Petr Dufek: Motor ekonomiky, průmysl, zadrhává. Chybějí nové zakázky

Situace v českém průmyslu se nezměnila k lepšímu ani v květnu. Index nákupních manažerů sice už nepoklesl, nicméně stagnoval na velmi slabých 42,8 bodech. A to neznamená nic jiného než útlum, míní hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

Reklama

Už předchozí jiné průzkumy jasně naznačovaly, že firmy sice do budoucnosti hleděl celkem pozitivně, ale jejich optimismus dosud nebyl podložen novými zakázkami. Dobrá – leč zpožděná – čísla z průmyslu proto stále stojí zejména na zásobě starých zakázek, které firmy nebyly schopny kvůli nedostatkům v dodavatelských řetězcích realizovat včas.

Česko ztrácí dech. Poláci industrializují ve velkém, říká šéf Panattoni Reality I kvůli neřešenému územnímu plánováni se development průmyslových nemovitostí potýká s obtížemi. Česko tak pomalu ztrácí konkurenceschopnost, pomalu ho válcují Polsko i Slovensko. Co by potřebovalo změnit tuzemsko, aby dokázalo přitáhnout miliardové investice? A proč jsou potřeba další průmyslové areály? Poslechněte si další díl podcastu Realitní Club s generálním ředitelem společnosti Panattoni Pavlem Sovičkou. Petra Jansová Přečíst článek

Slabé zakázky jsou výsledkem vysoké inflace u nás i v zahraničí, která nutí odběratele odsouvat jejich nákupy a přehodnocovat investice. Nejde o nahodilý výsledek jednoho měsíce, ale v podstatě se nízké zakázky staly téměř pravidlem.

Dobrá zpráva pro vývoj inflace

Nedostatek domácích i zahraničních objednávek má alespoň jeden pozitivní efekt, a sice tlačí ceny průmyslových výrobců dolů. Vzhledem k výrazné korekci cen surovin a energií na trzích by toto vynucené zlevňování nemělo být likvidační. Zároveň by mělo napomoci k rychlejšímu ústupu výrobní i spotřebitelské inflace.

Květnový propad. Důvěra v českou ekonomiku klesla u podnikatelů i spotřebitelů Money Dva měsíce důvěra v českou ekonomiku rostla, ale v květnu se trend otočil. Meziměsíční pokles je o 3,1 bodu na 94,1 bodu. Víru v ekonomiku ztráceli podnikatelé i spotřebitelé. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Meziročně je celková důvěra také nižší, loni v květnu činila 102 bodů. ČTK Přečíst článek

Pokud si vypomůžeme aktuálním průzkumem z Evropské komise, tak kromě automobilového průmyslu a farmacie si na slabší objednávky aktuálně stěžují všechny průmyslové obory.

Co si z toho vzít? Minimálně to, že zatímco ještě v prvním čtvrtletí byl průmysl motorem ekonomiky, kterou zadržel před pádem do recese, ve druhém čtvrtletí na něj spoléhat moc nelze. Vyčerpává se navíc efekt nízkého srovnávacího základu v automobilovém průmyslu a jak ukazuje PMI, situace se celkově zatím nijak nelepší v dalších částech tuzemského průmyslu.