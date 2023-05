Karel Havlíček: Postavíme se zbrklému zelenému aktivismu Evropské unie

Bereme vládním stranám voliče, protože vůbec nezvládají svou agendu, říká stínový premiér Karel Havlíček z ANO. Předvolební průzkumy jeho slova potvrzují, ANO se pohybuje kolem třiceti procent. Babišovo hnutí nyní změnilo rétoriku a začalo se řadit mezi takzvaně liberálně konzervativní strany. Co tento přemet na politické mapě znamená? Především fakt, že Babiš a jeho nejbližší cítí šanci sebrat voliče současné pětikoalici. A nyní na tom začínají intenzivně pracovat.

Reklama

Co znamená změna politického směřování strany ANO, že teď budete liberální konzervativci. Co tedy budete nyní prosazovat?

Oni nás ženou do nějakého škatulkování, takže jsme použili termín liberální konzervatismus. Je to založené na tržní ekonomice, s jistou sociální záklopkou. Přirovnal bych to k rodinné firmě. Ne korporativismus, ale ani ne socialistické přerozdělování. Jasná vize, snaha minimalizovat administrativu, ale je to o výsledcích, o tržním fungování. Je to založené na rodině, na rozumném přístupu k ekologizaci.

Zbrklé zelené kroky Evropské unie, takřka bez jakékoliv diskuse, například snížení množství emisních povolenek, budou mít dopad na průmysl i domácnosti. Stejně tak neuvážené ukončení výroby aut se spalovacími motory. Říkáme, nenabíhejme si na zelené vidle. Je to něco proti tomu, co tato vláda dělá. A to je koncepce založená na aktivismu, na progresivismu, na zelené doktríně.

Nenabíhejme si na zelené vidle

Kde a kdy jste na tuto změnu politiky ANO přišli?

Postupně se to vyvinulo. Vždy jsme byli pro tržní hospodářství. Vždy jsme byli rezervovaní vůči zběsilým zeleným nápadům. Určité prvky konzervativismu k ANO vždy patřily. Liberální konzervativismus není žádný alibismus ani žádný úskok.

Andrej Babiš vždy uměl dobře číst mezi řádky náladu ve společnosti. Máme si posunutí kormidla ve směřování ANO číst v tomto duchu?

Je to do značné míry důsledkem toho, jak se současná Evropa chová. Když vidíme, že se celá Evropa posouvá k mega-aktivismu a mega-progresivismu, logicky na to musíme reagovat. A to tím, že to kritizujeme. Tvrdě odmítáme fungování naší vlády během předsednictví Evropské unie. Hlava mi nebere, jak se může vláda chlubit výsledky v ekonomicko-klimatické oblasti. Na co sáhli, to se udělalo špatně. Největší radost udělali Fransi Timmermansovi, což je hlavní evropský zelený ideolog, který tvrdí každý týden něco jiného. A naše vláda mu skočila na špek.

Síkela: Ceny za energie uváděné Eurostatem platí jen 2,5 procenta Čechů Politika Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) chce do novely energetického zákona zapracovat povinnost dodavatelů energií sdělovat Energetickému regulačnímu úřadu (ERÚ) skutečné ceny energií, za které je prodávají koncovým zákazníkům. Síkela to uvedl v pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi. ERÚ a Český statistický úřad dosud mohly podle něj pracovat jen s ceníkovými cenami, které podle Síkely platí méně než 2,5 procenta obyvatel. Proto podle něj Česko v porovnání s ostatními evropskými zeměmi patřilo ve druhém pololetí loňského roku mezi nejdražší země v Evropě. ČTK Přečíst článek

V čem mu skočila na špek?

Tak třeba konec aut se spalovacími motory. Timmermans podrazil české předsednictví, když řekl, že pokud se schválí konec těchto aut od roku 2035, bude norma Euro 7 mírnější. Chybně se to odsouhlasilo, ale Euro 7 přišla v nejtvrdší variantě. Vláda na to reagovala pozdě. A jako výměna má být možnost, že bude možné prodávat auta na syntetická paliva. To je úplný nesmysl. Na to jezdí možná formule jedna. Ale s ohledem na výrobní kapacitu a na cenu je to úplný nesmysl. Automobilky to vědí a avizují, že to je slepá cesta.

Co v tomto může Česko pod případným vedením ANO v rámci Evropy změnit? Není to takový nesmyslný don Quijotský boj?

Souhlasím, že je to don Quijotský boj. Ale na druhou stranu, nemůžu zradit to, co sám říkám. Jestliže tam šla vláda s tím, že zvýší počet emisních povolenek, a odsouhlasí, že se jejich počet sníží, nebo že nebude konec aut na spalovací motor a odsouhlasí, že bude, tak to je podvod. Ano, asi bychom to nezměnili. Ale mohli bychom se posunout do skupiny několika zemí, a není jich málo…

Nechceme být rebelové Evropy...

Mluvíte o připojení Česka ke směru, který představuje například Orbánovo Maďarsko?

Proti konci aut se spalovacími motory byla třeba Itálie, Polsko nebo Chorvatsko. Ano, je tam i Maďarsko, ale proti bylo paradoxně i Německo. A co se týká nesmyslné normy Euro 7, tam je proti polovina zemí EU.

Takže budeme za vašeho vedení opět rebelové Evropy?

Ne. To není o rebelství. Musíme říct svůj názor. Jestliže jsem zvolen, a do vlády jdu s programem, a potom dělám pravý opak, tak říkám, že je to zrada na voličích. Pokud jsem zvolen s nějakým programem, mám ho plnit, nebo mám aspoň hledat kompromisy. Tato vláda vše servilně schválila.

Česko je téměř z třetiny obchodní výměny ekonomicky provázené s Německem. Neměli bychom tedy sledovat i zájmy nejvýznamnějšího obchodního partnera a zájmy západních zemí?

My neříkáme, že chceme vystoupit z Evropské unie. Jenom říkáme, že tam chceme hájit naše zájmy. A snažme se je maximálně prosazovat. Když říkáte Německo, nejsme další spolkovou zemí. Jsme suverénní zemí, která spolupracuje s Německem. Ale spolupracujeme i s jinými zeměmi. Mohl bych to otočit a říct, že sedmdesát procent naší obchodní spolupráce je mimo Německo.

Ale druhou věcí je, jak funguje současné Německo. Kolik lidí tam souzní s kroky německé vlády? Kolik lidí tam souhlasí s ukončením jádra? Většina populace je proti ukončení jádra. Přesto Německo fatálně chybně upouští od jádra. A to je jedním z důvodů, kam jsme se dostali s cenami energií. A když jdeme do důsledků, není to způsobeno jenom válkou na Ukrajině, ale i extrémní závislostí Německa na ruském plynu. Kdyby Německo využívalo jádro, situace mohla být jiná. S elektroauty je to podobné.

Chceme prosazovat svůj názor

Řekněte klíčové teze, které bude uplatňovat ANO, pokud vyhraje volby, což nyní průzkumy naznačují…

Musíme odkorumpovat Česko. Dostáváme se do neskutečné kliky různých zájmových stran. Ve zdravotnictví, v průmyslu…

Jaký je klientelismus v průmyslu?

Například lobbing energetických firem. Podívejte se, jak dopadl boj s cenami energií. To by se za nás nestalo. Vláda reagovala buď špatně, nebo pozdě, a dostala se pod vliv energetických společností, které si de facto napsaly, jak bude vypadat systém zastropování a jaká budou energetická opatření. Důsledkem je, že máme jedny z nejdražších energií v celé Evropě. Energetické společnosti fakticky řídily tuto vládu. To měl dělat ministr Síkela, ale prvních sedm měsíců loňského roku to totálně podcenil.

Vaše vláda, ve které jste byl vicepremiérem, extrémně přidávala důchodcům a při covidu zasekla státní dluh přes dvě stě miliard korun. Jak to souvisí s konzervativní politikou, o které nyní mluvíte?

Sociální záklopka, o které jsem mluvil, znamená, že nechceme hodit přes palubu skupiny obyvatel, které se těžko mohou bránit.

Vláda vypouští informační balonky

Průměrný příjem seniorů se nyní s vaší pomocí blíží padesáti procentům průměrné mzdy, tedy dvaceti tisícům korun. Minimální mzda je přitom 17 300 korun. Jsou důchodci skupinou obyvatel, kterou chcete chránit?

Minimální mzdu má člověk, který je v produktivním věku. Má šanci si najít jinou profesi a do toho bych nezasahoval. Ale když je někomu osmdesát let, jak se má bránit? Domníváte se, že se s průměrným důchodem dá vyžít, že je to nějaká hitparáda?

Vláda se chystá představit soubor ekonomických opatření, důchodovou „reformu“ a změny v daních. Už víte, jak budou změny vypadat?

Nevíme. Vláda co týden vypouští návrhy různých opatření a potom je bere zpátky.

Stanislav Šulc: Ve vypouštění informačních balonků si stávající vláda nezadá s Babišem Názory Naše chyba, měli jsme si zvyknout. Minulá vláda přišla s novým stylem politiky: když něco chtěla nebo potřebovala udělat, nejprve to některý z ministrů někde prohlásil mimoděk ve vedlejší větě, nebo to zveřejnilo některé z médií na základě zdrojů obeznámených s návrhem. A podle míry nenávisti v reakcích se daná věc buďto skutečně zavedla, zavedla se v jiné podobě, nebo skončila jako „nápad konkrétního ministra“ v propadlišti dějin. Od stávající vlády řada lidí očekávala návrat rozumové i rozumné politiky s jasnými procesy. Leč, realita je opět jiná, jak naznačují nejnovější veletoče kolem možných nových sazeb DPH. Stanislav Šulc Přečíst článek

U důchodů se předpokládá, že předloží návrh zvýšení věku odchodu do penze. Souhlasíte s tímto řešením?

Ne. Jejich argument je úplně šílený, když říkají, že chtějí udržet stejnou dobu lidí v důchodu s tím, jak se dožívají vyššího věku. Ale podívejte se, v jakém stavu se lidé dožívají vyššího věku. Technologie dokážou život člověka prodloužit, ale otázkou je, v jaké kondici. Není pravda, že člověk v šestašedesáti letech je nyní v lepší kondici než před třiceti lety. Nejvíc vládě vyčítám, že jde o čistě účetní pohled.

Musíme si třeba říct, jak se budou vyvíjet technologie ve vztahu k sociologickému prostředí. Jedním z klíčových témat, které jsem měl na ministerstvu průmyslu jako vlajkovou loď, je umělá inteligence. Tato vláda toto téma ignoruje. A přitom se pracovní trh vlivem umělé inteligence během jedné generace zcela změní. Měli bychom se ptát, jestli vůbec bude poptávka na trhu práce po lidech nad šedesát let. Tvrdím, že poptávka nebude, a je to doložitelné.

Nicméně výdaje státu na penze neustále rostou, činí už přes šest set miliard korun ročně. Jaké je řešení ANO?

Je to běh na delší trať. Snížení schodku státních financí se musí namixovat. Bavme se o strukturálním schodku, který je někde mezi dvěma až dvě stě padesáti miliardami korun ročně. My chceme tento schodek snižovat tempem půl procenta HDP ročně, což je čtyřicet až padesát miliard korun. Mixem důslednějšího výběru daní, i EET v tom hraje svoji roli. K tomu je potřeba pracovat s analytikou kontrolního hlášení, posílit celní správu. Zaměřit se na důslednější výběr daní. A také je to o škrtání výdajů.

Lukáš Kovanda: Fialova vláda si zrušením nejnižší sazby DPH „přihraje“ 24 miliard, zdraží ale vodu a léky Názory Chystané změny daně z přidané hodnoty, které aktuálně zvažuje vláda, jsou vlastně zvýšením daně, v rozporu s původními sliby vládních stran. Ministerstvo financí má pravdu v tom, že zamýšlené snížení počtu sazeb DPH, ze tří na dvě, představuje zjednodušení daňového systému. To je kýžené. Jenže způsob, jakým ke snížení počtu sazeb vláda hodlá dospět, bude v celkovém efektu daň lidem navyšovat, míní hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Kde byste škrtali výdaje?

Nezbývá než dát úkoly ministrům, aby uspořili tři nebo šest procent. Garantuji vám, že se to dá uhrát. Třeba jenom slučováním jednotlivých agend. Když jsem nechal sloučit Diamo a Palivový kombinát v Ústí nad Labem, byl kolem toho obrovský křik. Všechno dál funguje, ale ušetřilo se sto milionů korun ročně. Slučujme agendy. Proč děláme nový digitální úřad, kam nabereme dvě stě lidí? To není normální. Digitalizace má ušetřit peníze, ale vláda vytváří nový úřad. Souhlasím s vládou, že se dá víc vybrat na některých spotřebních daních, tam nejsme fatálně proti.

Takže jste pro větší daně z alkoholu nebo z cigaret?

Tvrdý alkohol, tabák. U pohonných hmot bych to nedělal. Ale u hazardu ano. Vláda přemýšlí opačně, jak ulehčit hazardním společnostem. Vhodnými úsporami, navýšením některých spotřebních daní a jejich důsledným výběrem bychom dokázali úspory uhrát. To je krátkodobé řešení. Dlouhodobé je podporovat tvorbu přidané hodnoty. V roce 2018 jsem připravil inovační strategii a posunuli jsme se mezi inovační lídry. Nová vláda to shodila ze stolu. Rozdělilo se to mezi tři resorty. Ministr Síkela pro to nedělá vůbec nic, k činnosti ministryně Langšádlové se raději nebudu vyjadřovat, a ministr Bartoš možná ví, co digitalizace obnáší, ale rozhodně nemá manažerskou výkonnost, aby prosadil, co chce.

Podpoří ANO případnou změnu DPH ze tří sazeb na dvě?

Ne. Tvrdíme, že by se DPH mělo nechat tak jak je. Protože v opačném případě by došlo ke zvýšení cen. Dvě sazby jsou jistě pohodlnější, ale nyní se díváme na to, jaký by to mělo vliv na ceny.

Úvahy o snížení daně z hazardu naštvaly šéfku klubu ANO Schillerovou Money Opoziční hnutí ANO by považovalo za důvod pro vyslovení nedůvěry vládě, pokud by ministerstvo financí vedené Zbyňkem Stanjurou (ODS) předložilo paragrafovaný návrh novely na snížení daně z hazardu. V souvislosti s informacemi o návrhu, který ministr označil za pracovní podklad, o němž se teprve povede ve vládní koalici politická debata, to uvedla šéfka klubu ANO Alena Schillerová. ČTK Přečíst článek

Předvolební průzkumy dávají ANO přes třicet procent. Už se uvnitř strany bavíte o volebním vítězství, už se těšíte?

Jsem tím, který očekávání mírní. Teď je to o tom, že musíme ještě víc přidat. Proto jsme napnuli sílu na stínovou vládu, rozdělili jsme si práci. Babiš je do regionů, Schillerová má na starosti sněmovnu, já stínovou vládu. Tvrdě pracujeme. Děláme konference, workshopy, kulaté stoly. A představujeme stínovou vládu jako skupinu lidí, která je schopná převzít odpovědnost. Nepochybuji o tom, že ve volbách zvítězíme. Ale je otázka, o kolik.

Utvořili byste vládu s SPD?

Vždy se to tvoří až po volbách. Neumím si představit spolupráci s někým, kdo má ve svém programu vystoupení z Evropské unie, z NATO. Ale počkejme si, jak se třeba změní i jejich názor, počkejme si na výsledek pětikoalice. Faktem je, že nyní sbíráme body i u pětikoaličních voličů.