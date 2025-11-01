Boris Šťastný: Nezavázali jsme se zvolit Okamuru šéfem Sněmovny, je to dezinformace
Šéf poslaneckého klubu Motoristů sobě Boris Šťastný označil za dezinformaci, že všech 108 poslanců vznikající vládní koalice hnutí ANO, SPD a Motoristů bude muset podepsat dodatek koaliční smlouvy, ve kterém se zavážou zvolit šéfa SPD Tomia Okamuru předsedou Sněmovny. Každý bude volit podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Řekl to v pořadu televize Nova Za pět minut dvanáct. Podle předsedy KDU-ČSL Marka Výborného by byl takový postup na hraně demokratického parlamentarismu, volba má být tajná, uvedl. Koaliční smlouvu budou zástupci ANO, SPD a Motoristů podepisovat v pondělí, kdy také začne ustavující schůze Sněmovny.
„Já jsem tu smlouvu jako předseda klubu viděl a v té smlouvě, která je naprosto standardní a odpovídá řadě obdobným smluv v minulosti, jsou určená jednotlivá místa, jednotlivé pozice pro jednotlivé strany bez konkrétních jmen. A jednotliví poslanci těch klubů budou podepisovat sounáležitost, že se seznámili s tou smlouvou,“ řekl Šťastný. „Tam nikde není napsáno žádné konkrétní jméno, každá strana má možnost samozřejmě zaprvé nominovat svého zástupce a zadruhé samozřejmě každý bude volit podle svého nejlepšího vědomí a svědomí,“ doplnil Šťastný.
Velmi špatná vizitka
Podle Výborného je nepřijatelné, aby byl Okamura předsedou Sněmovny. „Tohle bude velmi špatná vizitka, je to třetí nejvyšší ústavní činitel, bude nás zastupovat v zahraničí,“ řekl Výborný. Poukázal na některé Okamurovy výroky, kdy Okamura zpochybňoval členství ČR v Evropské unii či Severoatlantické alianci.
Informaci o tom, že se poslanci ANO, SPD a Motoristů zavážou zvolit Okamuru do vedení Sněmovny, přinesl tento týden server iDNES.cz. „Poslanci podepisují dodatek, kde vyjadřují souhlas s textem koaliční smlouvy a zavazují se dodržovat vše, co z koaliční smlouvy vyplývá,“ cituje iDNES.cz místopředsedu ANO Karla Havlíčka. „Máme připravenou koaliční smlouvu a tu podepíšeme. Její součástí je samozřejmě i tato personálie,“ uvedla podle serveru místopředsedkyně ANO Alena Schillerová.
Okamurův protikandidát Jan Bartošek (KDU-ČSL) bude mít zřejmě podporu většiny končící vládní koalice, která má ve Sněmovně menšinu.
Sněmovna by měla mít podle představ vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů sobě čtyři místopředsedy, tedy o dva méně než v minulém volebním období. Dvě místa připadnou podle těchto plánů budoucím vládním stranám a dvě budoucím opozičním stranám, konkrétně ODS a hnutí STAN. Občanští demokraté chtějí do volby navrhnout opět Jana Skopečka, hnutí STAN oznámilo už dříve nominaci předsedy Starostů Víta Rakušana. Hnutí ANO navrhne Patrika Nachera, který by se měl následně stát prvním místopředsedou dolní komory. Motoristé ohlásili nominaci stranického místopředsedy Jiřího Bartáka, který v minulosti pracoval skoro tři desetiletí v Celní správě.
Kanadský premiér Mark Carney se omluvil americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi za reklamu kanadské provincie Ontario, která kritizuje zavádění cel. Carney to dnes podle agentury Reuters řekl s tím, že se Trumpovi neveřejně omluvil na středeční večeři pořádané jihokorejským prezidentem. Carney a další politici se v Jižní Koreji zúčastnili jednání Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC).
