Petr Dufek: Tlak energetického trhu na domácnosti bude až neuvěřitelný

Z příběhu o tom, že stále vyšší ceny budou mít jen krátkého trvání a časem odezní, se čím dál více stává čistá fantasy. Cena elektrické energie na německém trhu dál prudce narůstá, a to jak v případě spotového trhu, tak i toho forwardového, kde se obchodují kontrakty na další roky. Nejenom, že přepisují dosavadní maxima, ale změnil se i jejich poměr. Cena elektřiny pro další rok je vyšší než ta současná, což znamená odklad happy endu, na nějž jsme doposud spoléhali, na neurčito.

Ještě loni dosahovala průměrná cena jedné megawatthodiny na německém trhu necelých sto euro. Nyní stojí na spotovém trhu skoro 600 eur, u kontraktů na příští rok už dokonce překonala hranici 800 eur.

Teprve pro roky 2024 až 2026 finanční trhy počítají s levnější energií, ale i v tomto případě platí, že budoucí ceny jsou násobné ve srovnání s dřívější situací. Zhruba 400 eur pro rok 2024 znamená šestkrát dražší energii, než s jakou trhy kalkulovaly loni.

Tlak energetického trhu na hospodaření domácností i firem je či bude až neuvěřitelný. Dodatečné náklady z titulu dražší elektřiny totiž jdou do stovek miliard korun, pokud těch zhruba 65 milionů megawatthodin (netto), které se u nás spotřebovaly v roce 2021, vynásobíme aktuálními či budoucími cenami.

Je tak jen otázkou času, kdy a jak na jednotlivé firmy či domácnosti nové ceny dolehnou. Fixace cen totiž šok z nových ceníků odsouvá, jak se o tom začínají přesvědčovat některé domácnosti, firmy i veřejný sektor.

Viník je jasný - zelená revoluce a levný ruský plyn

Viníka současné situace asi netřeba dlouho hledat. Politika sázející na zelenou revoluci za podpory ruského plynu, a vytvářející slabinu evropské energetiky, se nyní – nikoliv ovšem poprvé, jak dokládá vývoj ceny elektřiny již v loňském roce – zřetelně ukázala.

Řešení, které by směřovalo právě na nabídkovou stranu energetického sektoru, se nedostává, a tak na řadu přicházejí pouze náplasti. Někde přímé kompenzace, jinde fixace maximálních cen či daňové úlevy, avšak ty samy o sobě s vysokou cenou závěrné energie vlastně nijak nepohnou.

Zdá se, že nezbývá, než se s vysokými cenami energií smířit a přizpůsobit se. Pro domácnosti to bude i s tzv. sociálním tarifem znamenat výrazné zvýšení nákladů na bydlení, a tedy i inflace, která se jako bumerang následně vrací v dalších dodatečných nákladech v podobě nových úrokových sazeb u hypoték nebo indexovaného nájemného.

Pro firmy drahé energie vytvářejí tlak na úspory, které jsou ovšem v některých případech v podstatě jen marginální. Moc možností v časech klesající konkurenceschopnosti jim nezůstává – zdražit, pokud jde, zavřít nebo se přestěhovat. V mezičase pak věřit, že problém sám o sobě odezní nebo se jej konečně chopí politika a začne jej skutečně řešit od základů. Schválně, co je pravděpodobnější?