Bin Salmán slibuje Trumpovi gigantické investice v USA. A koupí i stíhačky F-35
Saúdská Arábie investuje ve Spojených státech 600 miliard dolarů (12,5 bilionu korun). Na setkání se saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem v Bílém domě to prohlásil americký prezident Donald Trump. Bin Salmán následně prohlásil, že investice zcela jistě dosáhne jednoho bilionu dolarů (20,8 bilionu korun).
Trump nejprve hovořil o dohodě s Rijádem, který v USA investuje 600 miliard dolarů. „Velmi si toho ceníme,“ řekl americký prezident s tím, že konečná suma bude ale vyšší. Podle Trumpa peníze půjdou do továren, společností nebo na burzu, což prý vytvoří mnoho nových pracovních míst.
Následně v Oválné pracovně dostal slovo bin Salmán, který oznámil, že Saúdská Arábie může investici zvýšit na jeden bilion dolarů. „Chcete mi říct, že investujete v USA jeden bilion dolarů?“ zeptal se Trump prince. „Zcela jistě,“ odpověděl bin Salmán.
Nákup F-35
Ze setkání také vyplynulo, že Saúdská Arábie si pořídí americké stíhačky páté generace F-35. Ty označil Trump za nejlepší na světě.
Trump podle agentury Reuters uvedl, že Saúdská Arábie by mohla pokročilé stroje získat v rámci podobné dohody, jakou mají USA s Izraelem. Poznamenal, že obě země si zaslouží to nejlepší, což jsou právě F-35. Rovněž prohlásil, že Saúdské Arábii jako spojenecké zemi věří.
O možném prodeji strojů F-35 Rijádu hovořil Trump už krátce před bin Salmánovým příchodem do Bílého domu. Portál Axios k možnosti takového prodeje napsal, že Izrael se proti tomu v zásadě nestaví. Usiluje však o to, aby byla akvizice podmíněna normalizací vztahů Saúdské Arábie s židovským státem. Korunní princ dnes v Bílém domě řekl, že Rijád na normalizaci vztahů s Izraelem pracuje.
Americká vláda stáhne část příslušníků Národní gardy z Chicaga a Portlandu. Informoval o tom list The New York Times s odvoláním na své zdroje. Opatření přichází několik týdnů poté, co prezident Donald Trump nasazení Národní gardy v obou městech nařídil, a to navzdory námitkám místních politických představitelů. Trump použití Národní gardy odůvodnil vysokou kriminalitou.
Trump ustupuje tlaku. Stáhne část příslušníků Národní gardy z Chicaga a Portlandu
Politika
Americká vláda stáhne část příslušníků Národní gardy z Chicaga a Portlandu. Informoval o tom list The New York Times s odvoláním na své zdroje. Opatření přichází několik týdnů poté, co prezident Donald Trump nasazení Národní gardy v obou městech nařídil, a to navzdory námitkám místních politických představitelů. Trump použití Národní gardy odůvodnil vysokou kriminalitou.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.