Méně razítek, víc bytů? Klíčová novela má zrychlit výstavbu, má ale slabá místa
Od další úpravy stavebního zákona si vláda slibuje výrazné zrychlení povolovacích procesů a podporu bytové výstavby i infrastruktury. Odborníci z realitního a stavebního trhu novelu většinou vítají, upozorňují ale i na body, které vyvolávají rozpaky.
Hlavní ambicí změn stavebního zákona je zkrátit dobu povolování staveb, která v Česku patří k nejdelším v Evropě. Pomoci mají především pevně stanovené lhůty pro rozhodování úřadů, omezení řetězení odvolání i koncentrace námitek do dřívějších fází řízení. Novela také slučuje některé povolovací kroky do jednoho procesu, což má snížit administrativní zátěž a zabránit opakování stejných úkonů.
U strategických staveb, například dopravních či energetických, se navíc počítá se speciálními zrychlenými režimy.
„Evropa dnes říká velmi jasně to, co Asociace developerů v Česku dlouhodobě upozorňuje: bez zrychlení povolování a bez větší výstavby nebude dostupné bydlení. Schválení nového stavebního zákona je proto krok správným směrem,“ říká ředitel Asociace developerů Tomáš Kadeřábek.
Bydlení jako veřejný zájem
Významnou novinkou je rozšíření okruhu staveb považovaných za projekty ve veřejném zájmu. Týkat se to má hlavně větších bytových projektů a staveb pro hromadné bydlení. Ty by měly získat přednostní projednání, vyšší právní jistotu a omezený počet odvolání. Cílem je urychlit nejen výstavbu bytů, ale i související infrastrukturu jako jsou školy, silnice nebo technické sítě.
Právě tuto změnu kvituje hodně aktérů realitního trhu. „Z našeho pohledu novela obsahuje řadu opatření, která mají jednoznačný potenciál výrazně zjednodušit a urychlit povolovací procesy nejen pro bytové stavby, ale i pro infrastrukturu a další potřebné projekty. V loňském roce bylo v Česku vydáno nejméně stavebních povolení za více než čtvrt století. To se v následujících letech negativně projeví napříč celým stavebnictvím,“ dodává Michaela Váňová, generální ředitelka společnosti Central Group.
Jedno řízení místo „ping-pongu“ mezi úřady
Klíčovým principem má být integrace rozhodování do jednoho řízení a posílení modelu, kdy investor komunikuje hlavně s jedním úřadem. Dotčené instituce, například z oblasti životního prostředí, dopravy či památkové péče, se mají zapojovat přímo uvnitř procesu, nikoli přes samostatná závazná stanoviska. To má omezit situace, kdy se projekt opakovaně vrací mezi úřady k doplnění nebo přezkumu, což dnes patří k hlavním důvodům mnohaletých průtahů.
„Proces přípravy a povolování staveb je nepřehledný a překombinovaný. Takový stav nemůže vyhovovat nikomu, kdo má zájem na reálném rozvoji země. Novela je proto podle nás nezbytná. Zároveň je důležité, aby se její přijetí zbytečně neprotahovalo obstrukcemi a aby její potenciál nesnížily příliš kreativní pozměňovací návrhy,“ dodává Váňová.
Silnější role obcí a změny v územním plánování
Novela reaguje i na kritiku přílišné centralizace stavební správy. Počítá s posílením takzvaného smíšeného modelu. Stavební úřady mají zůstat na obcích, zatímco u velkých a složitých projektů se víc zapojí specializované orgány.
Důraz se klade i na zachování místní dostupnosti úřední agendy pro občany a investory. Podle zastánců jde o kompromis mezi vyšší efektivitou systému a využitím zkušeností lokálních úřadů. Obce zároveň mají získat silnější pravomoci v územním plánování, včetně rychlejších nástrojů pro pořizování a změny plánů. To jim má umožnit pružněji reagovat na rozvoj území i investiční příležitosti.
Zjednodušení projektové dokumentace
Další změny míří i na samotnou přípravu staveb, konkrétně na zjednodušení projektové dokumentace. Novela počítá s redukcí jednotlivých stupňů dokumentace, jasnějším vymezením požadavků na její obsah a také s omezením duplicit mezi územním a stavebním řízením. Cílem je snížit nejen administrativní zátěž, ale i celkové náklady a čas potřebný pro přípravu stavebních projektů.
Právě tyto změny, které má novela přinést, považuje ČKAIT za jeden z klíčových problémů. Komora kritizuje zejména zjednodušenou projektovou dokumentaci, která je co do rozsahu stejná pro všechny kategorie staveb. To je v přímém rozporu s odbornými připomínkami a stanovisky, které Komora zpracovala a legislativcům opakovaně poskytla.
Důsledek je podle ČKAIT zřejmý: nejen pro dotčené orgány, ale ani pro stavební úřady není takto obecně zpracovaná dokumentace (urbanistické, základní architektonické a technické řešení záměru umožňující posouzení jeho mechanické odolnosti a stability, požární bezpečnosti a vlivů na území a životní prostředí) dostatečná. Tím dochází ke zpožďování a především k prodražování staveb již ve fázi projektové přípravy.
Pro jisté dosažení potřebného cíle je tak podle Komory nezbytné postupovat opačně: nejprve zpracovat podrobnou dokumentaci pro provádění stavby a z ní následně zpětně vyčlenit zjednodušenou dokumentaci pro povolení záměru.
