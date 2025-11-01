Boris Šťastný: Nezavázali jsme se zvolit Okamuru šéfem Sněmovny, je to dezinformace

Nový magazín právě vychází!

Jednání představitelů ANO, SPD a Motoristů o obsazení funkcí ve Sněmovně a o programu možné budoucí vlády , 29. října, Praha. Zleva Petr Macinka, Filip Turek, Boris Šťastný z Motoristů.
Šéf poslaneckého klubu Motoristů sobě Boris Šťastný označil za dezinformaci, že všech 108 poslanců vznikající vládní koalice hnutí ANO, SPD a Motoristů bude muset podepsat dodatek koaliční smlouvy, ve kterém se zavážou zvolit šéfa SPD Tomia Okamuru předsedou Sněmovny. Každý bude volit podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Řekl to v pořadu televize Nova Za pět minut dvanáct. Podle předsedy KDU-ČSL Marka Výborného by byl takový postup na hraně demokratického parlamentarismu, volba má být tajná, uvedl. Koaliční smlouvu budou zástupci ANO, SPD a Motoristů podepisovat v pondělí, kdy také začne ustavující schůze Sněmovny.

„Já jsem tu smlouvu jako předseda klubu viděl a v té smlouvě, která je naprosto standardní a odpovídá řadě obdobným smluv v minulosti, jsou určená jednotlivá místa, jednotlivé pozice pro jednotlivé strany bez konkrétních jmen. A jednotliví poslanci těch klubů budou podepisovat sounáležitost, že se seznámili s tou smlouvou,“ řekl Šťastný. „Tam nikde není napsáno žádné konkrétní jméno, každá strana má možnost samozřejmě zaprvé nominovat svého zástupce a zadruhé samozřejmě každý bude volit podle svého nejlepšího vědomí a svědomí,“ doplnil Šťastný.

Velmi špatná vizitka

Podle Výborného je nepřijatelné, aby byl Okamura předsedou Sněmovny. „Tohle bude velmi špatná vizitka, je to třetí nejvyšší ústavní činitel, bude nás zastupovat v zahraničí,“ řekl Výborný. Poukázal na některé Okamurovy výroky, kdy Okamura zpochybňoval členství ČR v Evropské unii či Severoatlantické alianci.

Informaci o tom, že se poslanci ANO, SPD a Motoristů zavážou zvolit Okamuru do vedení Sněmovny, přinesl tento týden server iDNES.cz. „Poslanci podepisují dodatek, kde vyjadřují souhlas s textem koaliční smlouvy a zavazují se dodržovat vše, co z koaliční smlouvy vyplývá,“ cituje iDNES.cz místopředsedu ANO Karla Havlíčka. „Máme připravenou koaliční smlouvu a tu podepíšeme. Její součástí je samozřejmě i tato personálie,“ uvedla podle serveru místopředsedkyně ANO Alena Schillerová.

Okamurův protikandidát Jan Bartošek (KDU-ČSL) bude mít zřejmě podporu většiny končící vládní koalice, která má ve Sněmovně menšinu.

Sněmovna by měla mít podle představ vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů sobě čtyři místopředsedy, tedy o dva méně než v minulém volebním období. Dvě místa připadnou podle těchto plánů budoucím vládním stranám a dvě budoucím opozičním stranám, konkrétně ODS a hnutí STAN. Občanští demokraté chtějí do volby navrhnout opět Jana Skopečka, hnutí STAN oznámilo už dříve nominaci předsedy Starostů Víta Rakušana. Hnutí ANO navrhne Patrika Nachera, který by se měl následně stát prvním místopředsedou dolní komory. Motoristé ohlásili nominaci stranického místopředsedy Jiřího Bartáka, který v minulosti pracoval skoro tři desetiletí v Celní správě.

Rozpočet až po volbě. Výborný vysvětlil, proč vláda zatím čeká

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) a Andrej Babiš
ČTK
ČTK
ČTK

V okamžiku, kdy bude zvolen nový předseda Poslanecké sněmovny, dá vláda Sněmovně k dispozici návrh státního rozpočtu na příští rok. V diskusním pořadu televize Nova Za pět minut dvanáct to řekl předseda KDU-ČSL a ministr zemědělství Marek Výborný. Dosluhující vláda Petra Fialy (ODS) dříve považovala opětovné předložení návrhu rozpočtu Sněmovně za zbytečné. Připomínala, že strany sestavující nový kabinet návrh rozpočtu před volbami kritizovaly. Svého předsedu má Sněmovna volit na ustavující schůzi, která začne v pondělí.

Vláda už jednou návrh rozpočtu předložila, a to na konci září, ale protože volební období skončilo, návrh rozpočtu s dalšími neprojednanými zákony skončil svou legislativní pouť. Výborný dnes také řekl, že pokud by nastupující vládní koalice neschválila v prvním čtení základní parametry rozpočtu, pak nemá smysl, aby vláda rozpočet překládala. Strany budoucí koalice na kabinet apelovaly, aby návrh poslal do Sněmovny znovu.

Výborného oponent v diskusi, předseda poslaneckého klubu Motoristů sobě Boris Šťastný, řekl, že návrhu rozpočtu se nedá důvěřovat. Uvedl například, že vláda do něj v rozporu se zákonem nevložila výdaje Státního fondu dopravní infrastruktury. Šťastný také označil zdráhavý postoj vlády mimo jiné za naschvál. Výborný to odmítl.

Podle zákona o jednacím řádu Sněmovny se návrhy zákonů i zákona o státním rozpočtu předkládají předsedovi Sněmovny. Předseda Sněmovny poté přikáže návrh rozpočtu rozpočtovému výboru. Výbor projedná návrh ještě před jeho prvním čtením na plénu Sněmovny. V prvním čtení poslanci schvalují základní parametry, tedy výdaje, příjmy, schodek a způsob jeho vypořádání.

Končící kabinet poslal na konci září do Sněmovny návrh rozpočtu se schodkem 286 miliard korun. Návrh počítá s prohloubením deficitu z letos plánovaných 241 miliard korun.

Andrej Babiš

Dalibor Martínek: Babišův program je jako bonboniéra. Ve skutečnosti utáhne šrouby

Názory

Programové prohlášení vlády je jako adventní kalendář. Každý den si z něj vytáhnete jeden čokoládový bonbón. Nikdo nebude trpět, všichni budeme prosperovat, daně se budou snižovat, výdaje státu zvyšovat, ekonomika bude růst, zmizí byrokracie. To je program jako ze žurnálu. Takový by chtěla každá vláda.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Vláda couvá: rozpočet nové Sněmovně zřejmě předloží, past, kterou líčila, se obrací proti ní.

Vláda couvá: rozpočet nové Sněmovně zřejmě předloží. Past, kterou líčila, se obrací proti ní

Názory

Andrej Babiš
Kdo si polepší?

Jen namátkou pár příkladů, kdo si za Babiše polepší. Je to stručný výčet, ten v programu je nekonečný. Takže, například se vláda zasadí o zvýšení „atraktivity služby v armádě, stabilizujeme platy vojáků a vytvoříme lepší podmínky pro nábor nových profesionálů.“ Za druhé, „zastropujeme věk odchodu do důchodu na 65 letech a obnovíme spravedlivý valorizační vzorec.“ Tady mluvíme o nižších jednotkách miliard korun ročně navíc.

„Celníkům zvýšíme platy a budeme je pravidelně valorizovat. Zajistíme nástupní plat 50 tisíc korun.“ Nebo: „Vláda zajistí přijatelné ceny energií pro domácnosti i podniky, sníží poplatky za distribuci a přenos.“ Další bonbóny z kalendáře? Tak třeba „Snížíme daň z příjmů právnických osob na 19 procent, dobrovolné spropitné zaměstnancům v gastronomii osvobodíme od daně z příjmů.“ A tak dále, jeden adventní měsíc by na všechny ty čokoládičky nestačil.

Chtělo by to roční adventní kalendář. Třešničkou na dortu je pak vrácení školkovného, kdo by nemyslel na děti.

Předseda Motoristů sobě Petr Macinka

Dalibor Martínek: Proč se bát Macinky? Řádí, ještě než začal

Názory

Přes tisíc vědců podepsalo petici proti Petru Macinkovi v čele ministerstva životního prostředí. Chtějí se kvůli tomu setkat s Babišem. Předtím se již tisíce studentů podepsalo pod otevřený dopis v podobném duchu. Taktéž za stejné protestovaly další tisíce lidí na Hradčanském náměstí v Praze.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Klíčová otázka je, kde se na toto slibované nastávající období bonanzy vezmou peníze. Zdá se, že právě v této části programu, kromě vší té omáčky o zlepšování životů Čechů (Okamura si tam nacpal ty svoje migranty), je základ přemýšlení nové vlády. Z programu lze jasně vyčíst, že slibem sice nikoho neurazíš, ale bude potřeba utáhnout šrouby. Zatím je vše v náznacích, ale tohle kladivo brzo dopadne na každého. Je třeba číst mezi řádky vět, jako jsou „omezíme šedou ekonomiku a zefektivníme výběr daní.“ Po trhu už se šeptá, že se vláda zaměří na švarcsystém.

„U nadnárodních firem zavedeme povinnost mít předem deklarovanou dokumentaci ke způsobu stanovení ceny obvyklé.“ „Zavedeme Digitální daňovou kobru,“ která s využitím umělé inteligence odhalí nezákonné daňové optimalizace. „Rozšíříme kompetence Celní správy“. „Vrátíme policii do ulic a posílíme přímý výkon služby.“

Aha, takže tudy vede cesta. Nalákáme lidi ve volbách na populistické sliby o lepším životě, v programovém prohlášení naslibujeme hory doly. A v pozadí se postupně bude kolem každého z nás utahovat smyčka veřejné moci. Jasně, všichni chceme férovou ekonomiku. Ale má se to dít díky zvyšování kontrol a represí? No, co by člověk od Babiše s jeho životními zkušenostmi čekal jiného. Tedy, rozumný člověk. Těch bylo letos méně.

