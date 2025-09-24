Nový magazín právě vychází!

Jurečka: Důchody od ledna vzrostou v průměru o 668 korun

Profimedia
ČTK
Starobní, invalidní a pozůstalostní penze se od ledna zvýší o 240 korun a k tomu se u většiny zvedne i zásluhová procentní část ještě o 2,6 procenta. Průměrný starobní důchod tak vzroste o 668 korun na 21 786 korun. Zavedou se také minimální důchody. Ten starobní nesmí být nižší než 9800 korun. Nařízení o valorizaci důchodů schválila ve středu vláda. Na tiskové konferenci po jejím jednání to oznámil ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Kabinet rozhodl i o zvýšení příplatků k důchodu pro odbojáře, vězně komunistického režimu a pozůstalé po nich. Zvednou se od ledna o 2,6 procenta.

Česká správa sociálního zabezpečení vyplácela na konci června starobní, invalidní a pozůstalostní penze 2,83 milionu lidí. Další desetitisíce důchodů poskytovaly sociální systémy obrany, vnitra či justice. Podle zákona se penze zvedají vždy od ledna o růst cen pro důchodcovské domácnosti a o třetinu růstu reálných mezd. Důchod se skládá ze dvou částí. Solidární pevná výměra je pro všechny stejná a odpovídá desetině průměrné mzdy. V zásluhovém procentním dílu se odráží výše odvodů z výdělků, odpracovaná doba i počet dětí.

„Dobrou zprávou je, že důchody v průměru vzrostou o 668 korun,“ uvedl Jurečka.

Průměrná starobní penze by se měla po valorizaci podle podkladů k nařízení dostat na 21 786 korun. Podle ministra by mohla překročit 21 800 korun. Jurečka podotkl, že průměrný polský důchod činí 18 867 korun, slovenský 17 665 korun a maďarský 15 021 korun. „Tím chci podtrhnout to, že v ČR se vždy zachovává kupní síla našich důchodců,“ dodal šéf resortu práce.

Průměrná mzda pro příští rok tedy vychází na 48 967 korun. Solidární část důchodu se tak od ledna po zaokrouhlení zvýší na 4900 korun z letošních 4660 korun. Všichni příjemci penzí si polepší o 240 korun. K tomu se jim navýší zásluhový procentní díl jejich důchodu o 2,6 procenta. Průměrná starobní penze vzroste o 668 korun. Lidem, kteří nastoupili do předčasného důchodu po 30. září 2023 a nemají ještě důchodový věk, se zvedne jen solidární část o 240 korun. Příplatky k důchodu pro odbojáře, vězně komunistického režimu a pozůstalé po nich vzrostou o 2,6 procenta.

Podle podkladů k nařízení by průměrná starobní penze měla od ledna odpovídat 53 procentům průměrné čisté mzdy. U hrubé mzdy by to mělo být 42 procent, tedy o 1,2 procentního bodu méně než letos, uvedlo ministerstvo práce. Podle něj by se reálná hodnota průměrné starobní penze měla zvednout o 1,1 procenta. Základní výměra bude tvořit 22,4 procenta důchodu, letos je to 22,1 procenta. Posiluje se tak solidarita.

Od ledna se zavádí po reformě i minimální důchod. Ten starobní odpovídá pětině průměrné mzdy, polovinu tvoří solidární výměra a polovinu zásluhový díl. Pevná část má činit příští rok 4900 korun a stejně vysoká bude i procentní výměra. Minimální starobní penze tak bude 9800 korun. Stejně vysoký bude i invalidní důchod třetího stupně. Invalidé druhého stupně budou pobírat minimálně 7350 korun a prvního stupně 6534 korun. Vdovský a vdovecký důchod by měl činit nejméně 7350 korun a sirotčí pak 6860 korun. Polepšit by si podle údajů z důchodové ročenky mohlo několik desítek tisíc lidí. Loni mělo starobní důchod pod 10 tisíc korun 34 600 seniorů a seniorek.

Výdaje na valorizaci ministerstvo práce v podkladech nevyčíslilo. Uvedlo, že s nimi rozpočet počítá. Podle návrhu má mít resort práce na důchody přes 722,2 miliardy korun, což je téměř o 22,5 miliardy korun víc než letos.

Nařízení stanovuje pro příští rok i redukční hranice pro výpočet důchodu či pro odvody živnostníků. První činí 21 546 korun a druhá 195 868 korun.

Schillerová: Nedaněné spropitné omezí šedou ekonomiku

Schillerová: Nedaněné spropitné omezí šedou ekonomiku
Profimedia
ČTK
ČTK

Hnutí ANO chce po volbách prosadit, aby bylo spropitné v restauracích osvobozeno od daní a odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Podle místopředsedkyně hnutí Aleny Schillerové by to pomohlo omezit šedou ekonomiku, zlepšit přístup zaměstnanců k hypotékám či leasingům a přineslo by právní jistotu do oboru. Podporu návrhu vyjádřil také Luboš Kastner z Hospodářské komory.

Předseda sekce gastronomie Hospodářské komory ČR Luboš Kastner označil osvobození spropitného od daní a odvodů za krok správným směrem. Gastronomie v Česku je podle něj v krizi a potřebuje změny. Schillerová a Kastner to uvedli na středeční tiskové konferenci.

Podle nedělního průzkumu agentury STEM pro televizi CNN Prima News by nyní volby vyhrálo právě opoziční hnutí ANO se 30,9 procenta hlasů.

Způsob danění spropitného zákon v současné době explicitně neurčuje. Jestli spropitné zaměstnavatel zahrne do tržeb restaurace, musí z něj odvést daň 15 procent v případě, že jde o OSVČ, a 21 procent, pokud je to právnická osoba. Jestliže spropitné rozdá mezi zaměstnance, počítá se do jejich hrubé mzdy, která podléhá 15procentní dani.

Andrej Babiš v Ostravě

Dalibor Martínek: Babiš vrací Česko k socialismu. Aby vyhrál, slíbil všechno všem

Názory

Andrej Babiš vede předvolební kampaň vlastně celé čtyři roky, po které je v opozici. Od začátku letošního roku objíždí vesnice ve svém volebním kraji. I jinde. Nakonec dostal holí po zádech. Nyní představil oficiální volební program.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Podle Schillerové ale spropitné často není zahrnuté v oficiálních příjmech, a pohybuje se tak v šedé ekonomice. Aktuálně státu ze spropitného plyne 300 až 400 milionů korun ročně, v případě průměrného spropitného v restauracích šest procent z útraty by to ale mělo být 12 až 13 miliard korun, řekla. Hnutí ANO podle ní plánuje prosadit, aby se spropitné ke mzdě vyplácelo jako samostatná položka bez odvodů na daních a pojistném. Schillerová ale nevyloučila to, že by stát stanovil paušál, do jehož výše by se daně a pojistné ze spropitného neodváděly. Bude to ještě předmětem případných debat, řekla.

Zaměstnanci v gastronomii mají kvůli tomu, že spropitné není často zahrnuté do jejich oficiálních příjmů, nejhorší přístup k hypotékám nebo leasingům, uvedla Schillerová. Problémy pak podle ní nastávají také třeba při stanovování výživného po rozvodu rodičů. Doplnila, že spropitné představuje 20 až 50 procent čisté mzdy zaměstnanců v gastronomii.

Reformu spropitného hnutí ANO plánuje pouze pro restaurace, neboť je to obor, který bojuje s mnoha problémy, řekla Schillerová. V době pandemie nemoci covid-19 podle ní z gastronomie odešla čtvrtina lidí a zpět se už nevrátili. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) ve středu na tiskové konferenci po jednání vlády uvedl, že by reforma spropitného v restauracích nebyla férová vůči jiným oborům. „Byl bych rád, abychom se snažili vytvářet férové, jednoduché, efektivní prostředí ze strany státu, a ne další různé výjimky, které vedou k tomu, že pro jiné podnikatele to není férové,“ dodal.

Hospodářská strategie hnutí ANO: realistická šance, nebo politická iluze?

Názory

Hnutí ANO si plánem hospodářské strategie zřetelně říká o vedoucí pozici v příští vládě. Klíčový záměr zvýšit růst české ekonomiky dlouhodobě o více než dva procentní body ale staví na ideálním vývoji situace u nás i ve světě, píše ve svém komentáři ekonom Lukáš Kovanda.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Kromě reformy spropitného chce ANO podle Schillerové prosadit i snížení DPH na nealkoholické nápoje podávané ve stravovacích zařízeních z 21 na 12 procent.

„Česká gastronomie a jejích skoro 100 tisíc zaměstnanců potřebují zásadní impulzy. Gastronomie je nejvíce postiženým oborem z dob covidu a poslední roky zejména kvůli růstu daní nebo cen elektřiny, rigidním podmínkám pro zaměstnávání, oslabené koupěschopnosti poptávky nebo nadměrné míře kontrol nezaznamenal jediný pozitivní moment,“ řekl Kastner.

„Česká gastronomie je v situaci, kdy potřebuje zažít zásadní pozitivní milníky. Legalizace spropitného a snížení DPH jsou právě ty dva nejzásadnější,“ dodal. Tyto dvě změny by uvítala také Asociace hotelů a restaurací ČR, řekl její prezident Václav Stárek. Mezi další priority oboru ale podle něj patří i znovuzavedení elektronické evidence tržeb (EET) nebo zjednodušení pravidel pro zaměstnávání lidí ze zemí mimo Evropskou unii.

Schillerová už dříve zmiňovala, že pokud ANO vyhraje volby, EET opět zavede. „U nového EET bude důležité, aby bylo nastaveno jednoduše a aby se kontroly zaměřily na ty, kteří se vyhýbají placení daní. Pro slušné podnikatele je hodně demotivující, pokud stát zavírá oči před obcházením zákonů, ať už je to neplacení daní nebo třeba prodej zdravotně závadného zboží na čínských e-shopech,“ řekl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza.

Alena Schillerová

Pokud bude ANO vládnout, Schillerová nechá přepracovat návrh rozpočtu

Politika

V případě, že by opoziční hnutí ANO po říjnových sněmovních volbách vládlo, vrátilo by ze Sněmovny nynější návrh státního rozpočtu na příští rok kabinetu k přepracování. Na počátku roku 2026 by stát hospodařil v rozpočtovém provizoriu.V televizní Partii na CNN Prima News to uvedla někdejší ministryně financí Alena Schillerová.

ČTK

Přečíst článek

Bek se dohodl s odbory. Od ledna vzrostou platy učitelů o sedm procent

Učitelé papouškují staré osnovy
iStock
ČTK
ČTK

Učitelům se od ledna zvýší platové tarify o sedm procent. Asistentům pedagogů a dalším pedagogům s nižší odborností by se měly zvednout o pevnou částku 2000 korun. Dohodly se na tom školské odbory s ministrem školství Mikulášem Bekem (STAN). Uvedl to předák školských odborů František Dobšík. Upřesnil, že 2000 korun navíc by měli dostat školští pracovníci do sedmé platové třídy, sedm procent pak od osmé platové třídy.

„Díky tomu, že je v zákoně garantováno pro učitele 130 procent průměrné mzdy z předminulého roku, tak nárůst je možný o 6,5 procenta. My jsme se dohodli, že tabulka pro pedagogické pracovníky poroste pro všechny pedagogy od osmé platové třídy o sedm procent, do té osmé platové třídy by to byl plošný příplatek do tarifu o 2000 korun,“ uvedl Dobšík.

Podle metodického pokynu ministerstva školství do osmé a vyšší platové třídy spadají učitelé mateřských, základních i středních škol či vedení škol. Od čtvrté do sedmé třídy mají odměnu pedagogičtí pracovníci s nižší odborností, tedy třeba asistenti.

Pro nepedagogické síly jako kuchařky, školníky, administrativní síly či technický personál odboráři chtějí vyjednat růst tarifních platů o devět procent. Jednání s vládou o přidání budou ještě pokračovat.

Dalibor Martínek: Perpetuum mobile podle odborářů. Vyšší platy rovná se růst ekonomiky

Názory

Vláda se s odbory opět nedohodla na růstu platů. Jde o platy téměř sedmi set tisíců zaměstnanců, učitelů, zdravotníků, úředníků. Jde o zvýšení výdajů státu o desítky miliard korun. Proti letošku by mělo být navýšení podle návrhu vlády o 27 miliard korun, tedy asi o 9,4 procenta, uvedl ministr Marian Jurečka, který jednání s odbory vede.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Platová přetahovaná nekončí. Jurečka mluví o kompromisu, Středula chce víc

Politika

Vláda s odbory ve středu zatím neuzavřela dohodu o růstu platů. Padl nový kompromisní návrh na zvýšení platových tarifů od ledna o pět až šest procent a pro hůř odměňované profese a státní službu o devět procent. Jednání bude ještě pokračovat. Novinářům to po jednání s odborovými předáky řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podle odborů je možná shoda s kabinetem na přidání o devět procent hůř odměňovaným profesím. Pro ostatní zaměstnance odbory chtějí růst o šest procent, uvedl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula.

ČTK

Přečíst článek

