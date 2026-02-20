Stát chce získat plnou kontrolu nad ČEZ. Vláda rozjíždí plán na zestátnění za stovky miliard
Vláda plánuje převzít stoprocentní kontrolu nad energetickou skupinou ČEZ. Stát chce vykoupit podíly minoritních akcionářů a stát se jediným vlastníkem klíčové energetické firmy v zemi. Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka má proces začít ještě letos a trvat zhruba dva a půl roku. Opozice ale varuje před vysokými náklady a negativním dopadem na veřejné finance.
Vláda přistupuje k jednomu z nejzásadnějších majetkových kroků posledních let. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček potvrdil, že kabinet zahájí kroky vedoucí k plnému ovládnutí energetické skupiny ČEZ. Stát dnes prostřednictvím ministerstva financí drží přibližně 70 procent akcií, zbývající podíl je v rukou minoritních akcionářů.
Cílem je jejich akcie vykoupit a získat tak stoprocentní kontrolu nad výrobou a strategickými rozhodnutími firmy. Konkrétní mechanismus ani přesný harmonogram zatím vláda nezveřejnila. Podle Havlíčka by podrobnosti mohly ovlivnit cenu akcií na trhu.
Strategický podnik pod plnou kontrolou státu
Plán zestátnění je součástí programového prohlášení současné vládní koalice (ANO, SPD a Motoristé). Kabinet argumentuje především strategickým významem energetiky pro bezpečnost státu, stabilitu cen a budoucí investice do jaderné energetiky.
Podle ministra je scénář připraven a vláda jej nechce odkládat. Samotný proces by měl být zahájen ještě letos a dokončen během přibližně dvou a půl roku. Výsledná cena bude záviset na aktuální hodnotě akcií v době odkupu. V minulosti Havlíček připustil, že celkové náklady by se mohly pohybovat kolem 250 miliard korun.
Takový zásah by znamenal zásadní proměnu fungování firmy. ČEZ je dlouhodobě jedním z největších plátců dividend do státního rozpočtu. Pokud by se stal plně státním podnikem, výplata dividend by ztratila svůj současný význam – peníze by zůstávaly uvnitř státního vlastnictví.
Kritika opozice: vysoké riziko pro rozpočet
Opozice plán dlouhodobě kritizuje. Podle ní nedává ekonomický smysl a může vést k vyššímu zadlužení. Bývalý ministr průmyslu Lukáš Vlček uvedl, že krok by mohl znamenat výrazný výpadek příjmů státního rozpočtu a zároveň finančně zatížit samotnou společnost.
Kritici upozorňují, že stát by musel financovat odkup akcií buď novým dluhem, nebo jinými rozpočtovými opatřeními. V době rostoucích výdajů a napjatých veřejných financí by tak šlo o mimořádně nákladný projekt.
Jak si ČEZ stojí
Ekonomické výsledky firmy zůstávají solidní, přestože zisk meziročně mírně klesl. Za první tři čtvrtletí loňského roku ČEZ vykázal čistý zisk 21,5 miliardy korun, což představuje pokles o zhruba 6,5 procenta oproti předchozímu období. Kompletní hospodářské výsledky za rok 2025 firma zveřejní v březnu.