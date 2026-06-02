UniCredit je blíž ovládnutí Commerzbank. Němcům se plán nelíbí
Šéf UniCredit Andrea Orcel pokračuje ve snaze získat Commerzbank. Zvýšením podílu těsně nad 30 procent chce svého německého konkurenta přimět k zahájení rozhovorů o fúzi. Proti transakci je ale německá vláda, která vlastní v Commerzbank více než 12 procent akcií.
Italská banka UniCredit už si zajistila přísliby akcionářů, díky nimž její podíl v německé Commerzbank výrazně překročí hranici 30 procent. S odvoláním na své zdroje to v úterý uvedla agentura Bloomberg. UniCredit tak učinila další krok ve snaze o převzetí německého konkurenta za 38,6 miliardy eur (937 miliard korun). Italská banka zatím v Commerzbank drží 26,8 procenta akcií.
Orcel získává větší vliv
Překročení hranice 30 procent představuje významný milník pro generálního ředitele UniCredit Andreu Orcela, který o získání Commerzbank usiluje už téměř dva roky. UniCredit tak získává rostoucí vliv a snižují se šance německé Commerzbank, že se převzetí ubrání. A to navzdory tomu, že se nabídka nelíbí ani německé vládě.
Nabídka je pod tržní cenou
Italská banka nabízí 0,485 své akcie za každou akcii Commerzbank. Jednu akcii německé banky tak podle pondělní závěrečné ceny akcií na burze oceňuje zhruba na 35,75 eura, což je asi o tři procenta méně, než je aktuální cena akcií Commerzbank. Nabídka na odkup trvá do 16. června.
Orcel usiluje o Commerzbank od září 2024. Cílem je proměnit italskou banku v dominantní sílu v Německu, tedy v největší evropské ekonomice. Podařilo se mu získat podíl těsně pod 30 procenty a v březnu představil nižší nabídku, jejímž cílem je překonat tuto hranici a prolomit patovou situaci, která trvá už několik měsíců. Zvýšením podílu těsně nad 30 procent chce svého konkurenta přimět k zahájení rozhovorů o fúzi.
Commerzbank se brání
Ředitelka Commerzbank Bettina Orloppová označila nabídku UniCredit za příliš nízkou a tvrdí, že bance bude lépe jako nezávislé instituci. Zvýšila výhled zisku na letošní rok a nastínila další propouštění, aby posílila obranu proti nepřátelskému pokusu UniCredit o převzetí. Proti transakci je i německá vláda, která vlastní v Commerzbank více než 12 procent akcií.
Italové už jsou největším akcionářem
UniCredit kromě přímo držených akcií vlastní také finanční nástroje, které lze v budoucnu přeměnit na 3,22 procenta akcií Commerzbank. Vedle toho drží také deriváty vypořádávané v hotovosti, které jsou spojeny s dalším podílem ve výši 10,7 procenta.
Banka UniCredit už je s velkým odstupem největším akcionářem Commerzbank před německým státem. Na německém bankovním trhu už působí prostřednictvím dceřiné banky HypoVereinsbank (HVB).
Italská bankovní skupina UniCredit vstoupila do roku rekordním výsledkem. V prvním čtvrtletí zvýšila čistý zisk meziročně o 16 procent na 3,2 miliardy eur, tedy zhruba 78,1 miliardy korun. Výsledek překonal očekávání analytiků, kteří počítali se ziskem 2,7 miliardy eur.
