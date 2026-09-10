Inflace v Česku: Češi platí víc za dopravu a bydlení, máslo je ale skoro o 40 procent levnější
Inflace v Česku v srpnu zrychlila na 1,9 procenta, největší tlak na ceny přicházel z dopravy a bydlení. Pohonné hmoty meziročně zdražily o více než čtvrtinu a nafta byla nejdražší od října 2022. Proti tomu ale výrazně zlevnily některé potraviny – máslo téměř o 39 procent a mléko či vepřové maso zhruba o čtvrtinu.
Spotřebitelské ceny v Česku v srpnu zrychlily meziroční růst na 1,9 procenta z červencových 1,7 procenta. Meziměsíčně se ceny zvýšily o 0,3 procenta. Svůj předběžný odhad z minulého týdne dnes potvrdil Český statistický úřad. Zdražily především pohonné hmoty, naopak potraviny zlevnily, například trvanlivé mléko a vepřové maso byly v srpnu meziročně levnější skoro o čtvrtinu a máslo téměř o dvě pětiny.
„Spotřebitelské ceny v srpnu zrychlily svůj meziroční růst na 1,9 procenta. Výrazný růst cen pohonných hmot byl částečně vyvážen poklesem cen potravin. Například nafta se v srpnu na čerpacích stanicích v průměru prodávala za 44,98 koruny za litr, což byla nejvyšší hodnota od října roku 2022,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ Pavla Šedivá. Ceny pohonných hmot a maziv byly v srpnu meziročně vyšší o 26,2 procenta.
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Ceny v oddíle doprava měly tak podle statistiků na meziroční růst cenové hladiny největší vliv. Následovaly je ceny v oddíle bydlení, kde kromě nákladů vlastnického bydlení byly vyšší ceny nájemného za bydlení o 6,1 procenta. Ceny materiálů a služeb pro drobné opravy a údržbu bydlení stouply o 5,4 procenta, vodné bylo meziročně dražší o 3,9 procenta, stočné o 3,8 procenta a teplo a teplá voda zdražily o 1,5 procenta. Naopak elektřina zlevnila o 11,2 procenta a cena zemního plynu klesla o 4,8 procenta. V porovnání s loňským srpnem zdražily také tabákové výrobky, destiláty a likéry a pivo, naopak cena vína mírně klesla. Ceny stravovacích služeb stouply o 3,9 procenta a ubytovacích služeb o 6,8 procenta.
Některé potraviny zlevnily
Naopak na meziroční snižování cenové hladiny působily v srpnu nejvíce ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Máslo v srpnu meziročně zlevnilo o 38,8 procenta, polotučné trvanlivé mléko o 24,6 procenta a vepřové maso o 23,7 procenta. Margarín a podobné výrobky byly levnější skoro o 11 procent, drůbež asi o osm procent a sýry o pět procent. Pokračoval také pokles cen v oddíle odívání a obuv, oděvy zlevnily o 2,9 procenta a obuv o čtyři procenta.
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Statistici také dnes zveřejnili informace o vývozních a dovozních cenách v červenci. Meziročně se dovozní ceny zvýšily o 4,6 procenta, vývozní ceny vzrostly o 2,3 procenta. „Značný meziroční růst o více než 50 procent zaznamenaly dovozní ceny pohonných hmot,“ uvedl Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ. Výrazně meziročně stouply také dovozní ceny ropy a zemního plynu a elektřiny. Meziměsíčně se vývozní ceny nezměnily, dovozní ceny se zvýšily o půl procenta.
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Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.