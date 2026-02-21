Orbánovi teče v Maďarsku do bot. Proti opozici vytáhl AI videa a strašení válkou
Maďarský premiér Viktor Orbán před dubnovými volbami zesiluje kampaň založenou na obavách z války a vykresluje opozici jako hrozbu, která by mohla zemi zatáhnout do konfliktu na Ukrajině. Vyplývá to z reportáže agentury Bloomberg, která popisuje stále ostřejší tón vládní kampaně.
V Budapešti mezitím jezdí taxíkem osmašedesátiletý Imre. Do důchodu odešel už před třemi lety, ale kvůli vysoké inflaci si musí přivydělávat. Jeho měsíční penze 120 tisíc forintů, tedy zhruba 7 600 korun, podle něj nestačí. Přesto chce 12. dubna znovu volit Orbána. Obává se totiž, že pokud by vyhrála opozice, jeho syn by mohl být poslán bojovat na Ukrajinu.
„A protože Ukrajinci nenávidí Maďary, pošlou ho na nejnebezpečnější místo. Neměl by šanci,“ říká za volantem svého vozu důchodce, kterého cituje agentura Bloomberg.
Maďarská opozice přitom nemá v úmyslu vysílat vojáky na Ukrajinu. Podle Bloombergu však Orbánova strana Fidesz tvrdí opak a varuje, že v případě porážky premiéra by nové vedení země nejprve financovalo ukrajinské válečné úsilí a poté „odvedlo jejich syny“.
Nejvážnější výzva za roky
Orbán, který vládne 16 let a dlouhodobě udržuje blízké vztahy s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, čelí nejvážnější výzvě své politické kariéry. Nezávislé průzkumy dávají straně Tisza vedené bývalým členem Fideszu Péterem Magyarem dvouciferný náskok.
Kampaň Fideszu se stále více soustředí na útoky proti vedení Kyjeva. Orbán dlouhodobě brzdí pomoc Evropské unie Ukrajině a v poslední době obvinil Kyjev, že blokuje dodávky paliv z Ruska. Podle Bloombergu se rétorika dále vyostřila i prostřednictvím videa vytvořeného umělou inteligencí, které zveřejnila strana Fidesz.
Video zachycuje plačící dívku ptající se, kdy se její otec vrátí domů. Následuje scéna popravy muže klečícího na blátivém poli. „Válka bere všem. Neriskujte to. Fidesz je bezpečná volba,“ stojí v doprovodném textu. Opozice označila video za „bezduchou manipulaci“ a překročení červené linie.
Inflace i ropovod Družba
Orbánova popularita v posledních letech oslabila po období inflace, která před třemi lety přesáhla 25 procent, a při stagnujícím ekonomickém růstu. Jeho strategie však tradičně spočívá v prezentaci sebe sama jako ochránce před vnějšími hrozbami. V minulosti šlo o migraci, později o udržení Maďarska mimo válku na Ukrajině.
Napětí mezi Budapeští a Kyjevem se znovu vyostřilo po ruském útoku na ropovod Družba z 27. ledna, který zastavil tok ruské ropy do Maďarska. Budapešť Moskvu přímo neobvinila, ministr zahraničí Péter Szijjártó naopak uvedl, že Kyjev z politických důvodů opravy zdržuje. Ukrajinská strana to odmítla.
Podle zdrojů citovaných agenturou Bloomberg Maďarsko rovněž zesílilo snahy blokovat podporu EU Ukrajině. V pátek Budapešť odložila schválení rozpočtového opatření potřebného k realizaci úvěru pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur.
Historická paměť i zahraniční podpora
Protiválečná rétorika Fideszu zaplavuje billboardy i obrazovky mobilních telefonů. Jeden z plakátů zobrazuje ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s nataženou rukou, po jeho boku stojí předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a europoslanec Manfred Weber.
Podle průzkumu agentury 21 Kutatóközpont by 23 procent Maďarů věřilo, že země vstoupí do války, pokud vyhraje Tisza, zatímco 54 procent si to nemyslí.
Bloomberg připomíná, že válečná symbolika v Maďarsku rezonuje i kvůli historickým zkušenostem 20. století. Orbán na ně odkazoval i ve svém nedávném projevu. „My Maďaři víme, jak taková válka vypadá. Maďarští chlapci umírali za cizí cíle u řeky Don, podle cizích rozkazů na cizí půdě. Jednou to stačilo,“ uvedl.
Do kampaně zasahují i zahraniční aktéři. Prezident Donald Trump Orbána výrazně podpořil a americký ministr zahraničí Marco Rubio navštívil Budapešť. Přesto se podle průzkumů náskok opozice od začátku roku výrazně nezměnil a kampaň tak může jen obtížně vyvážit nespokojenost části voličů se stavem veřejných služeb.