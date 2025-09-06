Program ANO je rozpočtový armagedon, uvedl Fiala. Strašíte občany, kontroval Babiš
Program ANO pro říjnové sněmovní volby je podle premiéra a šéfa koalice Spolu Petra Fialy (ODS) nezodpovědným populistickým koktejlem, jímž si nejsilnější opoziční hnutí chce koupit voliče za peníze, které nemá. Na síti X Fiala znovu kritizoval sliby ANO v otázce důchodové reformy, boje proti šedé ekonomice, energií či postoje vůči Ukrajině. Lídři ANO, kteří program nazvaný „Pro váš lepší život“ představili tento čtvrtek, kritiku odmítli, podle šéfa hnutí Andreje Babiše premiér jen v panice opakovaně lže a straší občany.
„Rozpočtový armagedon. To je asi nejlepší shrnutí programu, který ve čtvrtek představilo hnutí ANO,“ uvedl Fiala. Za armagedon označil program už ve čtvrtek. Dnes uvedl, že před čtyřmi lety přebírali po Babišově éře připravený rozpočet se schodkem téměř 400 miliard přesahující pět procent hrubého domácího produktu (HDP). „Naše vláda schodek srazila pod dvě procenta HDP v letošním roce,“ napsal premiér, který se v kritice zaměřil na některé body programu ANO.
Cesta k velkému mezigeneračnímu sporu
Slibované zrušení důchodové reformy by podle něj vedlo k rozpočtovému výpadku desítek miliard korun ročně, což podle Fialy dopadne hlavně na mladé. Těm vzrostou daně a budou mít nízké důchody. „Hnutí ANO si chce koupit důchodce za peníze mladých. Ve finále je to cesta k velkému mezigeneračnímu sporu,“ uvedl.
Znovuzavedením elektronické evidence tržeb (EET) podle něj bude stát znovu „zaklekávat“ a všichni podnikatelé se opět stanou podezřelými. Kritizoval i navrhované dotování nákladů na distribuci elektřiny a obnovitelných zdrojů energie (OZE).
Babiš: Fiala zase straší
Babiš, který je dnes na předvolebním výjezdu na Karvinsku, sdělil, že Fiala za svou vládu neudělal nic pro lidi, zadlužil zemi o 1,2 bilionu korun a navzdory slibům zvýšil daně. „Pana premiéra asi zachvátila panika. Zase straší a vymýšlí si nesmysly, jako to dělá celou kampaň,“ míní expremiér a předseda hnutí, které je favoritem říjnových voleb. „My jsme zadlužení vždy snižovali, ODS ho vždy zvyšovala. My jsme daně snižovali, ODS je vždy zvyšovala. To jsou fakta,“ doplnil Babiš.
Zrušení poplatků České televizi a Českému rozhlasu, které chce prosadit ANO, je cestou, jak dostat leckdy nepohodlná veřejnoprávní média pod přímý vliv vlády a vzít jim nezávislost, napsal premiér. Zrušení české muniční iniciativy pro Ukrajinu a plán dodávat zbraně přes NATO by podle Fialy poškodilo českou ekonomiku, protože nyní nakupují spojenci munici a zbraně i od českých firem.
Podle dnešního vyjádření šéfky poslanců hnutí Aleny Schillerové je program ANO ambiciózní a hlavně investiční. „Zdravotní péče je třetí rok v červených číslech, mají se zastavovat dopravní stavby, milion lidí je na prahu chudoby, reálné mzdy na úrovni roku 2019 a z covidu jsme se ekonomicky vzpamatovali téměř nejhůř v EU. Nikdy jste nehospodařili ani s přebytkem, ani vyrovnaně a vaše deficity jsou oproti období před covidem desetinásobné,“ vzkázala Fialovi.