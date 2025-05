Zelenskyj telefonoval s Trumpem, hovořili o příměří ve válce Ruska s Ukrajinou

Kyjev je připraven na jednání s Ruskem v jakémkoli formátu, pokud Moskva ukáže ochotu k bezpodmínečnému příměří, řekl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po čtvrtečním telefonátu s americkým prezidentem Donaldem Trump. Ten poté na své sociální síti Truth Social napsal, že rozhovory s Ruskem a Ukrajinou pokračují a znovu vyzval „k, ideálně, třicetidennímu bezpodmínečnému příměří“. Pokud nebude dodržováno, USA a jeho partneři zavedou další sankce vůči Moskvě, dodal Trump.

Zelenského čtvrteční telefonát s Trumpem podle agentury AFP trval asi dvacet minut, vedl se v angličtině a hlavními tématy byla diplomacie a příměří ve válce s Ruskem, které v únoru 2022 Ukrajinu napadlo. Zelenskyj po telefonátu prohlásil, že Ukrajina je připravena vést s Moskvou „všechny formáty jednání“ s cílem nalézt řešení konfliktu vyvolaného ruskou invazí.

„Aby se tak ale stalo, musí Rusko ukázat, že to s ukončením války myslí vážně, počínaje úplným a bezpodmínečným příměřím,“ uvedl také ukrajinský prezident ve zprávě zveřejněné na sociálních sítích.

Prezident Ukrajiny a USA telefonicky také hovořili o dohodě o nerostných surovinách, kterou ve čtvrtek ratifikoval ukrajinský parlament a která umožní Američanům přístup k ukrajinským přírodním zdrojům. Na jejím základě má také vzniknout společný investiční fond na obnovu válkou zničené Ukrajiny.

Trump ve čtvrtek večer na své síti Truth Social vyzval „k ideálně 30dennímu bezpodmínečnému příměří“. „Doufejme, že bude dodržováno přijatelné příměří a obě země budou odpovědné za jeho respektování,“ dodal Trump. „Pokud nebude příměří respektováno, USA a jejich partneři uvalí další sankce. Každý týden umírají tisíce mladých vojáků a každý by si měl přát, aby se to ZASTAVILO,“ napsal Trump s tím, že je nadále „odhodlán zajistit mír mezi Ruskem a Ukrajinou společně s Evropany“.

Ruský prezident Vladimir Putin nedávno vyhlásil jednostranné třídenní příměří v souvislosti s oslavami 80. výročí konce druhé světové války. Kyjev ale ruský návrh označil za bezpředmětný a uvedl, že stále podporuje návrh na 30denní příměří, který vypracovaly Spojené státy.

Rusko začalo třídenní příměří uplatňovat ve středu ve 23:00 SELČ, o půlnoci ze středy na čtvrtek moskevského času. Ukrajina ale tvrdí, že ho Moskva nedodržuje. Ruské ministerstvo obrany v neděli uvedlo, že Moskva příměří dodržuje a že je to naopak Ukrajina, kdo pokračuje v bojích.

