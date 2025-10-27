Nikkei láme rekordy. Japonsko slaví návrat investorské euforie
Japonské akcie zahájily týden výrazným růstem, hlavní index tokijské burzy Nikkei 225 tak poprvé překročil hranici 50.000 bodů. Za růstem podle agentur stojí známky pokroku v obchodních rozhovorech mezi Spojenými státy a Čínou i vyhlídky na vyšší vládní výdaje v Japonsku. Index Nikkei 225 si připsal 2,46 procenta a uzavřel obchodování na 50.512,32 bodu.
Zástupci USA a Číny o víkendu oznámili, že se dohodli na rámci americko-čínské obchodní smlouvy, jejíž detaily chce americký prezident Donald Trump dořešit v nadcházejících dnech při setkání se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem.
Japonský císař Naruhito minulý týden jmenoval premiérkou Sanae Takaičiovou, předsedkyni vládní Liberálnědemokratické strany (LDP). „Růst indexu Nikkei podpořilo očekávání ohledně nové administrativy, jejíž politika je zaměřena na podporu hospodářského růstu,“ uvedl podle agentury Reuters analytik Hirojuki Ueno ze společnosti Sumitomo Mitsui Trust Asset Management.
Takaičiová slíbila, že bude hospodářský růst podporovat prostřednictvím rozpočtových výdajů. Podle agentury Reuters by mohl mít balík stimulačních opatření hodnotu přes 13,9 bilionu jenů (zhruba 1,9 bilionu korun). „Rozpočtové balíky akciový trh obvykle vítá, bez ohledu na jejich skutečný dopad na ekonomiku,“ uvedl analytik Norihiro Jamaguči ze společnosti Oxford Economics.
Kdo na začátku roku přemýšlel, jak nejlépe zhodnotit své investice, a vsadil na vývoj umělé inteligence, pravděpodobně neprodělal. Největší výnos mu ale mohly přinést poněkud jiné sázky. Třeba na zlato, bitcoin nebo na donedávna upozaďovaného technologického dinosaura Oracle.
Čísla nelžou. Nejlepší investice roku 2025 jsou Oracle, zlato a bitcoin
Trhy
Kdo na začátku roku přemýšlel, jak nejlépe zhodnotit své investice, a vsadil na vývoj umělé inteligence, pravděpodobně neprodělal. Největší výnos mu ale mohly přinést poněkud jiné sázky. Třeba na zlato, bitcoin nebo na donedávna upozaďovaného technologického dinosaura Oracle.