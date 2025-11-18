Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Money Bin Salmán slibuje Trumpovi gigantické investice v USA. A koupí i stíhačky F-35

Bin Salmán slibuje Trumpovi gigantické investice v USA. A koupí i stíhačky F-35

Korunní princ Muhammad bin Salmán a americký prezident Donald Trump
ČTK
ČTK
ČTK

Saúdská Arábie investuje ve Spojených státech 600 miliard dolarů (12,5 bilionu korun). Na setkání se saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem v Bílém domě to prohlásil americký prezident Donald Trump. Bin Salmán následně prohlásil, že investice zcela jistě dosáhne jednoho bilionu dolarů (20,8 bilionu korun).

Trump nejprve hovořil o dohodě s Rijádem, který v USA investuje 600 miliard dolarů. „Velmi si toho ceníme,“ řekl americký prezident s tím, že konečná suma bude ale vyšší. Podle Trumpa peníze půjdou do továren, společností nebo na burzu, což prý vytvoří mnoho nových pracovních míst.

Následně v Oválné pracovně dostal slovo bin Salmán, který oznámil, že Saúdská Arábie může investici zvýšit na jeden bilion dolarů. „Chcete mi říct, že investujete v USA jeden bilion dolarů?“ zeptal se Trump prince. „Zcela jistě,“ odpověděl bin Salmán.

Nákup F-35

Ze setkání také vyplynulo, že Saúdská Arábie si pořídí americké stíhačky páté generace F-35. Ty označil Trump za nejlepší na světě.

Trump podle agentury Reuters uvedl, že Saúdská Arábie by mohla pokročilé stroje získat v rámci podobné dohody, jakou mají USA s Izraelem. Poznamenal, že obě země si zaslouží to nejlepší, což jsou právě F-35. Rovněž prohlásil, že Saúdské Arábii jako spojenecké zemi věří.

O možném prodeji strojů F-35 Rijádu hovořil Trump už krátce před bin Salmánovým příchodem do Bílého domu. Portál Axios k možnosti takového prodeje napsal, že Izrael se proti tomu v zásadě nestaví. Usiluje však o to, aby byla akvizice podmíněna normalizací vztahů Saúdské Arábie s židovským státem. Korunní princ dnes v Bílém domě řekl, že Rijád na normalizaci vztahů s Izraelem pracuje.

Americká vláda stáhne část příslušníků Národní gardy z Chicaga a Portlandu

Trump ustupuje tlaku. Stáhne část příslušníků Národní gardy z Chicaga a Portlandu

Politika

Americká vláda stáhne část příslušníků Národní gardy z Chicaga a Portlandu. Informoval o tom list The New York Times s odvoláním na své zdroje. Opatření přichází několik týdnů poté, co prezident Donald Trump nasazení Národní gardy v obou městech nařídil, a to navzdory námitkám místních politických představitelů. Trump použití Národní gardy odůvodnil vysokou kriminalitou.

ČTK

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Americký prezident Donald Trump a saúdský korunní princ Muhammad bin Salmán

Historický deal. Trump v Rijádu vyjednal zakázky pro americké firmy za 13,4 bilionu

Money

ČTK

Přečíst článek
Americký prezident Donald Trump

Je Trumpův obří kontrakt s Araby podvrh? Čísla mohou být výrazně nadsazená, píše Bloomberg

Money

ČTK

Přečíst článek

Mimořádná schůze k Babišovu střetu zájmů bude ve čtvrtek. Je to zbytečné, míní Okamura

Šéf ANO Andrej Babiš
ČTK
ČTK
ČTK

Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny ke střetu zájmů předsedy hnutí ANO Andreje Babiše se uskuteční ve čtvrtek 27. listopadu večer, uvedl předseda dolní komory a hnutí SPD Tomio Okamura. Jeho hnutí program schůze nepodpoří. Návrh na svolání jednání po poledni podaly poslanecké kluby končící vládní koalice KDU-ČSL, ODS, STAN a TOP 09 a také v posledních měsících opozičních Pirátů. Návrh podepsalo na devět desítek poslanců, ke svolání schůze je jich třeba 40.

Nynější sněmovní opozice tvrdí, že by Babiš měl dostat příležitost veřejně objasnit, jak chce střet zájmů spočívající ve vlastnictví holdingu Agrofert před nástupem do vlády vyřešit. O vysvětlení postupu veřejnosti Babiše žádá i prezident Petr Pavel, který v pondělí uvedl, že bez toho Babiše premiérem nejmenuje. Podle předsedy hnutí ANO jde o citlivou záležitost, s publikováním postupu slíbil přijít těsně před svým jmenováním.

Zbytečné, míní Okamura

Okamura považuje svolání schůze za zbytečné. Novinářům řekl, že vše kolem Babišova střetu zájmů už bylo stokrát probráno, zákon se na něj nyní, kdy je v pozici řadového poslance, nevztahuje. Po jmenování premiérem bude mít na věc 30 dní. Koaličním partnerům podle něj už Babiš řešení nastínil.

Prezident v pondělí na Národní třídě v Praze podmínil jmenování Babiše premiérem tím, že ještě před ním publikuje cestu, jakou chce střet zájmů vyřešit. „Ano, je to tak,“ uvedl na novinářskou otázku, zda Babiše premiérem nejmenuje, dokud řešení neoznámí. „Je jednoznačně v souladu s ústavou a bylo by v zájmu všech občanů, abychom slyšeli jasnou zprávu, jakým způsobem bude střet zájmů vyřešen předtím, než bude premiér jmenován, jinak je to kupování zajíce v pytli, což myslím nikdo z nás nechce,“ dodal prezident.

Místopředseda ANO Karel Havlíček dnes novinářům k svolání mimořádné schůze řekl, že jde o zastírací manévr končící koalice, kterým chce odklonit pozornost od diskuse o rozpočtu. „My se domníváme, že ta schůze je zcela zbytečným exhibicionismem nastupující opozice, menšiny v Poslanecké sněmovně. Je to mrhání peněz daňových poplatníků a času zákonodárců,“ řekl novinářům předseda poslaneckého klubu Motoristů Boris Šťastný. „V tuto chvíli pan předseda Andrej Babiš není v žádném střetu zájmů,“ prohlásil. Pokud by prezident republiky jmenoval Babiše premiérem, pak by Babiš podle něj měl 30 dnů na vyřešení takové situace.

Šéf ANO Andrej Babiš
Aktualizováno

Babiš: Pokud nebudu mít jistotu, že budu premiér, nemá logiku dělat nevratné kroky ohledně střetu zájmů

Politika

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš uvedl, že pokud nebude mít jistotu, že ho prezident Petr Pavel jmenuje premiérem, nemá logiku, aby dělal nevratné kroky ohledně svého střetu zájmů. V odpovědích na dotazy občanů na instagramu také zopakoval, že pokud bude jmenován předsedou vlády, vyřeší problém v souladu s evropskými zákony a českými soudy.

ČTK

Přečíst článek

Předseda poslanců ODS Marek Benda před novináři odmítl, že by šlo o zbytečnou schůzi. „My máme zájem na tom, aby co nejrychleji došlo k předání moci,“ uvedl dnes Benda. Celé předání moci po volbách podle něj stojí právě na Babišově střetu zájmů. „Myslím, že je férové, a je jasné, z toho sporu, který (Babiš) vede s panem prezidentem, aby předem byli informováni jak voliči, tak Poslanecká sněmovna, jaké je to řešení, které nepochybně musí mít v hlavě už nejméně půl roku,“ řekl.

Zdůraznil, že prezident má při jmenování předsedy vlády naprosto volnou ruku a nemusí se řídit výsledky voleb. „Pokud by měl pocit, že je tam osoba, která nemá v takové pozici co dělat, pak je jeho právem vybrat kohokoli,“ poznamenal. Prezident podle něj nepřekračuje žádné normy ani zvyklosti. „Ten první pokus prezidenta republiky je zcela v jeho rukou,“ dodal.

Předsedkyně klubu Pirátů Olga Richterová řekla, že podle ústavy se prezident nemůže účastnit protiprávního stavu. „Aby se Petr Pavel nestal spolupachatelem toho protiprávního stavu střetu zájmů, tak musí být jasné předem, jak to tedy Andrej Babiš, bude-li jmenován, vyřeší,“ uvedla.

Benda připustil, že nová koalice nemusí schválit program schůze, která by se tím pádem neuskutečnila. Před ní by mohli vystoupit pouze řečníci nadaní přednostním právem. „My ty otázky nepochybně položíme před programem. Uvidíme, jestli Andrej Babiš bude připraven na ně odpovídat,“ dodal. Podle Richterové dostal Babiš příležitost veřejně ukázat, jak se chce se situací vypořádat.

Související

Prezident Petr Pavel
Aktualizováno

Pavel k Babišovi: Chci jen jediné, ať řekne, jak vyřeší střet zájmů jako premiér

Politika

ČTK

Přečíst článek
Šéf ANO Andrej Babiš
Aktualizováno

Ultimátum pro Babiše. Pokud nevyjasní střet zájmů, mělo by ANO nabídnout jiného kandidáta, uvedl Pavel

Politika

ČTK

Přečíst článek

Pavel k Babišovi: Chci jen jediné, ať řekne, jak vyřeší střet zájmů jako premiér

Prezident Petr Pavel
ČTK
ČTK
ČTK

Prezident Petr Pavel chce po předsedovi hnutí ANO Andreji Babišovi jen to, aby veřejně řekl, jak vyřeší střet zájmů po jmenování premiérem. Prezident to zopakoval na diskusi se studenty Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Babiš je ve střetu zájmů kvůli vlastnictví holdingu Agrofert. Pokud se nic nezmění, byl by Babiš v případě jmenování premiérem podle prezidenta ve vážném střetu zájmů. Evropská unie by pak mohla pozastavit dotace pro celou Českou republiku, to by se podle Pavla dotklo všech.

„Pokud se budeme bavit o Andreji Babišovi, tak je zcela zřejmé, že v okamžiku, kdy se stane premiérem, tak pokud se nic nezmění proti současnému stavu, tak bude ve vážném střetu zájmů. A ten střet je ještě zřejmější, než byl v době jeho prvního funkčního období jako premiéra, kdy jeho koncern byl ve svěřenských fondech,“ uvedl Pavel. Podle něj je celkem jasné, že pokud má 250 firem, které se z velké části účastní veřejných zakázek a které dostávají dotace, tak střet zájmů tam objektivně je.

Prezident uvedl, že se snaží chovat nejen v souladu se zákonem, ale i s ústavou, kdy se řídí nálezem Ústavního soudu z února 2020, který podle Pavla přímo ukládá prezidentovi, aby při jmenování nejenom premiéra, ale i ministrů, přihlížel k tomu, aby nebyl ve střetu zájmů. „Já po Andreji Babišovi nechci nic jiného, než aby veřejně řekl, jakým způsobem vyřeší střet zájmů potom, co bude jmenován,“ uvedl Pavel. Doplnil, že kromě národní úrovně je tady i evropská úroveň a možnost, že by Evropská unie vyhodnotila tento důvod k pozdržení nebo pozastavení peněz pro celou Českou republiku. „A to se už týká každého z nás, ne pouze Agrofertu,“ uvedl prezident.

Pavel se vyjadřoval v hodinové debatě i k dalším tématům, například k vízům Bělorusů a Rusů, které ČR kvůli ruské agresi na Ukrajině nevydává. Uvedl, že si těžko dovede představit, jak to za současné situace udělat jinak. „Především Rusko zneužívá v podstatě všech svých občanů k tomu, že je úkoluje zpravodajskými úkoly. Stává se běžně, že vědečtí pracovníci, novináři, ale i studenti jsou vysíláni s konkrétním zadáním zpravodajských služeb,“ uvedl Pavel.

Posluchárna fakulty byla plně obsazená, zaregistrováno bylo 180 studentů. O debatu byl značný zájem, kapacita byla podle mluvčího univerzity Radima Sajbota obsazená do dvou sekund od spuštění rezervací. Jen za první dvě sekundy vygenerovalo kód 562 studentů, v první minutě od zahájení rezervací univerzita evidovala 1482 vygenerovaných kódů. Do páteční půlnoci jich pak bylo 4100, následně univerzita registrování stopla.

Návštěva prezidenta Pavla je první návštěvou české hlavy státu na Masarykově univerzitě po takřka 18 letech. Posledním českým prezidentem, který navštívil Masarykovu univerzitu, byl Václav Klaus, a to v prosinci 2007.

Šéf ANO Andrej Babiš
Aktualizováno

Babiš: Pokud nebudu mít jistotu, že budu premiér, nemá logiku dělat nevratné kroky ohledně střetu zájmů

Politika

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš uvedl, že pokud nebude mít jistotu, že ho prezident Petr Pavel jmenuje premiérem, nemá logiku, aby dělal nevratné kroky ohledně svého střetu zájmů. V odpovědích na dotazy občanů na instagramu také zopakoval, že pokud bude jmenován předsedou vlády, vyřeší problém v souladu s evropskými zákony a českými soudy.

ČTK

Přečíst článek

Související

Šéf ANO Andrej Babiš
Aktualizováno

Babiš: Pokud nebudu mít jistotu, že budu premiér, nemá logiku dělat nevratné kroky ohledně střetu zájmů

Politika

ČTK

Přečíst článek
Šéf ANO Andrej Babiš
Aktualizováno

Ultimátum pro Babiše. Pokud nevyjasní střet zájmů, mělo by ANO nabídnout jiného kandidáta, uvedl Pavel

Politika

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme