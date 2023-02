Dalibor Martínek: Jsou důchodci slabou sociální skupinou? Možná už by se mohli trochu uskrovnit

Starobních důchodců bylo ke konci roku 2022 podle statistik sociální správy téměř 2,4 milionu. Spolu s invalidními důchodci a vdovami a vdovci je v Česku celkem 2,85 milionu lidí, kteří pobírají státní penzijní dávky. Celkový počet nějaké formy důchodu byl ke konci loňského roku víc než 3,4 milionu. Je to součet starobních či pozůstalostních důchodů, někdo má starobní i vdovský důchod zároveň.

Reklama

Shrnuto, třetina Čechů jsou důchodci.

Průměrná výše starobního důchodu byla koncem loňského roku přes 18 tisíc korun, přesně 18 061 korun. Stát na důchody v loňském roce vynaložil téměř 580 miliard korun. Čtvrtinu všech státem vybraných peněz. Pro srovnání, minimální mzda je nyní zákonem stanovená na 17 300 korun. Za osm a půl hodiny bezduché práce každý den.

Na 3,4 milionu penzí se skládá 5,4 milionu pracujících. Na jednu dávku se skládá 1,6 pracujícího. Chcete, vážení penzisté, po svých dětech a vnoučatech víc peněz? Ta řekněte, co si mají vaši mladí odříct. Peníze na učebnice pro děti? Nemají jet na dovolenou? Tak do toho, pojďme hrát otevřenou hru.

Nyní vláda otevřela citlivou debatu o zpomalení růstu důchodů. Už teď je z toho veliké halo. Valorizace penzí by podle opatrných vládních návrhů již neměla být tak rychlá. Což je vlastně doporučení poradenské skupiny NERV, které si vláda očividně vzala za své. A přidala k tomu otázku zvyšování věku odchodu do penze. Vláda se vydala na minové pole.

Valorizace důchodů: V červnu se seniorům zvýší penze v průměru o 750 korun Politika Starobní, invalidní a pozůstalostní důchody se od června kvůli inflaci znovu zvýší. Starobní penze vzroste v průměru o 750 korun. Všichni penzisté a penzistky by měli dostat 400 korun a k tomu by se jim měla zvednout procentní část penze o 2,3 procenta. Dohodla se na tom dnes vláda. Po jejím jednání to na tiskové konferenci řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Kabinet upravil kvůli vysokým výdajům valorizační vzorec. ČTK Přečíst článek

Reklama

Zaútočit na roky usazený způsob zvyšování českých důchodů je troufalý čin. Jestliže k němu vláda přistoupila, svědčí to o jediném. Patrně neměla jinou možnost. Výdaje na důchody podle současného mechanismu skutečně bobtnají přes výkonnost tohoto státu. Klíčovou otázkou je, zda to pochopí důchodci. Kdo je o tom přesvědčí? To je velká marketingová výzva, uvidíme, zda si Fiala neukousnul příliš velké sousto.

Argumenty používané zastánci růstu českých penzí vždy směřují k západní Evropě. Ano, blbě se poslouchá, že průměrný Němec má penzi dva tisíce euro, Němka sedmnáct set. Německo má přitom přes dvacet milionů penzistů. Ale je třeba si říct, že nejsme Němci. Tuzemská ekonomika si na takové výdaje prostě neumí vydělat.

Nyní jsme v situaci, kdy Rusové dobývají Ukrajinu, energie jsou násobně dražší než před rokem. Počet nezaměstnaných začíná růst, realitní trh je zamrzlý, maloobchodní tržby klesají. Ekonomika je v recesi. Každý šetří, kde to jde. Zatímco pracující se musí uskrovnit, valorizace penzí jede podle dávného plánu. V loňském roce se průměrná penze zvedla o dva a půl tisíce korun měsíčně. Co by za to kdejaký zaměstnanec dal.

Dalibor Martínek: Češi jsou posedlí důchody. Proč tolik lpíme na závislosti na státu Názory Marian Jurečka, který je nyní shodou okolností ministrem sociálních věcí, dostal na starost nevděčný úkol. Připravit něco jako reformu důchodového systému. Úkol, na kterém si již mnozí experti vylámali zuby. Fakta jsou totiž jasná. Důchodců bude neustále přibývat a není úplně jasné, kdo je bude živit. Dalibor Martínek Přečíst článek

Poslední valorizace způsobily, že počet lidí s penzí mezi třiceti a čtyřiceti tisíci korun se meziročně zvýšil z deseti na šestadvacet tisíc. Penzi od 25 do 26 tisíc pobíralo v roce 2021 sedm tisíc lidí, v loňském roce už 30 tisíc. Celkově bralo penzi přes 20 tisíc korun víc než 725 tisíc Čechů.

Pokud se stát chce víc zaměřit na podporu lidí v existenční nouzi, nezní to vůbec jako špatný nápad. Přispělo by to k sociálnímu smíru ve společnosti. Museli by s tím však souhlasit i penzisté. Nebo ty politické strany, které se rozhodly za ně mluvit. Ale pozor. Sáhnout na důchody, to však vždy zavánělo pádem vlády.