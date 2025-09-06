Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Politika Program ANO je rozpočtový armagedon, uvedl Fiala. Strašíte občany, kontroval Babiš

Program ANO je rozpočtový armagedon, uvedl Fiala. Strašíte občany, kontroval Babiš

Petr Fiala a Andrej Babiš
ČTK
ČTK
ČTK

Program ANO pro říjnové sněmovní volby je podle premiéra a šéfa koalice Spolu Petra Fialy (ODS) nezodpovědným populistickým koktejlem, jímž si nejsilnější opoziční hnutí chce koupit voliče za peníze, které nemá. Na síti X Fiala znovu kritizoval sliby ANO v otázce důchodové reformy, boje proti šedé ekonomice, energií či postoje vůči Ukrajině. Lídři ANO, kteří program nazvaný „Pro váš lepší život“ představili tento čtvrtek, kritiku odmítli, podle šéfa hnutí Andreje Babiše premiér jen v panice opakovaně lže a straší občany.

„Rozpočtový armagedon. To je asi nejlepší shrnutí programu, který ve čtvrtek představilo hnutí ANO,“ uvedl Fiala. Za armagedon označil program už ve čtvrtek. Dnes uvedl, že před čtyřmi lety přebírali po Babišově éře připravený rozpočet se schodkem téměř 400 miliard přesahující pět procent hrubého domácího produktu (HDP). „Naše vláda schodek srazila pod dvě procenta HDP v letošním roce,“ napsal premiér, který se v kritice zaměřil na některé body programu ANO.

Cesta k velkému mezigeneračnímu sporu

Slibované zrušení důchodové reformy by podle něj vedlo k rozpočtovému výpadku desítek miliard korun ročně, což podle Fialy dopadne hlavně na mladé. Těm vzrostou daně a budou mít nízké důchody. „Hnutí ANO si chce koupit důchodce za peníze mladých. Ve finále je to cesta k velkému mezigeneračnímu sporu,“ uvedl.

Andrej Babiš v Ostravě

Dalibor Martínek: Babiš vrací Česko k socialismu. Aby vyhrál, slíbil všechno všem

Názory

Andrej Babiš vede předvolební kampaň vlastně celé čtyři roky, po které je v opozici. Od začátku letošního roku objíždí vesnice ve svém volebním kraji. I jinde. Nakonec dostal holí po zádech. Nyní představil oficiální volební program.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Znovuzavedením elektronické evidence tržeb (EET) podle něj bude stát znovu „zaklekávat“ a všichni podnikatelé se opět stanou podezřelými. Kritizoval i navrhované dotování nákladů na distribuci elektřiny a obnovitelných zdrojů energie (OZE).

Babiš: Fiala zase straší

Babiš, který je dnes na předvolebním výjezdu na Karvinsku, sdělil, že Fiala za svou vládu neudělal nic pro lidi, zadlužil zemi o 1,2 bilionu korun a navzdory slibům zvýšil daně. „Pana premiéra asi zachvátila panika. Zase straší a vymýšlí si nesmysly, jako to dělá celou kampaň,“ míní expremiér a předseda hnutí, které je favoritem říjnových voleb. „My jsme zadlužení vždy snižovali, ODS ho vždy zvyšovala. My jsme daně snižovali, ODS je vždy zvyšovala. To jsou fakta,“ doplnil Babiš.

Stát vyřešil sporné bitcoiny. S kupci máme férovou dohodu, uvedl Fiala

Money

Ministerstvo spravedlnosti ve středu podepsalo dohodu s kupci bitcoinů, které státu daroval obviněný Tomáš Jiřikovský. Premiér Petr Fiala (ODS) to uvedl po jednání vlády. Dohodu označil za férovou pro obě strany, stát se podle něj díky ní vyhne možným vleklým právním sporům. Zdůraznil také, že stát o nic nepřišel. Dodal, že vláda v otázce bitcoinového daru jednala rychle, transparentně a příkladně. Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) doplnila, že státu zůstal v držení celkový objem přijatého bitcoinového daru, ať už v kryptoměně, nebo penězích. S dvěma hlavními kupci ministerstvo vypořádalo nároky na náhradu škody.

ČTK

Přečíst článek

Zrušení poplatků České televizi a Českému rozhlasu, které chce prosadit ANO, je cestou, jak dostat leckdy nepohodlná veřejnoprávní média pod přímý vliv vlády a vzít jim nezávislost, napsal premiér. Zrušení české muniční iniciativy pro Ukrajinu a plán dodávat zbraně přes NATO by podle Fialy poškodilo českou ekonomiku, protože nyní nakupují spojenci munici a zbraně i od českých firem.

Podle dnešního vyjádření šéfky poslanců hnutí Aleny Schillerové je program ANO ambiciózní a hlavně investiční. „Zdravotní péče je třetí rok v červených číslech, mají se zastavovat dopravní stavby, milion lidí je na prahu chudoby, reálné mzdy na úrovni roku 2019 a z covidu jsme se ekonomicky vzpamatovali téměř nejhůř v EU. Nikdy jste nehospodařili ani s přebytkem, ani vyrovnaně a vaše deficity jsou oproti období před covidem desetinásobné,“ vzkázala Fialovi.

Související

PROFIL: Babiš, miliardář, kterému už byl Agrofert malý

Šéf ANO Andrej Babiš
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Když byl Andrej Babiš v letech 2014 až 2017 ministrem financí v Sobotkově vládě, na jeho poradách bývalo takové ticho, že by byl slyšet i pád špendlíku. Babišův občasný řev byl ovšem slyšet až za dveře. Řídit stát jako firmu, to je Babišův narativ. Newstream přináší sérii profilů lídrů stran kandidujících v říjnových volbách. První je favorit voleb, Andrej Babiš. Následovat ho bude již zítra Petr Fiala a další šéfové stran zase příští víkend.

Jak řídil firmu? Je veřejným tajemstvím, že zemědělské podniky získával tak, že jim dodával hnojiva na dluh, a když zemědělci nebyli schopni dluh splácet, přebíral je.

Hnojiva jsou základní cihlou jeho podnikání. Někdo si možná myslí, že Babišův Agrofert vyrábí klobásy, kuchá kuřata a dojí mléko. Ano, to také dělá. Ale Babiš je především největším výrobcem hnojiv v Evropě.

Babiš manažer

V Česku má Lovochemii, na Slovensku Duslo Šaľa. To v roce 2023 přispělo do holdingu 2,3 miliardami korun zisku. V roce 2023 koupil Babiš rakouského výrobce hnojiv Borealis. Byla to transakce za dvacet miliard korun. Společnost, nyní přejmenovaná na LAT Nitrogen, má výrobní závody v Rakousku a ve Francii. A zlatou slepicí v oboru hnojiv je německá chemička SKW Stickstoffwerke Piesteritz. Na stamiliardových tržbách Agrofertu má skoro desetinový podíl, dosahuje pravidelně zisky v řádu miliard korun.

Kdo s koho. Volby se blíží

Newstream spouští Předvolební audit. Nabídne profily lídrů

Politika

Do voleb zbývá přesně měsíc. Již za čtyři týdny vyrazí zhruba 73 procent oprávněných voličů předat svůj hlas. A na základě toho pravděpodobně v dalších týdnech vznikne vláda. Portál newstream.cz nachystal na zářijové víkendy Předvolební audit. Budeme se věnovat jednotlivým lídrům a rekapitulaci toho, co se jim podařilo, v čem naopak selhali a také tomu, co od nich můžeme v dalším období očekávat. Startujeme v sobotu 6. září Andrejem Babišem, lídrem hnutí ANO s nejvyššími preferencemi.

nst

Přečíst článek

Agrofert měl v loňském roce zisk po zdanění sedm miliard korun a obrat přes 200 miliard. Kvůli lex Babiš, účelovému zákonu z roku 2017, který neumožňoval premiérovi podnikat, celou skupinu převedl do svěřenského fondu. Jeho správcem byl Zbyněk Průša, ředitel Agrofertu.

Všem bylo jasné, že firmu nadále vlastní Babiš. Takže si ji, už jako pouhý poslanec, koncem loňského roku opět nechal převést na sebe.

Jeho impérium zahrnuje přes 200 firem z mnoha oborů. Pekárny, zemědělské podniky, chemičky, lesnické společnosti, reality. Je rozkročený po celé Evropě. V závěru roku 2023 například získal většinový podíl v rumunském obchodníkovi s obilím a olejninami East Grain, který prodává do Srbska či Maďarska.

Babiš rozhodně nemá zájem vystupovat z EU.

Jak vlastě vznikl Agrofert? To už je všem jedno. Čas běží a lidé zapomínají. To je Babišova sázka, ztráta paměti lidí. Tak pro připomenutí. Agrofert vznikl jako česká pobočka podniku zahraničního obchodu Petrimex, který měl sídlo v Bratislavě. A před sametovou revolucí pečoval o obchody československých chemiček. V roce 1996 se o vlastnictví podniku dělily tři firmy, neratovická Spolana držela deset procent akcií, chemička Duslo z jihoslovenského města Šaľa 25 procent a švýcarská společnost O.F.I. 65procentní podíl.

Kolem švýcarského podniku dodnes zůstává nejvíc nejasností. Babiš tvrdí, že firmu založili jeho bývalí spolužáci z ženevského lycea. Podivné tvrzení, ale to už nikoho nezajímá. Nakonec se Babiš stal jediným vlastníkem holdingu, který nazval Agrofert. Jakože zemědělství. Ale to už dávno neplatí.

Boj o moc

Babiš se z podnikání do politiky vrhnul v roce 2012, kdy založil své ANO. Rok na to, před volbami, si koupil i Mafru, největší český mediální dům. Asi je jasné, proč. Úvodní tvrzení bylo, že chce bojovat proti korupci. Jeho předchozí vazby na politiky, například na ministerstvu průmyslu, které mu pomáhaly v růstu firmy, jaksi obmlčel.

Ve své straně se obklopil loajálními lidmi, strana jako firma. To trvá dosud. Když vyhrál volby v roce 2017, dal legendárního „hubana“ svému marketingovému guru Markovi Prchalovi. Loajalita skončila, skončil i Prchal. Kdo není loajální, je nepřítel. Je to vidět i na jeho aktuálních setkáních s občany, kdy za ním v obcích Moravskoslezského kraje, kde je Babiš lídrem kandidátky, stojí jako fackovací panák bývalý moderátor televizního pořadu Medúza Aleš Juchelka, nyní poslanec a dvojka na kandidátce.

Aktuálně je Babiš jasným lídrem všech předvolebních průzkumů. Podle těch je třetina voličů ochotna volit člověka, který v minulosti donášel komunistické státní bezpečnosti, čert ví, jak přišel k miliardám korun, a který si neoprávněně vzal padesát milionů korun dotaci na výstavbu Čapího hnízda. A svého syna, na kterého „Čapák“ připsal, poslal na Krym, aby na něj neměli dosah zvědaví novináři.

Za celou aféru by měl sedět ve vězení. Je to zločin většího rozsahu. On nesedí, je to lídr předvolebních průzkumů. Pro Čechy je evidentně passé boží přikázání nelhat a nekrást. Jeden bláznivý občan nyní vzal Babiše na předvolebním mítinku přes záda berlou. Byla z toho aféra, Babiš vynechal jeden den předvolební kampaně. Při které jinak jezdí jako fretka od vesnice k vesnici. To by mohl premiér Fiala závidět. Nyní je ovšem zpátky, v Ostravě představil předvolební program.

Andrej Babiš v Ostravě

Dalibor Martínek: Babiš vrací Česko k socialismu. Aby vyhrál, slíbil všechno všem

Názory

Andrej Babiš vede předvolební kampaň vlastně celé čtyři roky, po které je v opozici. Od začátku letošního roku objíždí vesnice ve svém volebním kraji. I jinde. Nakonec dostal holí po zádech. Nyní představil oficiální volební program.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Byla to hezká akce pro televize. Slíbil všechno všem, hlavně peníze. Důchodcům, mladým rodinám, firmám sníží daně. Kdo to nakonec zaplatí, Babiš neřeší. Je mu jednasedmdesát. Je mu to jedno. Hlavně chce na sklonku života řídit něco většího než Agrofert, který má třicet tisíc zaměstnanců. Chce řídit stát, jako firmu.

Co se Babišovi povedlo. A co nikoli

Úspěchy

Babiš už od jara objíždí veškeré vesnice ve svém volebním okrsku. Nikdo, kromě Karla Havlíčka, korunního prince ANO, není tak aktivní. Aktivitu má Babiš rád. Z 27 procent voličů, které získal v minulých volbách, se nyní permanentně pohybuje v preferencích kolem 32 procent. Bude skládat novou vládu.

Ve sněmovně nemohl vybojovat prakticky nic proti 108 vládních poslanců. Po vykopnutí Pirátů z vlády proti 104. Nicméně se mu povedlo intenzivním ostřelováním vlády navýšit preference svého hnutí.

Na Facebooku má 453 tisíc sledujících. Petr Fiala, úhlavní politický nepřítel, jenom 138 tisíc. Babiš, ačkoliv mu je 71 let, dokáže skvěle pracovat se sociálními sítěmi. Dokonce představil v rámci zahájení kampaně i mladé ANO.

Neúspěchy

Babišovi se nepovedlo sprovodit ze světa dotační kauzu Čapí hnízdo, která se s ním táhne již téměř dvacet let. Je v ní stále veden jako obžalovaný, podezřelý z dotačního podvodu. Vrchní soud případ vrátil pražskému soudu k novému projednání, již třetímu. Po volbách se sněmovna opět bude muset zabývat vydáním či nevydáním Andreje Babiše k trestnímu stíhání.

Chtěl zrušit Jurečkovu penzijní reformu. Hnal to až k Ústavnímu soudu. Nelíbilo se mu, že by se věk odchodu do důchodu měl zvyšovat ze současných 65 let na 67. Neuspěl, reforma platí. Lidé se dožívají vyššího věku, čili mohou podle soudu déle pracovat.

Rána berlí do hlavy či do zad, záleží na výkladu. Babiš jede kontaktní kampaň prakticky v každé vesnici ve svém volebním Moravskoslezském kraji. Získává tím voliče, ale vysloužil si i bezprecedentní útok berlí od nespokojeného důchodce. Nic se mu nestalo, ale byl kolem toho pěkný tyátr.

Nejlepší důchodový systém na světě má Nizozemsko. Česko by mohlo být dvacáté

Dalibor Martínek: Důchody, koule na noze české prosperity

Názory

Ministr Marian Jurečka oznámil, že průměrný starobní důchod vzroste od ledna o 668 korun. Dosáhne tak téměř 22 tisíc korun. Stát od příštího roku vydá na důchody o 22 miliard korun více, celkem přes 720 miliard korun. Důchody tvoří asi třetinu výdajů státu.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Související

Andrej Babiš v Ostravě

Dalibor Martínek: Babiš vrací Česko k socialismu. Aby vyhrál, slíbil všechno všem

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Fitch zhoršila výhled úvěrového ratingu Polska, prsty v tom má i prezident Nawrocki

Varšava
iStock
ČTK
ČTK

Mezinárodní ratingová agentura Fitch potvrdila hodnocení úvěrové spolehlivosti Polska na stupni A-. Výhled úvěrového ratingu však zhoršila ze stabilního na negativní. Signalizovala tak, že by v budoucnosti mohla přikročit ke snížení ratingové známky. Za zhoršením výhledu podle agentury stojí zejména rizika související s vývojem veřejných financí.

„Rizika pro polské veřejné finance se od našeho posledního hodnocení zvýšila,“ uvedla agentura Fitch. „Zvýšené politické překážky pro realizaci rozpočtových opatření a absence věrohodné strategie pro rozpočtovou konsolidaci pravděpodobně budou podkopávat schopnost Polska výrazněji snížit rozpočtové deficity před parlamentními volbami v roce 2027,“ dodala. Snahy o zlepšení stavu veřejných financí by podle agentury mohl komplikovat nový polský prezident Karol Nawrocki, který již ve vetoval některé návrhy zákonů a vyslovil se proti zvyšování daní.

Polský ministr financí Andrzej Domański označil zhoršení ratingového výhledu za varovný signál. „Toto rozhodnutí je důsledkem blokování klíčových zákonů prezidentem Nawrockim, které omezuje prostor pro posílení základů ekonomiky a nezbytnou konsolidaci rozpočtu,“ napsal ministr na síti X.

Polský národněkonzervativní prezident Karol Nawrocki

Nawrockého veto. Poláci už nebudou moci Ukrajincům platit Starlink

Politika

Polský národněkonzervativní prezident Karol Nawrocki vetoval novelu zákona, který mimo jiné prodlužoval výplatu přídavků na děti válečných uprchlíků ze sousední Ukrajiny. Prezidentovo veto ovšem také znamená, že od 1. října nebude Varšava moci nadále platit Ukrajině předplatné satelitního připojení k internetu od firmy Starlink, uvedl mluvčí ministerstva digitalizace. Síť Starlink miliardáře Elona Muska rozsáhlé využívá ukrajinská armáda, která čtvrtým rokem brání zemi před ruskou agresí.

ČTK

Přečíst článek

Agentura Fitch předpokládá, že rozpočtový schodek polské vlády se v letošním roce zvýší na 6,9 procenta hrubého domácího produktu (HDP) z loňských 6,6 procenta. V příštím roce pak očekává pouze nepatrný pokles deficitu, a to na 6,8 procenta.

Agentura rovněž předpověděla, že růst polské ekonomiky bude v letošním i příštím roce činit 3,2 procenta, protože negativní dopady amerických cel bude z velké části kompenzovat domácí poptávka a zvýšené čerpání peněz z fondů EU.

Úvěrový rating je důležitým vodítkem pro investory, neboť jim ukazuje, jaká je pravděpodobnost řádného splácení půjček. Má významný vliv na ochotu věřitelů příslušnému podniku či jinému subjektu půjčovat a rovněž na podmínky půjčky, například na úrokovou sazbu. Čím je rating vyšší, tím lépe je dlužník vnímán v očích věřitelů a tím je i pravděpodobnější, že si bude schopen zajistit levnější půjčky.

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

Související

Peníze, ilustrační foto

Úvěrový rating Česka se změnil z negativního na stabilní, pomohl i konsolidační balíček

Money

ČTK

Přečíst článek
Ministr financí Zbyněk Stanjura

Agentura Fitch potvrdila Česku rating. Jeho letošní růst však vyhlíží slabší, než jak jej odhaduje Stanjura

Money

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Doporučujeme