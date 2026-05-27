Okamžité platby si Češi oblíbili. Teď se rozšíří i na eurové transakce

ČTK

Okamžité platby se v Česku rozšíří i na eura. Banky budou muset od ledna 2027 umět eurové platby přijímat, nejpozději od července také odesílat.

Systém okamžitých plateb se v Česku příští rok rozšíří i na transakce prováděné v eurech. Ve středu o tom informovala Česká národní banka (ČNB). V současnosti systém umožňuje převody peněz v korunách, podle průzkumu agentury Ipsos pro ČNB okamžité platby využívá 53 procent Čechů. V dubnu se podle statistik centrální banky uskutečnilo 40,8 milionu transakcí prostřednictvím okamžitých plateb, ve srovnání s loňským dubnem se jejich počet zvýšil o polovinu.

Peníze dorazí za několik vteřin

Okamžité platby se uskutečňují prostřednictvím systému mezibankovního platebního styku CERTIS, který provozuje ČNB. Peníze se díky němu převedou kdykoli mezi libovolnými účty za několik vteřin, zatímco před zavedením okamžitých plateb museli klienti na připsání peněz čekat. Odpadá tak prodlení mezi zadáním a připsáním platby na účet.

Eura přibudou v roce 2027

Systém okamžitých plateb spustila ČNB v roce 2018, postupně se do něj zapojily téměř všechny banky. Dosud systém umožňoval okamžité převádění peněz v korunách. Od ledna 2027 budou všechny banky povinny spustit přijímání okamžitých plateb v eurech, nejpozději v červenci musí zpřístupnit také jejich okamžité odesílání, uvedla ČNB.

Službu používá víc než polovina Čechů

Podle průzkumu Ipsos pro ČNB využívá okamžité platby 53 procent Čechů, 99 procent z nich je se službou spokojeno. Lidé, kteří dosud službu nepoužili, nejčastěji jako důvod zmiňují, že se nechtějí na veřejnosti přihlašovat do mobilního bankovnictví.

Platby mobilem bez karty

Okamžité platby se nejčastěji využívají při placení z účtu na účet nebo u obchodníků, zpravidla prostřednictvím QR kódu. „Jednou z možných budoucností je platit jednoduše a levně mobilem přes okamžité platby jako dnes platební kartou. Ale s tím rozdílem, že by se platilo zcela bez ní, pouze skrze náš systém,“ uvedl guvernér ČNB Aleš Michl.

Zaplatit lze i daně

Loni centrální banka rozšířila okamžité platby i na platby státnímu sektoru. Službu je tak možné využít i k zaplacení daní, povinného pojistného či dalších poplatků státní správě.

Fondy dál bobtnají. Češi v nich drží už 1,4 bilionu korun
ČTK

Investiční fondy dál lákají drobné i bohaté investory. Podle AKAT v nich Češi drží už více než 1,4 bilionu korun. Průměrný investor do podílových fondů v prvním čtvrtletí vydělal jen 0,31 procenta. Lednové a únorové zisky totiž do značné míry smazal březnový pokles trhů.

Objem majetku, který mají Češi uložený v podílových fondech, v prvním čtvrtletí 2026 vzrostl o 13 miliard korun na 1,423 bilionu korun. Největší nárůst zaznamenaly smíšené a nemovitostní fondy. Fyzické osoby držely 90 procent objemu majetku fondů, desetinu měly právnické osoby, například obchodní společnosti, spolky či různé organizace. Uvedla to Asociace pro kapitálový trh (AKAT). Loni činil nárůst 218 miliard korun.

Fondy dál rostou

„V prvním čtvrtletí 2026 vidíme pokračující trend růstu objemu majetku ve fondech kolektivního investování i ve fondech kvalifikovaných investorů. Investiční fondy jsou dnes evidentně nejoblíbenější formou investování jak pro běžné, tak i pro bohaté investory. Růst objemu majetku pod správou by tak za letošní rok mohl opět vykázat silný dvouciferný růst,“ uvedl předseda AKAT Jaromír Sladkovský.

Táhly smíšené a nemovitostní fondy

Největší nárůst majetku zaznamenaly smíšené fondy, a to o 11,3 miliardy korun. Následovaly nemovitostní fondy s nárůstem o 9,5 miliardy korun a fondy peněžního trhu s přírůstkem 1,5 miliardy korun. Naopak v akciových fondech ubylo 600 milionů korun a v dluhopisových fondech 9,1 miliardy korun.

Nejvíc peněz je v dluhopisových fondech

Nejvíce majetku měly na konci prvního čtvrtletí dluhopisové fondy, a to 475,2 miliardy korun. Ve smíšených fondech bylo 416,1 miliardy korun, v akciových 341,4 miliardy korun, v realitních 145,8 miliardy korun, ve fondech peněžního trhu 24,4 miliardy korun a ve strukturovaných fondech 20,4 miliardy korun.

Největší hráči: Česká spořitelna a ČSOB

Mezi pětici největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních fondů kolektivního investování patřily po prvním čtvrtletí Česká spořitelna s 396 miliardami korun, ČSOB s 318 miliardami korun, Komerční banka se 150 miliardami korun, Conseq Investment Management se 129,5 miliardy korun a Moneta se 78,6 miliardy korun.

Výnosy investorům pokazil březen

Průměrný český investor do podílových fondů v prvním čtvrtletí 2026 vydělal 0,31 procenta. V lednu a únoru trhy výrazně rostly, ale březnový pokles o 4,35 procenta většinu zisků vymazal, vyplývá z Indexu českého investora (CII750) společnosti Swiss Life Select. Index sleduje výkonnost 750 investičních fondů, které působí na českém kapitálovém trhu. Za rok 2025 činilo zhodnocení fondů v průměru 5,91 procenta, předloni devět procent a o rok dříve 12 procent.

nst

Akcie jihokorejského výrobce paměťových čipů SK Hynix ve středu prudce posílily a tržní hodnota firmy překonala hranici jednoho bilionu dolarů, píší světové agentury. Investoři dál sázejí na boom umělé inteligence, který žene vzhůru poptávku po vysokorychlostních pamětech pro datová centra a čipy Nvidie.

Jihokorejský výrobce paměťových čipů SK Hynix se zařadil mezi firmy s tržní hodnotou přes jeden bilion dolarů. Akcie společnosti ve středu vyskočily dvouciferným tempem a podle agentury Reuters se tržní kapitalizace dostala až na rekordních 1 680 bilionů wonů, tedy zhruba 1,12 bilionu dolarů.

Za prudkým růstem stojí především poptávka po paměťových čipech pro umělou inteligenci. SK Hynix patří mezi klíčové dodavatele vysokorychlostních pamětí HBM, které se používají v serverech a akcelerátorech pro výpočty umělé inteligence. Firma je zároveň významným dodavatelem pro Nvidii, jejíž čipy se staly symbolem současné AI investiční horečky.

V první fázi AI boomu investoři sledovali hlavně výrobce grafických procesorů v čele s Nvidií. Teď se pozornost stále víc přesouvá i k paměťovým čipům. Bez nich totiž obří modely umělé inteligence a datová centra nemohou fungovat.

Právě vysokorychlostní paměti HBM umožňují rychle přesouvat obrovské objemy dat mezi výpočetními čipy a pamětí. S růstem AI serverů tak roste i význam firem, které tento typ paměti dokážou vyrábět ve velkém a v dostatečné kvalitě.

SK Hynix z tohoto trendu těží mimořádně silně. Podle CNBC akcie firmy od začátku roku vzrostly zhruba o 250 procent. 

Samsung už v klubu je 

SK Hynix není jedinou jihokorejskou firmou, která se díky AI dostala do klubu bilionových společností. Stejný milník nedávno překonal také Samsung Electronics. Podle Reuters se tak Jižní Korea dostala do mimořádné pozice: její burzu táhnou dvě polovodičové firmy, jejichž výkon je stále víc navázaný na globální investice do umělé inteligence.

Ve středu rostly také akcie Samsungu, podle CNBC o více než šest procent. Obě společnosti dohromady představují zásadní část jihokorejského akciového indexu Kospi. Reuters uvádí, že Samsung a SK Hynix nyní tvoří zhruba polovinu jeho tržní kapitalizace.

To je pro investory dobrá i varovná zpráva zároveň. Na jedné straně má Jižní Korea v globálním AI řetězci mimořádně silnou pozici. Na straně druhé se výkon tamního trhu stále víc opírá o několik málo velkých technologických titulů.

Kospi letí vzhůru. S ním i riziko

Jihokorejský index Kospi má za sebou prudký růst, od začátku roku se téměř zdvojnásobil. Index letos přidal zhruba 91 procent poté, co už loni vzrostl o 76 procent.

Tak silná koncentrace ale může zvyšovat kolísavost trhu. Pokud by se zpomalily investice do datových center, přišly problémy v dodavatelských řetězcích nebo by se ukázalo, že firmy do AI infrastruktury investovaly příliš agresivně, dopadlo by to nejen na jednotlivé výrobce čipů, ale i na celý jihokorejský akciový trh.

Podobnou logiku už investoři znají z amerického trhu, kde výkonnost hlavních indexů v posledních letech výrazně ovlivňovalo několik technologických gigantů. V Koreji tuto roli přebírají Samsung a SK Hynix.

Optimismus investorů ovšem podporují i výsledky SK Hynix. Firma v prvním čtvrtletí roku 2026 oznámila rekordní čísla: tržby 52,6 bilionu wonů, provozní zisk 37,6 bilionu wonů a čistý zisk přes 40 bilionů wonů. Čtvrtletní zisk SK Hynix vzrostl meziročně více než pětinásobně.

Peter Kim, globální investiční stratég KB Financial Group, CNBC řekl, že akciový příběh SK Hynix a Samsung Electronics nemusí být vyčerpaný. „Fundamenty i valuace obou dvojčat jsou stále velmi pevné,“ řekl. Zároveň upozornil, že analytici zvyšují odhady zisků rychleji, než roste cena akcií. Jinými slovy: i po prudkém růstu může podle něj ocenění působit levněji, než by samotný vývoj kurzu naznačoval.

SK Hynix není v růstu osamocený. Do bilionového klubu se podle Reuters dostal také americký Micron Technology, další významný hráč v paměťových čipech. Agentura tento vývoj popisuje jako posun investorské pozornosti od samotných výrobců výpočetních čipů k firmám, které zajišťují paměť pro ukládání a přesun dat v AI infrastruktuře.

To ukazuje širší změnu v polovodičovém byznysu. Z AI boomu netěží jen firmy navrhující nejvýkonnější procesory, ale i dodavatelé komponent, bez kterých se datová centra neobejdou. Paměťové čipy se z dříve cyklického a často podceňovaného segmentu staly jedním z klíčových úzkých hrdel celé AI ekonomiky.

Co sledovat dál

Další vývoj bude záviset hlavně na tom, zda technologické firmy udrží tempo investic do datových center. Pokud ano, výrobci pamětí mohou dál těžit z omezené nabídky, silné vyjednávací pozice a rostoucích cen.

Rizika jsou ale zřejmá. Polovodičový sektor je historicky cyklický. Prudký růst cen a kapacit může časem vést k opačnému problému: přebytku výroby. 

Prozatím však platí, že AI horečka přepsala mapu vítězů na burze. A SK Hynix se z výrobce pamětí stal jedním z nejviditelnějších symbolů nové fáze technologického boomu.

