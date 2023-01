Globální zadlužení vzroste. V roce 2030 může představovat až 391 procent HDP

Zvyšování úrokových sazeb centrálními bankami může v příštích letech způsobit, že globální dlužníci budou mít dodatečné náklady na obsluhu dluhu až 8,6 bilionu dolarů (190,3 bilionu korun). Vyplývá to z odhadu agentury S&P Global. Agentura dodala, že svět je ohrožen krizí, protože vlády, domácnosti a finanční instituce se zadlužují, což by mohlo do roku 2030 zvýšit celkovou zadluženost na 366 procent hrubého domácího produktu.

Reklama

Až 391 procent HDP

Zadlužení roste mnohem rychleji ve vyspělých zemích než v rozvíjejících se ekonomikách, uvedli ekonomové S&P Terry Chan a Alexandra Dimitrijevicová. V případě nejhoršího scénáře by zadlužení v roce 2030 mohlo činit až 391 procent HDP. Podle údajů z loňského června globální dluh činil 300 bilionů dolarů, tedy 349 procent HDP.

„Poptávka po dluhu, například na pomoc spotřebitelům s inflací, zmírnění změn klimatu a obnovu infrastruktury, bude pokračovat,“ uvádí se ve zprávě S&P Global. „Ke zmírnění rizika finanční krize může být zapotřebí kompromisů mezi výdaji a úsporami.“

Hlavní centrální banky, v čele s centrální bankou USA (Fed) a Evropskou centrální bankou (ECB), loni výrazně zvyšovaly úrokové sazby, aby utlumily inflaci. Růst výpůjčních nákladů ale také přináší obavy, že způsobí globální recesi, a zvyšuje dluhovou zátěž. Za předpokladu, že přibližně 35 procent světového dluhu má pohyblivou úrokovou sazbu citlivou na měnovou politiku, zvýšil loňský cyklus zvyšování úrokových sazeb podle S&P náklady na obsluhu dluhu o další tři biliony dolarů.

Jaká je inflace v Evropě či USA? Padají rekordy staré desítky let Money S rapidně rostoucí inflací nebojuje jen Česko, ale i desítky zemí ve světě a v řadě zemí hlásí v posledních měsících dvouciferné nárůsty a nejvyšší hodnoty za desítky let. Centrální banky proto zvedají základní úrokové sazby, což však často znamená snížení hospodářského růstu. Podívejte se na přehled míry inflace ve světě. Dušan Kütner, ČTK Přečíst článek

S&P Global poskytuje ratingy dluhu. Svým varováním se přidává k řadě varování předních bankéřů a nadnárodních institucí před dopady vyšších nákladů na obsluhu dluhu na ekonomiky, podniky a domácnosti, uvedla agentura Bloomberg.

Reklama

Čechy trápí inflace. Ovšem v Argentině je téměř sto procent Money Míra inflace v Argentině v prosinci činila 94,8 procenta, a zvýšila se tak z listopadových 92,4 procenta. Informoval místní statistický úřad. Argentina má pátou nejvyšší inflaci na světě, prosincové tempo růstu bylo nejrychlejší od roku 1991. ČTK Přečíst článek

Fotbal přihrál britské ekonomice. Díky mistrovství překvapivě vzrostla Enjoy Hrubý domácí produkt (HDP) Británie se v listopadu proti předchozímu měsíci překvapivě zvýšil o 0,1 procenta, přispělo k tomu i mistrovství světa ve fotbale. Oznámil to britský statistický úřad. Snížila se tak pravděpodobnost, že britská ekonomika už loni vstoupila do recese. Vyhlídky na letošní rok však podle analytiků zůstávají nepříznivé. ČTK Přečíst článek