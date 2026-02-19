Nový magazín právě vychází!

Konec sporu o resort životního prostředí. Pavel jmenuje Červeného ministrem

Kandidát Motoristů na ministra životního prostředí Igor Červený
ČTK
ČTK
ČTK

Prezident Petr Pavel v pondělí jmenuje kandidáta Motoristů Igora Červeného ministrem životního prostředí, oznámil odbor komunikace prezidentské kanceláře. Pavel s Červeným podle něj dnes na schůzce řešili například otázky přístupu České republiky k ochraně přírody, vody a půdy či tematiku klimatické změny a připravenosti na ni. V diskusi se dotkli i řešení možného střetu zájmů Červeného, dodal Hrad.

Tématem jednání byly i otázky prosazování změn v evropské legislativě a systémů ETS1 a ETS2. „Prezident apeloval na kandidáta, aby při prosazování zájmů vycházel z řádných analýz a zohledňoval možnosti a efektivitu vyjednávání na unijní půdě,“ uvedl odbor komunikace. Prezident si podle něj vyslechl představu Červeného o řízení resortu a jeho názory na agendy ministerstva. Řešili i nutnost široké komunikace s veřejností při vyhlašování velkoplošných chráněných území.

Server Novinky.cz v pondělí napsal, že Červený je jednatelem společnosti Extreme BFG Cast, která se zabývá především natáčením podcastů. Na tiskové konferenci po jednání vlády kandidát na ministra slíbil, že věc vyřeší tak, jak nařizuje zákon. „Je to jediná firma, ve které mám malý podíl,“ uvedl.

„Svatá trojice“

Dnes po schůzce s Pavlem Červený její témata před novináři konkretizovat nechtěl. Jednání bylo podle něj v přátelské atmosféře. Řekl také, že pokud ho prezident jmenuje, na ministerstvu životního prostředí bude fungovat malá „svatá trojice“, kterou bude tvořit on, vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek a vrchní ředitel sekce technické ochrany životního prostředí Jaromír Wasserbauer.

Pavel ráno novinářům řekl, že s Červeným se na rozdíl od dosavadního kandidáta Motoristů Turka nepojí známé kontroverze. Turka prezident odmítl jmenovat ministrem mimo jiné kvůli některým jeho postojům a výrokům.

Jmenováním Červeného se zhruba po dvou měsících zkompletuje kabinet Andreje Babiše (ANO) a zanikne pověření šéfa diplomacie Petra Macinky (Motoristé), aby řídil i ministerstvo životního prostředí. Ceremoniál se na Pražském hradě uskuteční v pondělí 23. února v 09:00.

Ronaldo investuje 7,5 milionu dolarů do projektu Herbalife. Společnost dříve čelila pokutám

Cristiano Ronaldo
ČTK
nst
nst

Cristiano Ronaldo rozšiřuje své podnikatelské aktivity. Jak informuje agentura Bloomberg, portugalská fotbalová hvězda investovala 7,5 milionu dolarů do společnosti HBL Pro2col Software, která je digitální platformou vlastněnou firmou Herbalife. Za tuto částku získal desetiprocentní podíl.

Jedenačtyřicetiletý Ronaldo, který od roku 2023 působí v Saúdské Arábii, tak podle Bloombergu vkládá část svého majetku do oblasti zdravotních a wellness technologií. Platforma Pro2Col využívá individuální data uživatelů k tvorbě personalizovaných plánů zahrnujících každodenní návyky i sledování výživy.

„Investice do Pro2col byla přirozeným krokem — nejde jen o zastupování Herbalife, ale o možnost podílet se na budování platformy, která může změnit způsob, jakým lidé přistupují ke zdraví,“ citovala Ronalda společnost Herbalife.

Ronaldo je ambasadorem značky Herbalife už od roku 2013. V roce 2025 se zároveň stal prvním fotbalistou zařazeným do Bloomberg Billionaires Index s odhadovaným majetkem 1,4 miliardy dolarů.

Akcie letí vzhůru

Trhy reagovaly rychle. Akcie Herbalife podle Bloombergu v předobchodní fázi vzrostly o 15 procent. Analytik Mizuho Securities John Baumgartner uvedl, že zapojení Ronalda „posiluje potenciál značky“. Firma navíc vykázala další oživení tržeb nad očekávání trhu.

Růst přichází po letech slabší výkonnosti akcií. Za posledních pět let titul ztratil zhruba dvě třetiny své hodnoty. Společnost má za sebou i bouřlivou historii – v roce 2012 na ni miliardář Bill Ackman vsadil jednu miliardu dolarů v rámci sázky na pokles ceny akcií, což vyvolalo mediálně sledovaný spor s investorem Carlem Icahnem.

Tomáš Prouza a jeho hosté
video

Dlouhověkost se nerodí v laboratoři. Začíná v nákupním košíku, v dětství a v hlavě, říkají odborníci

Enjoy

Moderní medicína umí prodloužit život, ale kvalitu stáří ovlivňují jiné věci. Každodenní návyky, vztahy a prostředí, ve kterém žijeme. Lékaři a odborníci na zdraví v diskusi společnosti Care Connect a mediálního domu Newstream, kterou moderoval prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza říkají, že bez změny životního stylu nás žádná pilulka nezachrání a že o zdraví v sedmdesáti se rozhoduje už v dětství.

Michal Nosek

Přečíst článek

V roce 2016 musela Herbalife zaplatit 200 milionů dolarů a restrukturalizovat podnikání v rámci dohody s americkými úřady kvůli obvinění z klamání zákazníků. Ackman svou pozici uzavřel v roce 2018, přičemž v únoru 2024 akcie firmy propadly o 43 procent na nejnižší úroveň za 14 let.

Ronaldo tak vstupuje do společnosti, která se snaží obnovit důvěru investorů — a jeho jméno může být klíčovou součástí tohoto návratu.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Český Elyxeer: nový systém doplňků stravy sází na načasování podle biorytmu těla

Martin Pohludka
Elyxeer/užito se svolením
Newstream & Partner
nstp

Ranní a večerní systém longevity supplementů Elyxeer 30.5 vyvinul český tým. Exkluzivně bude k dostání v e-shopech Pilulka.

Na trh oficiálně vstupuje komplexní systém doplňků stravy Elyxeer 30.5, který si klade za cíl proměnit způsob každodenní suplementace. Místo kombinování desítek samostatných produktů nabízí jednotné řešení rozdělené podle denního rytmu organismu. Koncept vyvinutý biochemikem Michalem Pohludkou a jeho týmem pracuje s načasováním látek s ohledem na podporu výkonu během dne a regenerace v noci. Na českém a slovenském trhu bude produkt k dispozici pouze přes vlastní e-shop výrobce a v rámci exkluzivní spolupráce se společností Pilulka. 

Suplementace se v posledních letech stala běžnou součástí péče o zdraví. Současně roste i praxe kombinování více produktů podle aktuální potřeby, od vitaminů přes minerály až po látky podporující výkon nebo regeneraci. Orientace v jejich složení, dávkování i vzájemných interakcích je přitom stále složitější. Elyxeer 30.5 na tento trend reaguje návrhem strukturovaného systému, který sjednocuje běžnou suplementační rutinu a pracuje s rozdělením látek podle jednotlivých fází dne. 

Elyxeer Elyxeer/užito se svolením

Od náhodné suplementace k řízenému systému 

Produkt obsahuje celkem 77 aktivních látek, rozdělených do dvou směsí. Ranní část zahrnuje např. vitaminy skupiny B, vitamin C, koenzym Q10, omega-3 mastné kyseliny, probiotika nebo kreatin. Večerní směs je zaměřena na regeneraci a obsahuje mj. hořčík ve formě bisglycinátu, kolagenní peptidy, vitamin D3, vitamin K2, zinek, kurkuma a vybrané rostlinné extrakty včetně ašvagandy. 

Základním principem je načasování užívání látek s ohledem na jejich funkci, vstřebávání, biologický poločas rozpadu a vzájemnou synergii. Výrobce tento přístup označuje jako Pretisy® - Precision, Timing, Synergy, tedy kombinaci přesného složení, načasování a funkční návaznosti jednotlivých látek. 
 „Naším cílem bylo vytvořit ucelený systém, který zjednoduší každodenní péči o zdraví a zároveň respektuje přirozený rytmus organismu,“ řekl zakladatel značky Elyxeer 30.5, biochemik a molekulární biolog Michal Pohludka. 

Transparentní vývoj i výroba v České republice 

Na vývoji se podílel tým lékařů, biochemiků a dalších odborníků, kteří se zapojili do oponentury a validace složení. Celý proces, od návrhu receptury až po výrobu,   probíhá v Česku, což umožňuje plnou kontrolu nad kvalitou, dohledatelností a výrobními standardy. 

Elyxeer 30.5 je dodáván jako měsíční balení obsahující 30 ranních a 30 večerních sáčků rozpustné směsi. Užívání je rozděleno na jednu dávku ráno a jednu večer, což usnadňuje dlouhodobé používání bez nutnosti kombinovat více samostatných doplňků. 

Exkluzivní spolupráce s Pilulkou 

Jediným obchodním partnerem na českém a slovenském trhu se stala Pilulka, která v posledním roce posiluje svou roli v oblasti prevence, personalizované péče a dlouhověkosti. Vedle klasického online prodeje produktů pro zdraví rozvíjí služby založené na datech – od laboratorních testů přes odborná doporučení suplementace až po vlastní hodnoticí systém kvality doplňků NutraRating. 

„Při zařazování nových produktů posuzujeme nejen složení a transparentnost, ale i širší koncept péče o zdraví. Právě systematický přístup patří mezi dlouhodobé trendy, které v oblasti prevence vnímáme jako klíčové,“ uvedl Petr Toupal, CEO společnosti Pilulka. 

Rostoucí důraz na dlouhověkost a datově podloženou prevenci mění způsob, jak lidé o suplementaci přemýšlejí. Elyxeer 30.5 tento posun reflektuje a přináší na český trh strukturovaný systém, který propojuje výkon, regeneraci i dlouhodobou péči o zdraví. 

