostě dokonalý. Pokud něco chci, udělám jako boxer úkrok vlevo, potom vpravo, a potom dám direkt. Jako v byznysu. Prostě soupeře nějak udolám.
Soupeřem nejsou zemědělci, kterých spoustu ekonomicky zlikvidoval a potom koupil. Soupeřem jsou nyní voliči. A ty je třeba přehrát. Udělám cokoliv, abych těch třicet procent dostal. Babiš je hráč. A není zvyklý prohrávat. Asi tyhle volby vyhraje. Ale bude to dobrý premiér?