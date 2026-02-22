Pod křídly apoštolů
Babišova vláda představila svou hospodářskou strategii, kterou sepsal Karel Havlíček. Babiš bude zejména bojovat v Evropské unii za změny emisních povolenek. Vše ostatní zařídí Havlíček.
Babiš už se změnou řádu ochrany přírody v Evropě začal. Na summitu EU, který se konal na belgickém zámku Alden Biesen, hledal příznivce. Českou pozici žádající změnu systému povolenek ETS1 údajně podporují Itálie, Německo, Rakousko, Slovensko, Polsko či Maďarsko. Bude to stačit? A za druhé, znáte rychlost procesů v unii. Mezitím už je schválená norma ETS2, která uvalí povolenky také na benzín. Ten zdraží. Začne platit v roce 2028.
Pečení holubi se chystají k letu
Pod Havlíčkovou taktovkou a strategie Česko: Země pro budoucnost 2.0 zlevní energie, začnou se stavět byty, dálnice a železnice, bude se inovovat. Stát ovládne ČEZ, vyroste AI gigafactory, rozjedou se Dukovany, vláda podpoří plynové elektrárny, a tak dále. Pečení holubi sice ještě nepřiletí, ale je zřejmé, že nastává čas prosperity. Je jenom otázkou, kdo miliardové plány zaplatí. Alena Schillerová má jasno, budou to Evropané, tedy nejvíc Němci. Ti to asi ještě netuší. A také šedá ekonomika. Živnostníci se mohou těšit na návštěvu kobry.
Motoristé by se teď do Sněmovny nedostali. Pokud by se volby konaly nyní, dostali by těsně pod pět procent hlasů nutných pro zisk poslaneckých křesel. Stejný podíl hlasů jako Motoristé by mělo nové hnutí Naše Česko v čele s jihočeským hejtmanem Martinem Kubou (dříve ODS). Vyplývá to z únorového průzkumu agentury NMS pro server Novinky.cz. Volby by nyní stejně jako původně loni v říjnu vyhrálo hnutí ANO. Na druhou ODS má stále výrazný náskok.
Podpora Motoristů klesla, do Sněmovny by se nyní nedostali. Dotáhl se na ně Kuba
Politika
Motoristé by se teď do Sněmovny nedostali. Pokud by se volby konaly nyní, dostali by těsně pod pět procent hlasů nutných pro zisk poslaneckých křesel. Stejný podíl hlasů jako Motoristé by mělo nové hnutí Naše Česko v čele s jihočeským hejtmanem Martinem Kubou (dříve ODS). Vyplývá to z únorového průzkumu agentury NMS pro server Novinky.cz. Volby by nyní stejně jako původně loni v říjnu vyhrálo hnutí ANO. Na druhou ODS má stále výrazný náskok.
Opuštěné křeslo ministra pro životní prostředí se dočká své zadnice. Zasedne do něj Motorista Igor Červený, který má schopnost odezírat Filipu Turkovi z oční bulvy. Spolu s ním a náměstkem Wasserbauerem, chemikem a také Motoristou, tam prý vytvoří svatou trojici. A jak to bude s přírodou? „Nejsme proti přírodě, ale proti bezduché zelené ideologii. Ochraňujme také náš průmysl,“ uvedl Červený.
Vrchní Motorista Macinka si užívá své chvíle slávy. Za nedávné nediplomatické, arogantní mentorování Hillary Clintonové sklidil pochvalu od Donalda Trumpa při své první návštěvě Spojených států v roli ministra. Získal také fotku s ministrem zahraničí Rubiem. V úterý vystoupí na mimořádném zasedání Valného shromáždění OSN u příležitosti čtvrtého výročí začátku války na Ukrajině. Až Putin uvidí, jakého má proti sobě vlčáka, sbalí fidlátka.