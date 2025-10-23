Vědecká fakta i selský rozum. Macinka popsal, jak by vedl ministerstvo životního prostředí
V programu stran vznikající koalice v oblasti životního prostředí nevidí předseda Motoristů Petr Macinka velké rozdíly. Při příchodu na programová jednání ANO, SPD a Motoristů ve Sněmovně řekl, že je pro pragmatickou a racionální ochranu přírody založenou na vědeckých faktech, ale i selském rozumu. Výzvy ekologů, aby ministerstvo životního prostředí nevedl Macinka, ani nikdo další z Motoristů, pokládá za zbytečně hysterické až alarmistické. Později uvedl, že se vyjednávací týmy shodly, kam chtějí směřovat v otázkách životního prostředí.
Macinka před jednáním uvedl, že měl možnost prostudovat materiály od ANO. „Myslím, že nějaké obří rozpory tam nebudou,“ míní. Ekologické organizace minulý týden při schůzce s šéfem ANO a možným budoucím premiérem Andrejem Babišem upozorňovaly, že ANO chce pokračovat v programech Nová zelená úsporám a kotlíkových dotací, Motoristé naopak prosazují jejich zrušení. Rozpory podle nich panují i ohledně ochrany národních parků či podpory obnovitelných zdrojů.
„V obecné míře jsme se shodli na tom, kam směřovat, jak k tomu přistupovat. Opravdu zásadní je dát prioritu ochraně životního prostředí a přírody. A myslím, že to je to, co by asi od agendy ministerstva životního prostředí každý rozumný člověk měl čekat,“ uvedl Macinka po jednání. Debata o programovém prohlášení v oblasti životního prostředí podle něj zabrala dvě a půl hodiny.
Macinka opět odmítl komentovat, zda míří do funkce ministra životního prostředí. „Nyní se pracuje na programovém prohlášení, které bude komplexní. Teprve potom dojde k nějakému návrhu koaliční smlouvy a teprve pak bude pan prezident seznámen s nějakými personáliemi, takže já to teďka nechci personifikovat,“ uvedl. Vyjednávání podle něj jdou velmi dobře, jde o věcné, korektní a seriózní diskuse, kterých se účastní mimořádně kompetentní lidé.
FOTOGALERIE: Protesty proti Motoristům v Praze
Racionální ochrana přírody
Motoristé podle Macinky usilují o pragmatickou a racionální ochranu přírody založenou na vědeckých faktech i selském rozumu a úctě k vlastnictví i udržitelnému hospodářství. V oblasti životního prostředí podle něj mohou být oblasti, kde se vznikající koalice dohodne na zásadní revizi, podobně jako se to má týkat inkluze ve školství. „Protierozní vyhláška je pro nás problém a myslím, že nejsme sami, vede se o ní velmi živá debata mezi zemědělci,“ řekl. Řada vyhlášek podle něj jde vysoce nad rámec toho, co požadují evropské předpisy.
Více než 20 ekologických organizací vyzvalo po volbách Babiše, aby do čela resortu nenominoval nikoho z Motoristů. Post by podle nich měl obsadit někdo, kdo dokáže propojit ochranu životního prostředí s rozvojem moderního průmyslu, energetiky a zemědělství a opírá se o vědecké poznatky a dialog s odborníky. Podobný otevřený dopis podepsalo přes 50 profesorů a 400 vědců, vznikl i otevřený dopis podepsaný více než 7500 studenty.
Macinka řekl, že kritika je možná až zbytečně hysterická a alarmistická. „Měli bychom se myslím všichni trochu uklidnit. A teprve poté, co bude k dispozici programové prohlášení, ať je to nějak hodnoceno. Pak teprve možná bude v některých radikálních aktivistických spolcích důvod pro nějakou jejich tradiční hysterii, ale teď určitě ne,“ uvedl. Svou možnou nominaci na ministerstvo odmítl komentovat.
Šéf SPD Tomio Okamura řekl, že programové prohlášení vznikající vlády bude spíš všeobecné a deklaratorní, konkrétní obsah později určí expertní schůzky. Před obecnými deklaracemi varoval Jiří Koželouh z Hnutí Duha. „Obecné programové prohlášení v oblasti životního prostředí by byl bianco šek pro Motoristy, aby realizovali svůj destruktivní program, zrušili přínosné programy na úspory energie či chráněná území, pokud dostanou ministerstvo životního prostředí,“ sdělil Koželouh. Znamenalo by to podle něj prohru i pro ANO a Babiše, protože by nemohli plnit své sliby voličům.
