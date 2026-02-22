Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Názory Pod křídly apoštolů

Pod křídly apoštolů

Andrej Babiš a Petr Macinka
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Babišova vláda představila svou hospodářskou strategii, kterou sepsal Karel Havlíček. Babiš bude zejména bojovat v Evropské unii za změny emisních povolenek. Vše ostatní zařídí Havlíček.

Babiš už se změnou řádu ochrany přírody v Evropě začal. Na summitu EU, který se konal na belgickém zámku Alden Biesen, hledal příznivce. Českou pozici žádající změnu systému povolenek ETS1 údajně podporují Itálie, Německo, Rakousko, Slovensko, Polsko či Maďarsko. Bude to stačit? A za druhé, znáte rychlost procesů v unii. Mezitím už je schválená norma ETS2, která uvalí povolenky také na benzín. Ten zdraží. Začne platit v roce 2028.

Pečení holubi se chystají k letu

Pod Havlíčkovou taktovkou a strategie Česko: Země pro budoucnost 2.0 zlevní energie, začnou se stavět byty, dálnice a železnice, bude se inovovat. Stát ovládne ČEZ, vyroste AI gigafactory, rozjedou se Dukovany, vláda podpoří plynové elektrárny, a tak dále. Pečení holubi sice ještě nepřiletí, ale je zřejmé, že nastává čas prosperity. Je jenom otázkou, kdo miliardové plány zaplatí. Alena Schillerová má jasno, budou to Evropané, tedy nejvíc Němci. Ti to asi ještě netuší. A také šedá ekonomika. Živnostníci se mohou těšit na návštěvu kobry.

Filip Turek a Petr Macinka

Podpora Motoristů klesla, do Sněmovny by se nyní nedostali. Dotáhl se na ně Kuba

Politika

Motoristé by se teď do Sněmovny nedostali. Pokud by se volby konaly nyní, dostali by těsně pod pět procent hlasů nutných pro zisk poslaneckých křesel. Stejný podíl hlasů jako Motoristé by mělo nové hnutí Naše Česko v čele s jihočeským hejtmanem Martinem Kubou (dříve ODS). Vyplývá to z únorového průzkumu agentury NMS pro server Novinky.cz. Volby by nyní stejně jako původně loni v říjnu vyhrálo hnutí ANO. Na druhou ODS má stále výrazný náskok.

ČTK

Přečíst článek

Opuštěné křeslo ministra pro životní prostředí se dočká své zadnice. Zasedne do něj Motorista Igor Červený, který má schopnost odezírat Filipu Turkovi z oční bulvy. Spolu s ním a náměstkem Wasserbauerem, chemikem a také Motoristou, tam prý vytvoří svatou trojici. A jak to bude s přírodou? „Nejsme proti přírodě, ale proti bezduché zelené ideologii. Ochraňujme také náš průmysl,“ uvedl Červený.

Vrchní Motorista Macinka si užívá své chvíle slávy. Za nedávné nediplomatické, arogantní mentorování Hillary Clintonové sklidil pochvalu od Donalda Trumpa při své první návštěvě Spojených států v roli ministra. Získal také fotku s ministrem zahraničí Rubiem. V úterý vystoupí na mimořádném zasedání Valného shromáždění OSN u příležitosti čtvrtého výročí začátku války na Ukrajině. Až Putin uvidí, jakého má proti sobě vlčáka, sbalí fidlátka.

Související

Michal Nosek: Sleva dnes, účet zítra. ANO znovu rozdává důchodcům

Důchodci budou mít levnější jízdné
Profimedia
Michal Nosek
Michal Nosek

Vláda slibuje od roku 2027 ještě výraznější slevy na jízdné pro studenty a seniory. Zní to hezky, skoro jako návrat do časů nekonečných předvolebních dárků. Jenže každý dárek má svého plátce. A tím je opět daňový poplatník.

Zvýšit slevy na jízdném ze současných 50 na 75 procent je na první pohled líbivý krok. Kdo by byl proti levnějším vlakům a autobusům pro mladé a starší? Problém je, že stát už teď dopravcům vyplácí přes pět miliard korun ročně. A nová štědrost tuto částku zákonitě dál nafoukne.

Hnutí ANO dlouhodobě sází na politiku okamžité popularity. Rychlé, dobře prodejné kroky bez jasného vysvětlení, kde na ně vzít. Namísto systémových reforem přichází další plošná sleva. Bez ohledu na to, zda ji potřebuje student z nízkopříjmové rodiny stejně jako potomek milionáře, nebo zda ji potřebuje senior s minimálním důchodem stejně jako ten s nadstandardní rentou.

Nejlepší důchodový systém na světě má Nizozemsko. Česko by mohlo být dvacáté

Dalibor Martínek: Čeští důchodci si žijí jako v ráji. Babiš jim podkuřuje, brání rozvoji země

Názory

Výdaje státu na důchodce tvoří zhruba bilion korun ročně. Ano, bilion. Státní rozpočet, sestavený současnou vládou se schodkem 310 miliard korun, čelí kritice. Je prý nezákonný, schodek je moc velký. Výdaje rozpočtu jsou plánovány na 2,5 bilionu korun. Důchodci stojí tento stát téměř polovinu rozpočtu. A výdaje na ně porostou.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Plošné rozdávání je politicky pohodlné. Cílená pomoc by ale byla spravedlivější a levnější. Místo toho stát dál rozhazuje miliardy, které budou chybět jinde. Ve školství, ve zdravotnictví, v dopravní infrastruktuře.

Odklad účinnosti na rok 2027 působí jako technický detail. Ve skutečnosti jde spíš o časový polštář: účet přijde později, ideálně až po dalších volbách. Rozpočtová odpovědnost však není otázkou kalendáře, ale principu.

Levnější jízdenky se dobře vyjímají na billboardech. Hůř už v rozpočtové kapitole „mandatorní výdaje“. A úplně nejhůř v okamžiku, kdy se ukáže, že sleva nebyla investicí, ale jen dalším politickým suvenýrem rozdávaným na dluh.

Premiér ČR po jednání vlády

Stanislav Šulc: Český daňový zázrak aneb Zvládne Babiš to, co se nepovedlo Fialovi?

Názory

Když člověk plánuje, Bůh se směje, říká jedna varianta slavného pořekadla. A to se právě nyní možná někde odehrává poté, co premiér Andrej Babiš představil ambiciózní plán nové vlády. V něm se dočteme, že vláda zároveň opět sníží věk pro odchod do důchodu a také nebude zvyšovat daně. Povede se to té „lepší vládě“, jak se před volbami Babišova vláda označila?

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Související

Nejlepší důchodový systém na světě má Nizozemsko. Česko by mohlo být dvacáté

Dalibor Martínek: Čeští důchodci si žijí jako v ráji. Babiš jim podkuřuje, brání rozvoji země

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Dalibor Martínek: Soud reformu penzí neshodil. Babiš chtěl jen politický tyátr

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Šéf ANO Andrej Babiš

Glosa Dalibora Martínka: Babiš se vyveze na hřbetech důchodců k moci, ti mu pak zlomí vaz

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Premiér Babiš převedl Agrofert do svěřenského fondu. Tvrdí, že tím uzavřel otázku střetu zájmů

Andrej Babiš
ČTK
Michal Nosek
nos

Andrej Babiš oznámil, že po získání souhlasů regulátorů ve třech státech EU vložil veškeré akcie Agrofertu do soukromého svěřenského fondu RSVP Trust. Krok označil za naplnění českých i evropských pravidel o střetu zájmů. Vlastnictví holdingu přitom patří k nejcitlivějším politickým tématům posledních let.

Premiér k dnešnímu dni převedl všechny akcie holdingu Agrofert do soukromého svěřenského fondu RSVP Trust. Uvedl to na sociální síti X s tím, že před dokončením transakce získal souhlasy regulatorních orgánů ve třech členských státech Evropské unie, kde holding působí.

Na společnost Agrofert, a.s. nemám žádný vliv ani z ní nemám a nebudu mít žádný prospěch. Plně jsem tak dostál nárokům českého a evropského práva v oblasti prevence střetu zájmů,“ napsal premiér.

Podle zákonných podmínek měl převod uskutečnit do 30 dnů od jmenování do funkce předsedy vlády, k němuž došlo 9. prosince. Již dříve uvedl, že transakce čeká na schválení příslušných regulátorů v zemích EU.

Dlouhodobě sledovaný spor

Vlastnictví Agrofertu představuje dlouhodobě citlivé téma české politiky i vztahů s Evropskou unií. Holding patří k největším podnikatelským skupinám ve střední Evropě, působí v zemědělství, potravinářství, chemickém průmyslu, lesnictví či médiích a je významným příjemcem veřejných i evropských dotací.

Otázka možného střetu zájmů vychází z toho, že premiér jako člen vlády spolurozhoduje o národních i evropských politikách, které mohou mít dopad na podnikání skupiny. Evropské instituce v minulosti opakovaně posuzovaly, zda má Babiš na holding i po předchozích majetkových úpravách faktický vliv a zda může být konečným uživatelem výhod.

Svěřenský fond jako řešení

Převod akcií do svěřenského fondu má podle premiéra zajistit oddělení výkonu veřejné funkce od vlastnických práv. Ve svěřenském fondu vykonává vlastnická práva správce, nikoli zakladatel. Kritici však v minulosti upozorňovali na otázku, kdo je konečným beneficientem fondu a zda je možné zcela vyloučit nepřímý vliv.

Zřízení fondu RSVP Trust tak lze chápat jako snahu definitivně vyřešit právní i politické spory kolem vlastnictví Agrofertu v době výkonu premiérské funkce. Zda krok uzavře i případné další kontroly či právní řízení, však bude záležet na výkladu příslušných orgánů v Česku i na úrovni Evropské unie.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Doporučujeme