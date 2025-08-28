Ukrajinci se bojí o syny. Mladí muži budou moci vycestovat
Ukrajinci odvezli ze země spoustu chlapců. Vláda proto upravuje pravidla pro vycestování. Dospělí muži nemohou kvůli válečnému právu opouštět zemi.
Mladým mužům bude umožněno opustit Ukrajinu poté, co vláda změnila pravidla pro překračování hranic a upravila zákon zavedený po ruské invazi v plném rozsahu, který nutil dospělé muže mladší 60 let zůstat v zemi.
Nová pravidla pro muže ve věku 18 až 22 let vstoupí brzy v platnost, uvedl v úterý na sociálních sítích ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a dodal, že změny byly „dohodnuty s vojenským velením“.
[[Twitter status: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1960304469914067378]]
Premiérka Julija Svyrydenkoová uvedla, že nové pravidlo platí také pro občany, kteří se z různých důvodů nacházejí v zahraničí. „Chceme, aby si Ukrajinci udrželi své vazby na Ukrajinu co nejvíce,“ uvedla na platformě X. V zemi zpustošené válkou přitom stále platí válečný stav.
Zákaz vycestování mužů byl zdrojem napětí na Ukrajině, protože se opakovaně objevovaly případy, kdy muži s udělenou výjimkou pro dočasný pobyt v zahraničí odmítali návrat, nebo kdy byly rodiny oddělené celé měsíce či roky.
Rodiny posílají chlapce do ciziny
Vládní úředníci jsou také stále více znepokojeni vysokým počtem chlapců mladších 18 let, které rodiče posílají do zahraničí ve snaze zákaz obejít.
„Maturitní třídy jsou téměř výhradně složené z dívek, univerzitám chybějí mužští uchazeči,“ řekl deníku Financial Times poslanec Oleksandr Fedijenko z prezidentovy vládní strany Sluha národa. „Tento druh rozhodnutí pomůže udržet tyto mladé lidi na Ukrajině, aby přispívali své vlastní zemi, a ne jiným,“ doplnil.
Exodus mužů mladších 18 let probíhá navzdory tomu, že do ukrajinských ozbrojených sil mohou být povoláni pouze muži ve věku 25 let a starší. USA a několik dalších západních zemí vyvíjely tlak na Kyjev, aby snížil minimální věk pro mobilizaci, a to kvůli akutnímu nedostatku pracovních sil, který v posledních měsících přispěl k ruským územním ziskům.
Zelenskyj však tyto výzvy opakovaně odmítl s tím, že snížení věku pro mobilizaci může přijít teprve tehdy, až západní země výrazně zvýší tempo dodávek zbraní.
Snížení věkové hranice pro mobilizaci je mezi Ukrajinci vysoce nepopulární, podle průzkumu agentury Socis zveřejněného letos s tím nesouhlasí 86,5 procenta respondentů.
Kyjev se snažil povzbudit dobrovolnou službu. Na začátku roku spustil jednoletý vojenský kontrakt speciálně pro žadatele ve věku 18 až 24 let, který obsahuje finanční pobídky, například bonus zhruba 1 milion hřiven (asi 20 tisíc eur). Tato iniciativa však zatím nedokázala vyřešit nedostatek vojáků v bojových brigádách.
Snížení věkové hranice pro nástup na frontu by Ukrajině dlouhodobě výrazně uškodilo - v devadesátých letech v zemi klesla porodnost, takže relativní počet mladých dospělých mužů je nízký.