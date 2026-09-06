Týden tradera: Nervózní září je tady. A trhy svírá strach z drahých energií
Klidné léto je definitivně pryč. Trhy znovu řeší drahou ropu, prudce rostoucí ceny plynu a výnosy dluhopisů, zatímco investoři vyhlížejí zářijové rozhodnutí Fedu. Proti rostoucí nervozitě stojí alespoň jeden silný příběh: AI boom dál plní pokladny technologických firem, jak ukázaly výsledky Dellu.
V minulém týdnu pokračovalo vystřízlivění, kdy zářijová sezónnost a pokračující nestabilita na Blízkém východě znovu vytvářely nepříjemný tlak na trhy. Rostly výnosy vládních dluhopisů i cena ropy. Náladu mírně vylepšovaly rekordní výsledky společnosti Dell. Hlavní americký index S&P 500 se tak dostal blíže k 7600 bodům.
Ropa a dluhopisy zvyšují nervozitu
Nové rozbroje na Blízkém východě znovu zvýšily geopolitickou nejistotu a přispěly k růstu cen energií i výnosů vládních dluhopisů. Cena ropy Brent se v týdnu vyšplhala až na šestitýdenní maxima, přiblížila se k psychologicky důležité hranici 100 dolarů za barel. Za celý týden si připsala kolem šesti procent a obchodovala se kolem hranice 95 dolarů za barel. Trhy reagovaly na obnovené americké útoky na cíle v Íránu a následnou íránskou odvetu.
Globální výprodej dluhopisů se prohlubuje. Investoři se bojí vyšší inflace kvůli drahé ropě, dalšího růstu sazeb i rostoucího zadlužení, a proto požadují za držení dluhopisů vyšší výnos. Japonské desetileté bondy poprvé po 30 letech překonaly tři procenta a české se dostaly nad 5,16 procenta, nejvýše od podzimu 2022.
Dluh je stále dražší. Investoři po celém světě si říkají o vyšší prémii
Trhy
Globální výprodej dluhopisů se prohlubuje. Investoři se bojí vyšší inflace kvůli drahé ropě, dalšího růstu sazeb i rostoucího zadlužení, a proto požadují za držení dluhopisů vyšší výnos. Japonské desetileté bondy poprvé po 30 letech překonaly tři procenta a české se dostaly nad 5,16 procenta, nejvýše od podzimu 2022.
Výnos amerického desetiletého vládního dluhopisu se držel kolem 4,78 procenta, tedy stále nedaleko tříletých maxim, zatímco výnos francouzského desetiletého dluhopisu vystoupal nad 4,2 procenta, nejvýše od listopadu 2008.
V Evropě tlak na výnosy zesílila srpnová inflace v eurozóně ve výši 3,3 procenta, která spolu s dražšími energiemi podpořila očekávání dalšího zvýšení sazeb ECB.
Vyšší ceny energií tak zvyšují riziko přetrvávajících inflačních tlaků a komplikují výhled pro měnovou politiku na obou stranách Atlantiku. Situaci navíc umocňuje zářijová sezónnost – po návratu investorů z letních dovolených bývá tento měsíc tradičně náročnějším obdobím pro finanční trhy, s vyšší volatilitou a častějšími výprodeji.
Na první pohled to nevypadá jako oslnivá nabídka. Stát dává na tříměsíčním Flexi Bondu 3,75 procenta ročně, zatímco některé spořicí účty nabízejí přes čtyři procenta. Jenže samotná sazba neříká všechno. Díky automatické reinvestici a složenému úročení státní bond poráží i ten nejlepší spořicí účet.
Vládní Flexi Bond versus spořicí účet. Co vydělá víc?
Money
Na první pohled to nevypadá jako oslnivá nabídka. Stát dává na tříměsíčním Flexi Bondu 3,75 procenta ročně, zatímco některé spořicí účty nabízejí přes čtyři procenta. Jenže samotná sazba neříká všechno. Díky automatické reinvestici a složenému úročení státní bond poráží i ten nejlepší spořicí účet.
Fed zasedne v polovině září
Před blížícím se zasedáním americké centrální banky, které proběhne 15. a 16. září, se tak kumuluje více rizik najednou: geopolitika, dražší energie, vysoké dluhopisové výnosy i nejistota ohledně dalšího vývoje sazeb.
Velké obavy vyvolává také růst cen plynu na evropských trzích, kde se komodita nachází nad 73 eur za MWh, což je nejvyšší úroveň od února 2022, kdy Rusko rozpoutalo válku na Ukrajině. Celý podzim se tak může nést ve znamení obav z nedostatku energií.
Vítězi mohou být i nadále komodity. Ostatně Bloomberg Commodity Index si letos připisuje již 15 procent.
Dell ukázal, že AI boom stále žije
Alespoň trochu trhy během týdne podržely výsledky společnosti Dell. Ta výrazně překonala odhady analytiků a nabídla solidní výhled na další období.
Tržby překonaly všechny analytické odhady a ve druhém fiskálním čtvrtletí, které skončilo 31. července, meziročně vzrostly přibližně o 58 procent. Čistý zisk dosáhl 4,13 miliardy dolarů, tedy 6,34 dolaru na akcii, oproti 1,16 miliardy dolarů a 1,70 dolaru na akcii ve stejném období předchozího roku.
Dell Technologies těží z prudkého růstu poptávky po serverech pro umělou inteligenci. Ve druhém čtvrtletí ztrojnásobil provozní zisk na 5,4 miliardy dolarů a tržby zvýšil o 58 procent na rekordních 47 miliard. Firma zároveň výrazně zlepšila celoroční výhled a její akcie po výsledcích posílily.
AI boom plní Dellu kasu. Tržby vyskočily o 58 procent, akcie prudce rostou
Zprávy z firem
Dell Technologies těží z prudkého růstu poptávky po serverech pro umělou inteligenci. Ve druhém čtvrtletí ztrojnásobil provozní zisk na 5,4 miliardy dolarů a tržby zvýšil o 58 procent na rekordních 47 miliard. Firma zároveň výrazně zlepšila celoroční výhled a její akcie po výsledcích posílily.
Pro třetí fiskální čtvrtletí Dell očekává upravený zisk 6,50 dolaru na akcii při tržbách 49 miliard dolarů, což by znamenalo jejich růst o 81 procent.
Investiční příběh AI a datových center tedy žije i z pohledu tradičního výrobce počítačů a serverů. Po výsledcích Nvidie je to další důkaz síly polovodičového cyklu, který zatím nekončí.
Evropské centrální banky začínají přehodnocovat, kde drží své zlaté rezervy. Nizozemsko přesunulo desítky tun zlata z USA a Kanady do Londýna, Francie část rezerv vrátila domů a podobný krok už dříve udělalo Německo. Nejde o předzvěst kolapsu, ale o snahu být lépe připraven na geopolitické a finanční otřesy, píše BBC.
Evropa stahuje zlato z Ameriky. Připravuje se na horší časy
Money
Evropské centrální banky začínají přehodnocovat, kde drží své zlaté rezervy. Nizozemsko přesunulo desítky tun zlata z USA a Kanady do Londýna, Francie část rezerv vrátila domů a podobný krok už dříve udělalo Německo. Nejde o předzvěst kolapsu, ale o snahu být lépe připraven na geopolitické a finanční otřesy, píše BBC.