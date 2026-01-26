Trump chystá další masivní tištění dolaru. Americké akcie jsou pro Čechy nejlevnější za osm let
Trump chystá další masivní tištění dolaru, aby tak nepřímo – přes Japonce – financoval masivní dluh USA. Americké akcie jsou proto v korunách nejlevnější za osm let, zlato poprvé v historii stojí přes 5000 dolarů za unci.
Americké akcie jsou nyní pro české investory nejlevnější za takřka osm let, alespoň tedy z hlediska kursu koruny k dolaru. Česká měna dnes vůči dolaru zpevnila pod 20,40, což se jí přihodilo poprvé od 20. února 2018 (viz graf níže).
Od Trumpova nástupu do Bílého domu koruna vůči dolaru zpevnila již o více než 18 procent. Akciový index Standard & Poor's 500 ovšem se od té doby v korunách propadl, a to o 3 procenta (viz graf níže).
Loni Standard & Poor's 500 v korunách ztratil 1,6 procenta, po růstu roku 2024 o 34,5 procenta (viz tabulka níže).
Dolar nyní bezprostředně oslabuje proto, že devizoví obchodníci v rostoucí míře spekulují o zapojení USA do intervencí na podporu japonského jenu. Nejde o maličkost. Japonsko je patrně největším světovým věřitelem, USA zase největším světovým dlužníkem. Japonská vláda a tamní investoři drží americké dluhopisy za 1,2 bilionu dolarů. Vyšší úrokové sazby v Japonsku by znamenaly, že Japonsko už coby obrovský věřitel tolik nebude věřit zahraničí – a poskytovat mu kapitál –, nýbrž že bude zase věřit sobě samému. A přesune kapitál ze světa pod horu Fudži.
Růst úrokových sazeb v Japonsku tak není v zájmu USA. Není tedy ostatně v zájmu ani samotného Japonska, resp. tamní vlády, neboť veřejný dluh činí přes 200 procent HDP. Jenže to je přesně to, co světové trhy nyní signalizují, že by rády, aby se dělo. Tedy aby japonští investoři místo do dluhu USA investovali do dluhu japonského. Takový mocný pohyb by významně zvýšil náklady obsluhy dluhu Spojených států.
Proto japonská centrální banka trhu úplně nenaslouchá a své úrokové sazby zvyšuje pomaleji, než by měla. Udržuje tím nižší náklady obsluhy dluhu jak z hlediska Tokia, tak Washingtonu. Jenže tím oslabuje jen. Protože inflace v Japonsku předčí tamní nominální úrokové sazby, takže ty reálné jsou stále záporné, což stahuje jen dolů. Jeho slabost pak zdražuje dovozy do Japonska, což v bludném kruhu umocňuje inflaci v Japonsku.
Evropský trh primárních veřejných nabídek akcií (IPO) má za sebou nejsilnější začátek roku nejméně od roku 1995. K obratu po několika slabých letech přispěla i úspěšná emise akcií české průmyslové skupiny Czechoslovak Group (CSG) v Amsterodamu, která podle bankéřů výrazně posílila důvěru investorů v návrat kapitálu na akciové trhy. Uvedl to server deníku Financial Times.
Další nárůst japonského veřejného zadlužení
Slábnoucí jen je inflační. Proti inflaci chce japonská premiérka Takaičiová zakročit pozastavením spotřební daně z potravin. To ovšem znamená další nárůst japonského veřejného zadlužení. Trh tedy o to více „křičí“, aby japonští investoři konečně začali místo amerického dluhu financovat ten japonský. Tedy aby japonská centrální banka razantněji zvýšila své úrokové sazby. A tím je přivedla k financování dluhu japonského.
Proto je nyní na spadnutí koordinovaný zásah Japonska a USA na podporu jenu. Jde o to, jak jej zpevnit, aniž by musely tolik narůst japonské úroky. Japonsko má sice dolarů hodně, ale Spojené státy ještě více – ty jich mají nekonečně. Mohou je tisknout bez omezení. A nakupovat za ně japonský jen. Pevnější jen je protiinflační, takže při jeho posílení nebude trh tolik tlačit na japonskou centrální banku, aby šla se sazbami nahoru. Sníží se tedy riziko masivního přesunu investorů z financování amerického dluhu k financování dluhu japonského. Spojeným státům zůstanou nižší náklady obsluhy jejich masivního dluhu. A také tedy slabší dolar.
Slábnutí dolaru, které nyní pozorujeme, i vůči koruně, je tedy bezprostředně důsledkem spekulace o americké podpoře jenu. Takové mezinárodní devizové intervence USA nejsou časté. Za posledních třicet let se uskutečnily jen tři. Tato se však hodí do karet Trumpovi. Vždyť se beztak zasazuje o slabší dolar. Věří, že zvýší konkurenceschopnost amerických exportérů na zahraničních trzích a vrátí americkému průmyslu jeho zacházející slávu.
Trump by vlastně zabil dvě mouchy jednou ranou: Japonci nadále budou financovat americký dluh, takže nebude muset on sám tolik utrácet za jeho obsluhu, přičemž jako bonus oslabí dolar, což vnímá jako nahrávku domácímu – americkému – průmyslu.
Zlato odpovídá zřetelně. Poprvé v historii zdražuje nad 5000 dolarů za troyskou unci. Představuje totiž dějinami prověřenou ochranu kupní síly při další vyhlíženém masivním tištění nových peněz, nových dolarů.
Evropané jsou výrazně pesimističtí ohledně budoucnosti svých zemí, vývoje ve světě i role amerického prezidenta Donalda Trumpa. Vyplývá to z rozsáhlého průzkumu společnosti FGS Global, který cituje server Politico. Uskutečněn byl mezi více než 11 tisíci respondenty ve 23 zemích Evropské unie.
Páteční úspěšný vstup zbrojovky Czechoslovak Group na burzu znamená, že Česko upevňuje své postavení evropské miliardářské mocnosti. V první sedmdesátce nejbohatších Evropanů dle agentury Bloomberg má Česko hned čtyři zástupce, takže více už jich mají jen Německo, Británie a Francie, tedy tři největší ekonomiky starého kontinentu.
