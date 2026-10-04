Stříhat pásku je fotogeničtější než stavět přístavby, architekti kritizují radnice kvůli velkým projektům
Dostupnost bydlení ve městech by mohlo podle oslovených odborných sdružení po komunálních volbách zhoršit, kdyby se nové koalice nezvládly domluvit na výstavbě, ale také pokud by se začaly rozprodávat městské byty a pozemky, upustilo se od dlouhodobého plánování nebo se změnily některé dobře nastavené stavební předpisy. Zatímco stavebníci a podnikatelé se obávají zastavení výstavby například i v důsledku chyb v nové stavební správě, podle ekologů se nesmí opomíjet vznik městských bytů na úkor soukromé výstavby.
Nejhorší scénář je podle Asociace developerů koalice, která se shodne na potřebě dostupného bydlení, ale u každého projektu najde důvod, proč v dané lokalitě nestavět. Za nebezpečné označila i sliby rychlého zlevnění bydlení bez zvýšení nabídky. "Od nových vedení očekáváme rozhodování, které umožní vznik bytů v potřebném rozsahu," uvedl generální sekretář Asociace developerů Zdeněk Soudný.
Vedle nefunkčního a opožděného zavedení nové stavební správy by podle manažera Svazu průmyslu a dopravy Tomáše Hrabala bylo obdobně problematické, pokud by územní plánování nevytvořilo obcím správné podmínky pro rozvoj. "To by se negativně projevilo na výstavbě infrastruktury i dalších druhů staveb," dodal.
Růst soukromé nabídky bytů ale podle architektky a odbornice z ekologické organizace Arnika Anny Vinklárkové nezlepší situaci domácností, které v současnosti nezvládnou zaplatit bydlení s tržní hodnotou. Takový narativ před volbami ve velkých městech přitom podle ní zastávají hlavně Motoristé nebo ODS, přestože se názory jednotlivých stran liší podle obcí. Naopak pražští Piráti nebo Praha Sobě či brněnští Za Lužánky a Zelené Brno by podle programu mohly nastavit podmínky pro vznik dostupných bytů.
"U volebních programů je proto důležité hodnotit celý soubor opatření: nové městské byty, opravy prázdných bytů, konec privatizace, družstevní bydlení, dostupné byty získané od developerů, nakládání s městskými pozemky, financování, sociální bydlení, nájemní agentury a zamezení zneužívání bytů pro Airbnb. Samotný slib 'zrychlíme výstavbu' dostupné bydlení nepřinese," sdělila Vinklárková.
Problematický by pak podle České komory architektů (ČKA) byl návrat k rozhodování o výstavbě bez dlouhodobého plánu. Příprava nové čtvrti, infrastruktury nebo většího bytového projektu totiž běžně přesahuje jedno volební období. Špatné by také bylo, kdyby se města spoléhala jen na velké projekty, které trvá dlouho postavit.
Samosprávy malé projekty příliš nevedou
"Je naopak nezbytně nutné mít k velkým projektům i střední a malé. Samosprávy malé projekty bohužel příliš nevyužívají, neboť to znamená větší pracnost v rámci úřadu i u politiků. Stříhat pásku velkého bytového domu je fotogeničtější než postavit stejný počet bytů, ale v přístavbách a nástavbách," řekl zmocněnec ČKA Petr Leška.
Dostupnost bydlení podle členky představenstva České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) Renaty Zdařilové ale není jen o penězích, nýbrž i o dobrém nastavení stavebních předpisů. V současné době se přitom uvolňují některé standardy. "Bydlení potřebujeme nejen dostupné, ale také přístupné a uživatelsky přívětivé," uvedla Zdařilová.
Zvýšení dostupnosti bydlení ve velkých městech se před volbami věnuje velká část kandidujících stran. Za hlavní problém ji považují například pražští volební lídři, na nedostupnost bydlení ale upozorňují i kandidáti v Brně, Ostravě nebo například Zlíně.
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