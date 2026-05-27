Okamžité platby si Češi oblíbili. Teď se rozšíří i na eurové transakce
Okamžité platby se v Česku rozšíří i na eura. Banky budou muset od ledna 2027 umět eurové platby přijímat, nejpozději od července také odesílat.
Systém okamžitých plateb se v Česku příští rok rozšíří i na transakce prováděné v eurech. Ve středu o tom informovala Česká národní banka (ČNB). V současnosti systém umožňuje převody peněz v korunách, podle průzkumu agentury Ipsos pro ČNB okamžité platby využívá 53 procent Čechů. V dubnu se podle statistik centrální banky uskutečnilo 40,8 milionu transakcí prostřednictvím okamžitých plateb, ve srovnání s loňským dubnem se jejich počet zvýšil o polovinu.
Peníze dorazí za několik vteřin
Okamžité platby se uskutečňují prostřednictvím systému mezibankovního platebního styku CERTIS, který provozuje ČNB. Peníze se díky němu převedou kdykoli mezi libovolnými účty za několik vteřin, zatímco před zavedením okamžitých plateb museli klienti na připsání peněz čekat. Odpadá tak prodlení mezi zadáním a připsáním platby na účet.
Eura přibudou v roce 2027
Systém okamžitých plateb spustila ČNB v roce 2018, postupně se do něj zapojily téměř všechny banky. Dosud systém umožňoval okamžité převádění peněz v korunách. Od ledna 2027 budou všechny banky povinny spustit přijímání okamžitých plateb v eurech, nejpozději v červenci musí zpřístupnit také jejich okamžité odesílání, uvedla ČNB.
Službu používá víc než polovina Čechů
Podle průzkumu Ipsos pro ČNB využívá okamžité platby 53 procent Čechů, 99 procent z nich je se službou spokojeno. Lidé, kteří dosud službu nepoužili, nejčastěji jako důvod zmiňují, že se nechtějí na veřejnosti přihlašovat do mobilního bankovnictví.
Platby mobilem bez karty
Okamžité platby se nejčastěji využívají při placení z účtu na účet nebo u obchodníků, zpravidla prostřednictvím QR kódu. „Jednou z možných budoucností je platit jednoduše a levně mobilem přes okamžité platby jako dnes platební kartou. Ale s tím rozdílem, že by se platilo zcela bez ní, pouze skrze náš systém,“ uvedl guvernér ČNB Aleš Michl.
Zaplatit lze i daně
Loni centrální banka rozšířila okamžité platby i na platby státnímu sektoru. Službu je tak možné využít i k zaplacení daní, povinného pojistného či dalších poplatků státní správě.
