Orbánovi teče v Maďarsku do bot. Proti opozici vytáhl AI videa a strašení válkou

Maďarský premiér Viktor Orbán před dubnovými volbami zesiluje kampaň založenou na obavách z války a vykresluje opozici jako hrozbu, která by mohla zemi zatáhnout do konfliktu na Ukrajině. Vyplývá to z reportáže agentury Bloomberg, která popisuje stále ostřejší tón vládní kampaně.

V Budapešti mezitím jezdí taxíkem osmašedesátiletý Imre. Do důchodu odešel už před třemi lety, ale kvůli vysoké inflaci si musí přivydělávat. Jeho měsíční penze 120 tisíc forintů, tedy zhruba 7 600 korun, podle něj nestačí. Přesto chce 12. dubna znovu volit Orbána. Obává se totiž, že pokud by vyhrála opozice, jeho syn by mohl být poslán bojovat na Ukrajinu.

„A protože Ukrajinci nenávidí Maďary, pošlou ho na nejnebezpečnější místo. Neměl by šanci,“ říká za volantem svého vozu důchodce, kterého cituje agentura Bloomberg.

Maďarská opozice přitom nemá v úmyslu vysílat vojáky na Ukrajinu. Podle Bloombergu však Orbánova strana Fidesz tvrdí opak a varuje, že v případě porážky premiéra by nové vedení země nejprve financovalo ukrajinské válečné úsilí a poté „odvedlo jejich syny“.

Viktor Orbán

Orbán: Skutečné nebezpečí není Rusko, ale Brusel

Politika

Maďarský premiér Viktor Orbán vyhlásil ostrý boj proti tomu, co označuje za „bruselské vlivy“ v Maďarsku. Po vítězství v dubnových parlamentních volbách chce podle svých slov „vymýtit“ soudce, novináře, politiky a nevládní organizace, které považuje za podplacené Bruselem. Uvedl to ve svém projevu o stavu národa.

nst

Přečíst článek

Nejvážnější výzva za roky

Orbán, který vládne 16 let a dlouhodobě udržuje blízké vztahy s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, čelí nejvážnější výzvě své politické kariéry. Nezávislé průzkumy dávají straně Tisza vedené bývalým členem Fideszu Péterem Magyarem dvouciferný náskok.

Kampaň Fideszu se stále více soustředí na útoky proti vedení Kyjeva. Orbán dlouhodobě brzdí pomoc Evropské unie Ukrajině a v poslední době obvinil Kyjev, že blokuje dodávky paliv z Ruska. Podle Bloombergu se rétorika dále vyostřila i prostřednictvím videa vytvořeného umělou inteligencí, které zveřejnila strana Fidesz.

Video zachycuje plačící dívku ptající se, kdy se její otec vrátí domů. Následuje scéna popravy muže klečícího na blátivém poli. „Válka bere všem. Neriskujte to. Fidesz je bezpečná volba,“ stojí v doprovodném textu. Opozice označila video za „bezduchou manipulaci“ a překročení červené linie.

Inflace i ropovod Družba

Orbánova popularita v posledních letech oslabila po období inflace, která před třemi lety přesáhla 25 procent, a při stagnujícím ekonomickém růstu. Jeho strategie však tradičně spočívá v prezentaci sebe sama jako ochránce před vnějšími hrozbami. V minulosti šlo o migraci, později o udržení Maďarska mimo válku na Ukrajině.

Napětí mezi Budapeští a Kyjevem se znovu vyostřilo po ruském útoku na ropovod Družba z 27. ledna, který zastavil tok ruské ropy do Maďarska. Budapešť Moskvu přímo neobvinila, ministr zahraničí Péter Szijjártó naopak uvedl, že Kyjev z politických důvodů opravy zdržuje. Ukrajinská strana to odmítla.

Podle zdrojů citovaných agenturou Bloomberg Maďarsko rovněž zesílilo snahy blokovat podporu EU Ukrajině. V pátek Budapešť odložila schválení rozpočtového opatření potřebného k realizaci úvěru pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur.

Péter Magyar

Zavedení eura i zdanění bohatých. Co slibuje Maďarům Orbánův vyzyvatel?

Politika

Maďarská opoziční strana Tisza, pokud se dostane k moci, chce zdanit bohaté, zavést jednotnou evropskou měnu euro a pevně ukotvit zemi v Evropské unii a v Severoatlantické alianci. Uvádí to podle agentury Reuters zveřejněný stranický program. Maďarsko v dubnu čekají parlamentní volby a právě Tisza pod vedením Pétera Magyara by mohla ukončit vládu nacionalisticko-konzervativní strany Fidesz a premiéra Viktora Orbána, který zemi vede nepřetržitě od roku 2010.

ČTK

Přečíst článek

Historická paměť i zahraniční podpora

Protiválečná rétorika Fideszu zaplavuje billboardy i obrazovky mobilních telefonů. Jeden z plakátů zobrazuje ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s nataženou rukou, po jeho boku stojí předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a europoslanec Manfred Weber.

Podle průzkumu agentury 21 Kutatóközpont by 23 procent Maďarů věřilo, že země vstoupí do války, pokud vyhraje Tisza, zatímco 54 procent si to nemyslí.

Bloomberg připomíná, že válečná symbolika v Maďarsku rezonuje i kvůli historickým zkušenostem 20. století. Orbán na ně odkazoval i ve svém nedávném projevu. „My Maďaři víme, jak taková válka vypadá. Maďarští chlapci umírali za cizí cíle u řeky Don, podle cizích rozkazů na cizí půdě. Jednou to stačilo,“ uvedl.

Do kampaně zasahují i zahraniční aktéři. Prezident Donald Trump Orbána výrazně podpořil a americký ministr zahraničí Marco Rubio navštívil Budapešť. Přesto se podle průzkumů náskok opozice od začátku roku výrazně nezměnil a kampaň tak může jen obtížně vyvážit nespokojenost části voličů se stavem veřejných služeb.

Konec Telegramu v Rusku? Sociální síť ohrožuje vojáky na frontě, tvrdí tajná služba FSB

Konec Telegramu v Rusku? Sociální síť ohrožuje vojáky na frontě, tvrdí tajná služba FSB
Profimedia
ČTK
ČTK

Ruská vnitřní tajná služba FSB označila sociální síť Telegram za bezpečnostní riziko. Ruská armáda podle ní jejím užíváním ohrožuje životy vojáků na ukrajinské frontě. S odkazem na sdělení FSB o tom informuje agentura DPA. Telegram v Rusku používají miliony lidí, je považován za důležitý zdroj volného přístupu k informacím. Podle DPA tak nyní zpravodajská služba přiživuje spekulace o ukončení této služby v Rusku.

FSB uvedla, že existují „spolehlivé informace, že ozbrojené síly a tajné služby Ukrajiny jsou v nejkratším možném čase schopny získat informace z komunikační služby Telegram a použít je pro vojenské účely“.

Už dříve s tímto obviněním přišla ruská vláda. Telegram, který založili dva bratři původem z Ruska, ale nyní sídlí v Dubaji, tvrzení o špatném zabezpečení komunikace tento týden odmítl a označil je za záminku pro zákaz služby.

Válka na Ukrajině se podle experta změnila v „udržovací“

Rusko už jen drží pozice. Expert popsal chyby Moskvy na Ukrajině

Politika

Stav konfliktu na Ukrajině podle Zdeňka Petráše z Univerzity obrany napovídá tomu, že Rusko se spokojí s tím, čeho dosáhlo. Podoba konfliktu, který nyní sledujeme, je podle něj udržovací, nikoliv opotřebovávací.

ČTK

Přečíst článek

Rusové mají používat státní aplikaci

Ruské úřady provozovatele sítě také obviňují, že porušuje zákony. Tvrdí například, že nemaže zakázaný obsah. Podle úřadů také dělá příliš málo v boji proti podvodníkům, kteří službu zneužívají k trestné činnosti.

Rusko už zablokovalo nebo omezilo zahraniční aplikace pro zasílání zpráv, jako je WhatsApp od společnosti Meta a FaceTime od společnosti Apple. Úřady vyzvaly lidi, aby přešli na novou státem podporovanou aplikaci s názvem MAX.

Kritici uvádějí, že MAX slouží jako nástroj ke sledování uživatelů. Zároveň podle nich má lidi zásobovat cenzurovaným obsahem a propagandou.

Tiskový mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov tento týden uvedl, že si Kreml svůj oficiální kanál na telegramu ponechá. Stále více vládních agentur však přechází na MAX, pravděpodobně i pro případ, že úřady telegram zablokují, uvádí DPA.

„Není zřejmé, kdo ropovod poškodil“

Podle světových médií byly důvodem přerušení provozu ropovodu Družba útoky Ruska. Fico tento týden před novináři ale tvrdil, že není zřejmé, kdo ropovod poškodil. Bratislava také uvedla, že Kyjev opakovaně odkládá zprovoznění Družby. Podle pátečního vyjádření slovenského ministerstva hospodářství ukrajinská strana posunula obnovení dodávek na příští úterý.

Fico dříve řekl, že Kyjev z politických důvodů blokuje obnovení dodávek ropy. Podobně se vyjádřilo tento týden i Maďarsko. Jeho ministr zahraničí Péter Szijjártó hovořil o politickém vydírání, jehož cílem je přimět Maďarsko ke splnění požadavků Kyjeva, mimo jiné umožnit vstup Ukrajiny do Evropské unie.

Slovensko a Maďarsko už ve středu shodně oznámily zastavení vývozu nafty na Ukrajinu. Budapešť pak uvedla, že zvažuje také zastavení exportu elektřiny a plynu na Ukrajinu, pokud Kyjev neobnoví dodávky ropy ropovodem Družba.

Válka na Ukrajině se podle experta změnila v „udržovací“

Rusko už jen drží pozice. Expert popsal chyby Moskvy na Ukrajině

Politika

Stav konfliktu na Ukrajině podle Zdeňka Petráše z Univerzity obrany napovídá tomu, že Rusko se spokojí s tím, čeho dosáhlo. Podoba konfliktu, který nyní sledujeme, je podle něj udržovací, nikoliv opotřebovávací.

ČTK

Přečíst článek

Slovensko a Maďarsko i po ruské vojenské invazi na Ukrajinu kupovaly ruskou ropu. Fico a jeho maďarský kolega Viktor Orbán dlouhodobě zpochybňují sankce EU proti Moskvě za její agresi vůči sousední zemi. Například Česko na surovině z Ruska již není závislé a ropu dostává západní trasou.

Slovenská vláda ve středu kvůli přerušení dodávek ropy přes Ukrajinu vyhlásila stav ropné nouze. Současně umožnila bratislavské rafinerii Slovnaft, která patří do maďarské skupiny MOL, čerpat z nouzových rezerv státu až 250 tisíc tun ropy. Stejné množství ropy vyčlenilo ze svých strategických rezerv také Maďarsko; přednostní přístup k surovině bude mít MOL.

Slovnaft už dříve oznámil, že pracuje na dodávkách ropy prostřednictvím ropovodu Adria, který vede z Chorvatska. Chorvatský ministr hospodářství Ante Šušnjar pak uvedl, že jeho země nepovolí přepravu ruské ropy do Maďarska a na Slovensko.

