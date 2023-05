Sbohem, inflační vlno. Ceny výrobců v dubnu opět klesly, následovat by měly ceny v obchodech

Ceny výrobců v dubnu zamířily další měsíc po sobě dolů. Vyplývá to z aktuálních údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ). Vývoj je dobrou zprávou i pro spotřebitele, neboť nižší ceny výrobců se následně propíšou i do konečných cen zboží a služeb.

V meziměsíčním srovnání statistici zaznamenali v zemědělství i průmyslu pokles cen výrobců, a to o 3,3 procenta, respektive o 1,2 procenta. Naopak ve stavebnictví ceny mírně stouply o 0,3 procenta.

O snížení se postaraly zejména ceny elektřiny

„Ceny průmyslových i zemědělských výrobců se v dubnu meziměsíčně snížily, a to nikoliv symbolicky. V průmyslu se o zlevnění postarala především energetika reagující na příznivý vývoj cen elektřiny na německém trhu,“ uvedl hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek. „Ale nebyla v tom zdaleka sama, protože dolů zamířily díky nižším cenám ropy i rafinérské produkty a zlevňoval dokonce potravinářský průmysl,“ podotkl.

„Na dnešních výsledcích (ČSÚ) je vidět, že inflační vlna začíná konečně odeznívat. K tomuto tolik očekávanému vývoji přispěla nejenom silnější koruna, ale především zklidnění situace na energetických a dalších komoditních trzích. Tlak přichází ovšem i ze strany slabší poptávky, která na normalizaci ceníků tlačí čím dál více,“ míní Dufek.

Dobrá zpráva pro spotřebitele

„Dnešní výsledky cen jsou pozitivní zprávou i pro spotřebitele, protože je vidět, že tlak na ceny ze strany výroby opadá. V zemědělství jsou tentokrát ceny dokonce i meziročně níže, takže postupně bychom se měli dočkat i příznivějšího vývoje u cen na pultech obchodů,“ podotkl s tím, že i průzkumy mezi firmami potvrzují výrazné opadávání inflačních očekávání. „Vznikají tak příznivé podmínky i pro rychlejší ústup spotřebitelské inflace,“ dodal.

Ceny stavebních prací a tržních služeb naproti tomu nadále rostly. Ceny stavebních prací byly meziměsíčně vyšší o 0,3 procenta a ceny tržních služeb pro podniky o 1,4 procenta. V obou případech tak šlo o srovnatelné tempo růstu cen, které bylo zaznamenáno v březnu. „Tyto cenové okruhy jsou více napojené na stav tuzemské ekonomiky a ukazují na přetrvávající perzistentní tlaky na růst cen související s napjatým trhem práce a akcelerujícím růstem mezd,“ uvedl analytik Komerční banky Martin Gürtler.

„Dosavadní vývoj v primárních cenových okruzích naznačuje, že zatímco celková inflace by se měla nadále poměrně rychle snižovat, její jádrová složka by mohla zůstat zvýšená po delší dobu,“ podotkl Gürtler.

V meziročním srovnání růst cen zpomalil

Co se týče meziročního růstu cen výrobců v průmyslu a stavebnictví, v dubnu opět zpomalil, v zemědělství se téměř zastavil. V průmyslu ceny proti loňskému dubnu stouply o 6,4 procenta, stavební práce zdražily o 7,8 procenta a ceny v zemědělství vzrostly o 0,1 procenta, což pro agrární sektor znamená výrazný pokles z březnových 11,6 procenta.

Ve stavebnictví v dubnu meziročně zpomalil růst cen prací i materiálu. V březnu stavební práce byly podle zpřesnění meziročně vyšší o devět procent a materiál o 10,2 procenta, zatímco v dubnu byly stavební práce meziročně dražší o 7,8 procenta a materiál a výrobky spotřebovávané ve stavebnictví o šest procent.

