Vládní koalice se dohodla, že nechce eskalovat spor s Hradem, uvedl Babiš

Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů nechce eskalovat spor s Hradem, dohodla se na tom na svém zasedání. Po jednání kabinetu to uvedl premiér Andrej Babiš (ANO) k roztržce předsedy Motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky s prezidentem Petrem Pavlem. O tom, kdo bude Česko zastupovat na letním summitu NATO, lídři nejednali, doplnil.

Zda pojede na summit do Turecka prezident, nebo premiér, jak si přeje Macinka, bude podle Babiše předmětem debaty s prezidentem a rozhodne vláda. Podle předsedy vlády je třeba posoudit řadu vztahů. „Uvidíme, jak se to celkově vyvine z hlediska závazků vůči NATO,“ uvedl.

„Mohli jsme mít svatý klid“

S prezidentem bude Babiš o sporu, který vznikl kvůli odmítnutí čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka jako nominanta na ministra životního prostředí, mluvit ve středu ráno. „Mohli jsme mít svatý pokoj, kdyby prezident byl velkorysý a dal šanci Turkovi, mohl by ukázat, jaký by byl ministr,“ uvedl Babiš.

„Máme své zkušenosti s Ústavním soudem,“ odpověděl Babiš na dotaz, proč nechtějí vládní strany podat kompetenční žalobu.

Schůzka se odehraje poté, co Pavel v úterý zveřejnil textové zprávy, které posílal Macinka jeho poradci. Prezident zprávy považuje za mimořádně závažné a za pokus o vydírání. Macinka je za vydírání nepovažuje. Babiš tehdy v reakci uvedl, že vláda nemá zájem na zákopové válce mezi Strakovou akademií a Hradem. Pokládá Macinkovy zprávy za nešťastně formulované, na druhou stranu chápe rozčarování Motoristů kvůli nejmenování Turka ministrem.

