Babiš: Chceme se vrátit k projektu Nová zelená úsporám
K dotačnímu programu Nová zelená úsporám, který podporoval úsporné renovace domů, se vláda vrátí, bude na něj hledat peníze. V pořadu Za pět minut dvanáct v televizi Nova to řekl premiér Andrej Babiš (ANO), podle nějž program snížil lidem náklady. Předseda Motoristů Petr Macinka, který vede ministerstvo životního prostředí, dříve avizoval úpravu programu kvůli chybějícím penězům.
„My jsme zdědili prázdnou kasu, ale tenhle projekt byl velice dobrý pro lidi, budeme se chtít k tomu vrátit,“ řekl předseda vlády. Program podle něj lidem snížil náklady například na vytápění, zároveň měl významný investiční efekt.
Program Nová zelená úsporám funguje od roku 2009 jako finanční nástroj motivující majitele k renovacím bytového fondu a snižování spotřeby energií. Za dobu jeho fungování podpořil na 600 tisíc domácností, z toho dvě třetiny od roku 2021, odkdy podle resortu činily investice do energetických úspor domácností zhruba 55 miliard korun.
Ministerstvo životního prostředí v listopadu dočasně uzavřelo příjem žádostí o dotace. Důvodem byl velký zájem žadatelů, který vedl k rychlejšímu vyčerpání peněz vyhrazených pro loňský rok, ale podané žádosti pokračovaly bez omezení.
Poslanec a bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský (ODS) vyzval premiéra Andreje Babiše (ANO), aby vláda vysvětlila možné vazby České republiky na zesnulého amerického finančníka a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Lipavský premiéra interpeluje kvůli dokumentům z vyšetřování, které podle médií obsahují četné odkazy na Česko.
Podezření kolem Epsteina míří i do Česka. Lipavský tlačí na Babiše
Politika
Poslanec a bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský (ODS) vyzval premiéra Andreje Babiše (ANO), aby vláda vysvětlila možné vazby České republiky na zesnulého amerického finančníka a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Lipavský premiéra interpeluje kvůli dokumentům z vyšetřování, které podle médií obsahují četné odkazy na Česko.
Macinka na konci ledna uvedl, že předchozí vláda nadhodnotila příjmy z emisních povolenek do Státního fondu životního prostředí na 12 miliard korun. Současná vláda v rozpočtu pracuje s 5,5 miliardy. Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) následně řekl, že nechápe, jak Macinka dospěl k nižší částce za povolenky. Částka 12 miliard podle něho vycházela z oficiální predikce ministerstva a ceny povolenek pak ještě rostly.
Z fondu je mimo jiné hrazena právě Nová zelená úsporám. Macinka řekl, že se musí program upravit. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) avizoval, že podpora bude založena hlavně na zárukách a garancích.
Ředitelka Asociace pro využití tepelných čerpadel Eva Neudertová uvedla, že pokud by byl program ukončen bez náhrady, bylo by to černým scénářem českých domácností a zásadně v rozporu s tím, co jim slíbila Babišova vláda.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.