Nikkei láme rekordy. Japonsko slaví návrat investorské euforie

Japonské akcie zahájily týden výrazným růstem, hlavní index tokijské burzy Nikkei 225 tak poprvé překročil hranici 50.000 bodů
ČTK
ČTK
ČTK

Japonské akcie zahájily týden výrazným růstem, hlavní index tokijské burzy Nikkei 225 tak poprvé překročil hranici 50.000 bodů. Za růstem podle agentur stojí známky pokroku v obchodních rozhovorech mezi Spojenými státy a Čínou i vyhlídky na vyšší vládní výdaje v Japonsku. Index Nikkei 225 si připsal 2,46 procenta a uzavřel obchodování na 50.512,32 bodu.

Zástupci USA a Číny o víkendu oznámili, že se dohodli na rámci americko-čínské obchodní smlouvy, jejíž detaily chce americký prezident Donald Trump dořešit v nadcházejících dnech při setkání se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem.

Japonský císař Naruhito minulý týden jmenoval premiérkou Sanae Takaičiovou, předsedkyni vládní Liberálnědemokratické strany (LDP). „Růst indexu Nikkei podpořilo očekávání ohledně nové administrativy, jejíž politika je zaměřena na podporu hospodářského růstu,“ uvedl podle agentury Reuters analytik Hirojuki Ueno ze společnosti Sumitomo Mitsui Trust Asset Management.

Takaičiová slíbila, že bude hospodářský růst podporovat prostřednictvím rozpočtových výdajů. Podle agentury Reuters by mohl mít balík stimulačních opatření hodnotu přes 13,9 bilionu jenů (zhruba 1,9 bilionu korun). „Rozpočtové balíky akciový trh obvykle vítá, bez ohledu na jejich skutečný dopad na ekonomiku,“ uvedl analytik Norihiro Jamaguči ze společnosti Oxford Economics.

Milei zlomil odpor opozice. Prezident upevnil svou moc a chystá další škrty

Javier Milei
ČTK
ČTK
ČTK

Strana pravicového prezidenta Javiera Mileie jasně ovládla nedělní volby do části argentinského parlamentu považované za test popularity téměř dva roky vládnoucího politika prosazujícího tvrdé rozpočtové škrty. Získala přes 40 procent hlasů, zatímco levicová peronistická opozice dostala necelých 32 procent hlasů. Informovala o tom argentinská média po sečtení více než 95 procent volebních okrsků. Milei prohlásil, že voliči dali najevo vůli pokračovat ve změnách a slíbil, že prosadí další reformy, pokud budou potřeba.

Mileiova strana Svoboda postupuje (La Libertad Avanza, LLA) získala podle téměř konečných výsledků ve volbě 127 poslanců ze 257 členů dolní parlamentní komory 64 křesel. Opozičnímu bloku, který dosud držel v obou komorách většinu, připadne 44 mandátů, zbylé si rozdělí menší strany. Dosud měla Mileiova relativně nová strana pouze 37 poslanců. V senátu, kde měla zatím šest křesel, získala 14 mandátů.

„Dnes jsme překonali zlomový bod. Dnes začínáme budovat skvělou Argentinu,“ prohlásil Milei po oznámení výsledků. Voliči se podle něho rozhodli „nechat za sebou sto let dekadence“. Milei také vyzval guvernéry argentinských provincií a zákonodárce dalších stran ke spolupráci s jeho uskupením.

Úspěch je pro Mileie důležitý proto, že může dosud opozičně laděnému parlamentu zabránit v přehlasování prezidentského veta a usnadnit prosazení dalších protržních reforem.

Navzdory tomu, že volby vzbudily velké očekávání ve světě a zvláště ve Spojených státech, jejichž prezident Donald Trump je Mileiovým stoupencem a spojil s jeho budoucností finanční podporu Argentiny, v zemi samotné vyvolaly nejmenší zájem voličů od konce argentinské diktatury v roce 1983, píší média. K urnám v zemi, kde je účast povinná, přišlo necelých 68 procent voličů, což překonalo nejnižší účast 71,7 procenta v parlamentních volbách z roku 2021.

Právě Trump byl mezi prvními státníky, kteří Mileiovi k vítězství blahopřáli, když jeho výhru označil za drtivou. Po říjnovém setkání se svým ideologickým spojencem v Bílém domě Trump podle AP uvedl, že pokud Milei ve volbách neuspěje, USA ukončí podporu Argentiny, která do její podfinancované ekonomiky napumpovala desítky miliard dolarů.

Analytici oslovení agenturou Reuters neskrývali velké překvapení, kterým podle nich jasné Mileiovo vítězství je. „Mnoho lidí se rozhodlo dát vládě další šanci,“ řekl šéf sociologického institutu AZC Gustavo Córdoba. Lidé se podle něho dosud bojí možné další ekonomické krize spojené s předchozími vládami a proto podpořili současného prezidenta. „V takovýto výsledek nemohli doufat ani nejzarytější Mileiovi zastánci,“ uvedl šéf americké větve konzultantské firmy Horizon Engage Marcelo García. Dodal, že triumf umožní Mileiovi snadno v parlamentu hájit své výnosy a zabránit přehlasování svého veta.

Libertariánský ekonom Milei už v prvním roce vlády prosadil razantní rozpočtové škrty, které předloni v kampani demonstroval i s motorovou pilou. Propustil desítky tisíc státních zaměstnanců, omezil peníze univerzitám, zrušil subvence na energie či snížil důchody a platy ve veřejném sektoru. Mnozí oceňují, jak se mu podařilo zkrotit hyperinflaci a dosáhnout prvního rozpočtového přebytku od roku 2010. Jeho šoková terapie ale uškodila střední třídě a důchodcům, kteří pravidelně pořádají proti vládě demonstrace.

Související

Konec chalupářského snu? Rekordní počet majitelů se chystá prodat své chaty

Krkonošská chalupa
Profimedia.cz
ČTK
ČTK

Chaty a chalupy v méně vyhledávaných lokalitách či v horším stavu po letošní chalupářské sezóně zlevnily. Naopak ceny nejdražších chat, chalup a nemovitostí vhodných k celoročnímu užívání se nezměnily, nebo dokonce vzrostly. Cenové rozdíly mezi rekreačními nemovitostmi v Česku se tak stále prohlubují. Některé chaty lze pořídit za statisíce, jiné i za několik milionů korun, uvádí analýza realitní platformy Bezrealitky.cz. Nyní, před podzimními prázdninami, chalupáři připravují své nemovitosti na zimu – a rekordní počet z nich plánuje prodej.

Zatímco podle dat platformy nezrekonstruovaná chalupa v méně atraktivní lokalitě s průměrným pozemkem stála před chalupářskou sezónou v průměru 3,2 milionu korun, nyní po sezóně je v nabídce asi o 100 tisíc korun levnější. Oproti loňsku však takové chalupy zdražily o pět procent. Naopak chalupy po rekonstrukci nebo ve vyhledávanějších oblastech, jako jsou například Krkonoše, zdražují i po sezóně. V průměru se nabízejí za 6,7 milionu korun, což je o 300 tisíc korun více než před sezónou a o 18 procent více než loni.

Pozemek na němž stojí novostavba je sice poměrně rozlehlý, zaujímá plochu víc než dva tisíce metrů čtverečních, ale také komplikovaný. Pozemek je to totiž úzký a mírně svažitý. I proto má chata zvláštně zalomený tvar do písmena V. Tvar chaty rovněž maximalizuje panoramatické výhledy. 15 fotografií v galerii

Ceny nerekonstruovaných chat, často bez vlastního vodovodu a s pronajatým pozemkem, nadále klesají. Po sezóně zlevnily asi o čtyři procenta a aktuálně se nabízejí v průměru za 820 tisíc korun. Objekty bez vlastního pozemku a s nutností kompletní přestavby jsou k mání i za nízké statisíce. Naopak ceny chat v dobrých lokalitách a po dílčí rekonstrukci rostou. Průměrná cena se pohybuje kolem 1,6 milionu korun – stejně jako před sezónou. V oblastech dostupných z Prahy do 30 minut jízdy autem dosahují podle analýzy nabídkové ceny chat úrovně pražské garsonky.

Na tomhle místě uprostřed posázavské krajiny stávala v minulosti chatka s kamennou podezdívkou, typická pro 70. léta minulého století. Současní majitelé, kteří si ji pořídili nejenom pro víkendové úniky do přírody, jezdí se i pracovat, si ji nechali přestavit. Původní přízemní chatka nejenom nevyhovovala, majitelé chtěli rozšířit obytnou místnost o ložnici v podkroví, byla i ve špatném technickém stavu. 17 fotografií v galerii

„Souvisí to s množstvím nemovitostí v nabídce. Chat a chalup je nyní nejvíce za poslední tři roky, v některých lokalitách dokonce za pět let. Ve většině případů však jde o objekty v horším stavu nebo v méně atraktivních lokalitách. Těch opravdu kvalitních je podobné množství, ale ochota do nich investovat oproti loňsku stoupla. To logicky tlačí na jejich ceny,“ uvedl Zdeno Dubnička, šéf Bezrealitky.

Chalupa Hajan

Místo kadibudky, vířivka s výhledem. Chataření mají Češi v krvi, jen jsou náročnější

Enjoy

České chataření a chalupaření prochází proměnou. Chatky i chaloupky se dnes stávají svébytnou architektonickou disciplínou. Útěk z města však zůstává nedílnou součástí české národní identity, říká Petr Kotík, zakladatel platformy Kouzelné Chaloupky.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Prodej chaty či chalupy plánuje podle Bezrealitky rekordní počet majitelů. Zatímco před pěti lety to byl zhruba každý třicátý majitel, nyní je to každý dvanáctý. Důvody jsou podle platformy rostoucí náklady na provoz, neschopnost udržovat objekt v odpovídajícím stavu, ale také snaha využít peníze z prodeje k nákupu jiné nemovitosti – nejčastěji vlastního bytu.

„O podzimních prázdninách se bude zazimovávat – a rekordní množství lidí zamkne chalupu naposledy,“ sdělil mluvčí Bezrealitky František Brož. Dubnička doplnil, že největší vlna prodejů pravděpodobně přijde na jaře. „Pokud se navíc v březnu objeví v nabídce o deset procent více chalup, je jasné, že počet zájemců na jeden objekt se úměrně sníží,“ dodal.

Podle analýzy lidé nejčastěji touží po rekreační nemovitosti v Krkonoších, Jizerských a Orlických horách či jejich podhůří. Oblíbené jsou ale také oblasti jako Lipno, Šumava, České Švýcarsko a další známé turistické regiony Česka.

