Babiš: Chceme se vrátit k projektu Nová zelená úsporám

Zateplení domu
K dotačnímu programu Nová zelená úsporám, který podporoval úsporné renovace domů, se vláda vrátí, bude na něj hledat peníze. V pořadu Za pět minut dvanáct v televizi Nova to řekl premiér Andrej Babiš (ANO), podle nějž program snížil lidem náklady. Předseda Motoristů Petr Macinka, který vede ministerstvo životního prostředí, dříve avizoval úpravu programu kvůli chybějícím penězům.

„My jsme zdědili prázdnou kasu, ale tenhle projekt byl velice dobrý pro lidi, budeme se chtít k tomu vrátit,“ řekl předseda vlády. Program podle něj lidem snížil náklady například na vytápění, zároveň měl významný investiční efekt.

Program Nová zelená úsporám funguje od roku 2009 jako finanční nástroj motivující majitele k renovacím bytového fondu a snižování spotřeby energií. Za dobu jeho fungování podpořil na 600 tisíc domácností, z toho dvě třetiny od roku 2021, odkdy podle resortu činily investice do energetických úspor domácností zhruba 55 miliard korun.

Ministerstvo životního prostředí v listopadu dočasně uzavřelo příjem žádostí o dotace. Důvodem byl velký zájem žadatelů, který vedl k rychlejšímu vyčerpání peněz vyhrazených pro loňský rok, ale podané žádosti pokračovaly bez omezení.

Macinka na konci ledna uvedl, že předchozí vláda nadhodnotila příjmy z emisních povolenek do Státního fondu životního prostředí na 12 miliard korun. Současná vláda v rozpočtu pracuje s 5,5 miliardy. Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) následně řekl, že nechápe, jak Macinka dospěl k nižší částce za povolenky. Částka 12 miliard podle něho vycházela z oficiální predikce ministerstva a ceny povolenek pak ještě rostly.

Z fondu je mimo jiné hrazena právě Nová zelená úsporám. Macinka řekl, že se musí program upravit. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) avizoval, že podpora bude založena hlavně na zárukách a garancích.

Ředitelka Asociace pro využití tepelných čerpadel Eva Neudertová uvedla, že pokud by byl program ukončen bez náhrady, bylo by to černým scénářem českých domácností a zásadně v rozporu s tím, co jim slíbila Babišova vláda.

Lipavský připomněl, že jiné evropské státy už v reakci na zveřejněné dokumenty podnikají konkrétní kroky. Polský premiér Donald Tusk podle něj oznámil oficiální prověřování Epsteinových spisů, které má zkoumat možné vazby na Polsko i bezpečnostní rozměr celé kauzy, včetně rizika zneužití sítě k získávání kompromitujících materiálů ve prospěch Ruska. V dokumentech se objevilo i jméno bývalého slovenského ministra zahraničí Miroslava Lajčáka, jenž následně odstoupil z funkce poradce premiéra Roberta Fica. Epsteinovy vazby řeší také Británie, Norsko, Lotyšsko a další země.

„Pokud existují relevantní stopy směrem k České republice, stát musí postupovat aktivně a důsledně, aby žádné důvodné podezření nezůstalo bez prověření,“ uvedl Lipavský.

Epsteinova kauza ukazuje zkorumpovanost bohatých a vlivných

Karel Pučelík: Epsteinova kauza ukazuje zkorumpovanost bohatých a vlivných

Názory

Kauza Jeffreyho Epsteina vrhá světlo na tucty bohatých a vlivných, od finančníků, přes umělce a vědce až po vrcholné politiky. Dokumenty otevírají průhled do světa, kde vládnou jiná pravidla a jiné standardy. Za peníze lze koupit téměř všechno, ostatní si vybudovali reflex dívat se vedle. Chapadla sahají do vlád, globálních firem i královských rodin. Náš systém – politika i ekonomika – dost možná stojí na prohnilých základech.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Epstein v Praze

Americké ministerstvo spravedlnosti na konci ledna zveřejnilo další rozsáhlý soubor dokumentů týkajících se Epsteina. Obsahuje více než tři miliony stran, dva tisíce videí a 180 tisíc fotografií, včetně velkého množství komerční pornografie a materiálů pocházejících z Epsteinových zařízení.

Z dokumentů vyplývá, že Epstein se pohyboval mezi vysoce postavenými osobami z politiky, byznysu i kulturní sféry, včetně současného amerického prezidenta Donalda Trumpa. Některé z nich hostil ve svých nemovitostech, kde byly přítomny i mladé ženy a dívky. 

Ve zveřejněných spisech se objevují také zmínky o České republice. Média informovala o korespondenci mezi Epsteinem a českými ženami a podle Seznam Zpráv Epstein Českou republiku opakovaně navštívil. Fotografie ho zachycují například na Starém židovském hřbitově v Praze a z bankovních výpisů vyplývá, že bydlel mimo jiné v pražském hotelu Marriott. Z další korespondence lze usuzovat, že zvažoval i koupi nemovitosti v Česku.

Jeffrey Epstein v roce 2019 spáchal sebevraždu ve vězení, kde čekal na soud kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování.

