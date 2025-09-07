Babiš dostal požehnání
Čtyřiašedesátiletý muž v pondělí na předvolebním mítinku ANO v Dobré na Frýdecko-Místecku udeřil šéfa opozičního hnutí Andreje Babiše francouzskou holí do hlavy. Jméno obce je příznačné. Přestože násilí na politicích odsuzujeme, Babišovi se dostalo rukou bezejmenného občana požehnání. Mohl se v péči lékařů, nic se mu samozřejmě nestalo, na chvíli zamyslet. Agresor prý jednal ve zkratu, vadí mu prý lži politiků. Třeba to byla požehnaná rána budoucímu premiérovi.
Stačilo! a SPD porušují zákon, když jakožto faktické koalice neoznačily kandidátní listinu jako koaliční, což ve volbách nastavuje nerovné podmínky. Rozhodl tak soud v Českých Budějovicích i v Brně. Soudy však odmítly zrušení kandidátek těchto stran, koalic, nechtěly narušit volby. Takže tady máme dvě politické strany, koalice, které porušují pravidla, ale nebudou potrestány. Máme tady tak trochu podivné volby. Ale i tak trochu příliš pružnou legislativu. Ne střední, východní Evropa.
A potom jsou tu Motoristé. Turek, pohybující se na hraně. Podle srpnového průzkumu STEM by se Motoristé do sněmovny nedostali. Jejich preference byly 4,7 procenta. Podle aktuálního modelu Ipsosu už mají 5,6 procenta. Ačkoliv influencer Filip Turek během té doby nic zásadního ani nepronesl, ani nepřekonal žádný rychlostní rekord. Motoristé chodí kolem pěti procent a říkají si o sázku, jestli ano nebo ne. Petru Fialovi by se pekelně hodilo, aby ano.
Když byl Andrej Babiš v letech 2014 až 2017 ministrem financí v Sobotkově vládě, na jeho poradách bývalo takové ticho, že by byl slyšet i pád špendlíku. Babišův občasný řev byl ovšem slyšet až za dveře. Řídit stát jako firmu, to je Babišův narativ. Newstream přináší sérii profilů lídrů stran kandidujících v říjnových volbách. První je favorit voleb, Andrej Babiš. Následovat ho bude již zítra Petr Fiala a další šéfové stran zase příští víkend.
PROFIL: Babiš, miliardář, kterému už byl Agrofert malý
Názory
Program ANO pro říjnové sněmovní volby je podle premiéra a šéfa koalice Spolu Petra Fialy (ODS) nezodpovědným populistickým koktejlem, jímž si nejsilnější opoziční hnutí chce koupit voliče za peníze, které nemá. Na síti X Fiala znovu kritizoval sliby ANO v otázce důchodové reformy, boje proti šedé ekonomice, energií či postoje vůči Ukrajině. Lídři ANO, kteří program nazvaný „Pro váš lepší život“ představili tento čtvrtek, kritiku odmítli, podle šéfa hnutí Andreje Babiše premiér jen v panice opakovaně lže a straší občany.
Program ANO je rozpočtový armagedon, uvedl Fiala. Strašíte občany, kontroval Babiš
Politika
