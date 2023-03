Hladík se dočkal. Pavel jej první den v úřadě jmenoval ministrem životního prostředí

Prezident Petr Pavel dnes, den poté, co se ujal funkce hlavy státu, jmenoval místopředsedu KDU-ČSL Petra Hladíka ministrem životního prostředí. Předchozí prezident Miloš Zeman jmenování začátkem roku odmítl, což lidovci označili za protiústavní, kompetenční žalobu ale s ohledem na končící mandát bývalé hlavy státu nepodali. Vláda nebyla kompletní od začátku listopadu, kdy ze zdravotních důvodů skončila na ministerstvu životního prostředí (MŽP) Anna Hubáčková (za KDU-ČSL).

Reklama

Lidovci navrhli Hladíka na ministra loni v říjnu, u jeho nominace setrvali i poté, co policie v kauze přidělování městských bytů v Brně zasahovala i v Hladíkově kanceláři. Premiér Petr Fiala (ODS) s návrhem čekal do konce minulého roku s ohledem na možný posun v kauze, policie však Hladíka z ničeho neobvinila. Poté, co Zeman odmítl Hladíka jmenovat, byl od listopadu řízením MŽP pověřený ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Dohady a výhrady vůči Hladíkovi se nepotvrdily

Pavel při ceremoniálu na Pražském hradě ocenil, že hned den po inauguraci může učinit podobný pracovní krok. „A ukončit dlouhé období různých dohadů a výhrad. Z toho, co jsem si měl sám možnost zjistit, tak prázdných," řekl Pavel. Zeman vedle brněnské kauzy vyčítal Hladíkovi i nedostatečné vzdělání v oboru. Vadilo mu i to, že ve stranickém tisku publikoval inzerát, kterým hledal náměstka a spolupracovníky pro svůj budoucí tým na ministerstvu, ač ještě nebyl jmenován.

FOTOGALERIE: Inaugurace Petra Pavla – slib nového prezidenta, jízda motorkářů i davy lidí. Podívejte se Politika Česká republika má od dnešního odpoledne novou hlavu státu. Po složení slibu se oficiálně prezidentem stal Petr Pavel, který zvítězil v lednové přímé volbě. Dosavadnímu prezidentovi Miloši Zemanovi vypršelo druhé funkční období o půlnoci na dnešek. Jak vypadá jeho první den v úřadě a jeho inaugurace? Podívejte se ve fotogalerii níže. duk, ČTK Přečíst článek

Jmenování podle Pavla umožní Hladíkovi, který byl na ministerstvu dosud náměstkem, plnohodnotně pracovat. Uvolní ruce také Jurečkovi. „Role ministerstva životního prostředí je v dnešní době mimořádně důležitá, rád bych ocenil i roli resortu na úspěšném předsednictví v (Radě EU)," uvedl Pavel.

Úkoly ministerstva jsou důležité nejen pro životní prostředí, ale pro strukturálně postižené regiony, řekl Pavel. „Bude velice důležité, aby zdroje, které jsou na pomoc těmto regionům vyčleněné, byly využity s maximální efektivitou," zdůraznil. Za další Hladíkovy úkoly považuje ochranu vody, zemědělský zákon, zákon o ochraně přírody, ale také problematiku odpadů či recyklace.

Reklama

Kancléř Mynář rezignoval. Musím si najít práci, nejsem na tom finančně tak dobře, prohlásil Politika Kancléř bývalého prezidenta Miloše Zemana Vratislav Mynář rezignoval. Rezignaci podal Zemanovi ve středu, a to s účinností od dnešního dne. Ve funkci ho nahradí Jana Vohralíková, kterou si vybral nastupující prezident Petr Pavel. Po odchodu z prezidentské kanceláře se nechce Mynář ucházet o žádnou pozici ve státní správě, chce se hlavně věnovat rodině a pravidelně se potkávat i se Zemanem. ČTK Přečíst článek