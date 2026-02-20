Vyberte si z našich newsletterů

Stát chce získat plnou kontrolu nad ČEZ. Vláda rozjíždí plán na zestátnění za stovky miliard

Vláda plánuje převzít stoprocentní kontrolu nad energetickou skupinou ČEZ. Stát chce vykoupit podíly minoritních akcionářů a stát se jediným vlastníkem klíčové energetické firmy v zemi. Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka má proces začít ještě letos a trvat zhruba dva a půl roku. Opozice ale varuje před vysokými náklady a negativním dopadem na veřejné finance.

Vláda přistupuje k jednomu z nejzásadnějších majetkových kroků posledních let. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček potvrdil, že kabinet zahájí kroky vedoucí k plnému ovládnutí energetické skupiny ČEZ. Stát dnes prostřednictvím ministerstva financí drží přibližně 70 procent akcií, zbývající podíl je v rukou minoritních akcionářů.

Cílem je jejich akcie vykoupit a získat tak stoprocentní kontrolu nad výrobou a strategickými rozhodnutími firmy. Konkrétní mechanismus ani přesný harmonogram zatím vláda nezveřejnila. Podle Havlíčka by podrobnosti mohly ovlivnit cenu akcií na trhu.

Strategický podnik pod plnou kontrolou státu

Plán zestátnění je součástí programového prohlášení současné vládní koalice (ANO, SPD a Motoristé). Kabinet argumentuje především strategickým významem energetiky pro bezpečnost státu, stabilitu cen a budoucí investice do jaderné energetiky.

Podle ministra je scénář připraven a vláda jej nechce odkládat. Samotný proces by měl být zahájen ještě letos a dokončen během přibližně dvou a půl roku. Výsledná cena bude záviset na aktuální hodnotě akcií v době odkupu. V minulosti Havlíček připustil, že celkové náklady by se mohly pohybovat kolem 250 miliard korun.

Takový zásah by znamenal zásadní proměnu fungování firmy. ČEZ je dlouhodobě jedním z největších plátců dividend do státního rozpočtu. Pokud by se stal plně státním podnikem, výplata dividend by ztratila svůj současný význam – peníze by zůstávaly uvnitř státního vlastnictví.

Kritika opozice: vysoké riziko pro rozpočet

Opozice plán dlouhodobě kritizuje. Podle ní nedává ekonomický smysl a může vést k vyššímu zadlužení. Bývalý ministr průmyslu Lukáš Vlček uvedl, že krok by mohl znamenat výrazný výpadek příjmů státního rozpočtu a zároveň finančně zatížit samotnou společnost.

Kritici upozorňují, že stát by musel financovat odkup akcií buď novým dluhem, nebo jinými rozpočtovými opatřeními. V době rostoucích výdajů a napjatých veřejných financí by tak šlo o mimořádně nákladný projekt.

Jak si ČEZ stojí

Ekonomické výsledky firmy zůstávají solidní, přestože zisk meziročně mírně klesl. Za první tři čtvrtletí loňského roku ČEZ vykázal čistý zisk 21,5 miliardy korun, což představuje pokles o zhruba 6,5 procenta oproti předchozímu období. Kompletní hospodářské výsledky za rok 2025 firma zveřejní v březnu.

Ukrajina chce obnovit vývoz zbraní
ČTK
nst
nst

Ukrajina letos plánuje obnovit vývoz vojenského vybavení a služeb v hodnotě několika miliard dolarů. Příjmy mají podpořit rychle rostoucí domácí obranný průmysl, který se stal jedním z pilířů ekonomiky během války s Ruskem.

Dle agentury Reuters už příslušná státní komise schválila většinu ze zhruba čtyř desítek žádostí obranných firem o povolení exportu. Kyjev přitom po ruské invazi v roce 2022 vývoz zbraní zastavil a soustředil se výhradně na vlastní obranu. Současně však začal masivně investovat do rozvoje domácí výroby, zejména v oblasti dronů, raket a dalších moderních technologií.

Obranný sektor dnes podle ukrajinských představitelů zahrnuje více než tisíc podniků, převážně nových soukromých firem. Prezident Volodymyr Zelenskyj nedávno uvedl, že samotných výrobců bezpilotních letounů je v zemi zhruba 450. Právě drony se staly klíčovým nástrojem současného bojiště a jejich výroba patří k nejdynamičtěji rostoucím segmentům ekonomiky.

Petr Pavel

Pavel k muniční iniciativě: Pokusy o korupci byly, zásadní pochybení ale ne

Politika

Muniční iniciativa zajistila od svého vzniku asi 4,4 milionu kusů velkorážní munice pro Ukrajinu. Ve zveřejněném rozhovoru pro server Odkryto.cz to řekl prezident Petr Pavel. ČR podle něj k projektu přistupovala od počátku s maximální mírou otevřenosti a od žádného z auditorů dárcovských zemí nezaznamenala kritiku, která by naznačovala pochybení v transparentnosti, případně v korupci. Pokusy o ni podle prezidenta byly, je ale přesvědčen, že žádných zásadních pochybení iniciativa nositelem nebyla.

ČTK

Přečíst článek

Schválený export se podle ukrajinských představitelů nemá týkat hotových zbraní připravených k okamžitému nasazení. Půjde především o komponenty, náhradní díly, vybrané výrobky určené k další integraci a o technické služby. Vlastní potřeby armády přitom zůstávají prioritou, protože válka s Rusko pokračuje.

Zájem o ukrajinské obranné technologie už projevily mimo jiné Německo, Británie či Spojené státy. Kyjev chce podle svých zástupců upřednostňovat společné podniky a technologickou spolupráci před pouhým prodejem hotových výrobků, aby přilákal kapitál, rozšířil výrobní kapacity a získal přístup k moderním technologiím.

Porošenko: Putin chce obnovit Sovětský svaz. Trump to nechápe

Porošenko: Putin chce obnovit Sovětský svaz. Trump to nechápe

Politika

Bývalý ukrajinský prezident Petro Porošenko varuje před podceňováním Vladimira Putina a kritizuje směr současných mírových jednání o válce na Ukrajině. V rozhovoru pro server Politico uvedl, že každý, kdo s ruským prezidentem vyjednává, by měl mít na paměti dvě zásady: nikdy mu nevěřit a začít jednat pouze z pozice síly.

nst

Přečíst článek

Vláda zároveň zvažuje zavedení vývozní daně na vojenský materiál. Výnosy by směřovaly zpět do financování domácích obranných potřeb. Pokud se plán podaří naplnit, mohl by se zbrojní průmysl stát nejen strategickou součástí obranyschopnosti země, ale i významným zdrojem příjmů ukrajinské ekonomiky v době pokračujícího konfliktu.

Konec sporu o resort životního prostředí. Pavel jmenuje Červeného ministrem
ČTK
ČTK
ČTK

Prezident Petr Pavel v pondělí jmenuje kandidáta Motoristů Igora Červeného ministrem životního prostředí, oznámil odbor komunikace prezidentské kanceláře. Pavel s Červeným podle něj dnes na schůzce řešili například otázky přístupu České republiky k ochraně přírody, vody a půdy či tematiku klimatické změny a připravenosti na ni. V diskusi se dotkli i řešení možného střetu zájmů Červeného, dodal Hrad.

Tématem jednání byly i otázky prosazování změn v evropské legislativě a systémů ETS1 a ETS2. „Prezident apeloval na kandidáta, aby při prosazování zájmů vycházel z řádných analýz a zohledňoval možnosti a efektivitu vyjednávání na unijní půdě,“ uvedl odbor komunikace. Prezident si podle něj vyslechl představu Červeného o řízení resortu a jeho názory na agendy ministerstva. Řešili i nutnost široké komunikace s veřejností při vyhlašování velkoplošných chráněných území.

Server Novinky.cz v pondělí napsal, že Červený je jednatelem společnosti Extreme BFG Cast, která se zabývá především natáčením podcastů. Na tiskové konferenci po jednání vlády kandidát na ministra slíbil, že věc vyřeší tak, jak nařizuje zákon. „Je to jediná firma, ve které mám malý podíl,“ uvedl.

Ruský prezident Vladimir Putin

Epstein usiloval o schůzku s Putinem. Přišel s návrhem ruského bitcoinu

Politika

Jeffrey Epstein se opakovaně snažil zprostředkovat osobní setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Vyplývá to z databáze více než 3,5 milionu souborů patřících zesnulému odsouzenému finančníkovi, jejichž zveřejnění rozvířilo mezinárodní politiku i byznys.

nst

Přečíst článek

„Svatá trojice“

Dnes po schůzce s Pavlem Červený její témata před novináři konkretizovat nechtěl. Jednání bylo podle něj v přátelské atmosféře. Řekl také, že pokud ho prezident jmenuje, na ministerstvu životního prostředí bude fungovat malá „svatá trojice“, kterou bude tvořit on, vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek a vrchní ředitel sekce technické ochrany životního prostředí Jaromír Wasserbauer.

Pavel ráno novinářům řekl, že s Červeným se na rozdíl od dosavadního kandidáta Motoristů Turka nepojí známé kontroverze. Turka prezident odmítl jmenovat ministrem mimo jiné kvůli některým jeho postojům a výrokům.

Jmenováním Červeného se zhruba po dvou měsících zkompletuje kabinet Andreje Babiše (ANO) a zanikne pověření šéfa diplomacie Petra Macinky (Motoristé), aby řídil i ministerstvo životního prostředí. Ceremoniál se na Pražském hradě uskuteční v pondělí 23. února v 09:00.

Michal Nosek: Další ministr na vodítku? Výrok Filipa Turka děsí víc než jméno nového kandidáta

Názory

Michal Nosek

Přečíst článek
