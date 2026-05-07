ČNB o zvýšení sazeb nediskutovala. Guvernér Michl ale naznačil brzkou změnu
Rozhodnutí ponechat základní úrokové sazby ČNB na místě bylo jednohlasné. O jejich zvýšení se nediskutovalo. V blízké budoucnosti to ale lze čekat.
Jak na tiskové konferenci po měnovém zasedání uvedl guvernér České národní banky Aleš Michl, inflace se od ledna 2024 pohybuje poblíž dvouprocentního inflačního cíle ČNB a pod vlivem nárůstu cen pohonných hmot se bude podle právě vydané prognózy po zbytek letošního roku pohybovat v horní polovině tolerančního pásma, tedy nad 2,5 procenta.
„Bankovní rada vyhodnotila rizika a nejistoty výhledu plnění inflačního cíle v souhrnu jako proinflační. Rizikem pro nadcházející měsíce jsou makroekonomické dopady déletrvajícího konfliktu na Blízkém východě,“ uvedl guvernér. „Tentokrát čelí česká ekonomika nákladovému šoku v dobrých výchozích podmínkách,“ dodal. Později uvedl, že na příštím jednání budou bankovní radní diskutovat o tom, zda ponechat úrokové sazby na místě, anebo je zvýšit.
Newstream CLUB březen 2026
Soukromé kluby, bytové restaurace, vlastní šéfkuchaři, jachty, private jety… soukromí se v posledních letech stává tématem, které řeší všichni od miliardářů přes celebrity po zcela obyčejné lidi, kteří jsou ochotní pořídit si v novostavbě luxusní dveře, jen aby měli garanci ticha. Soukromí se stává luxusem a dosáhnout jej dá občas hodně práce.
Na dnešním jednání se podle něj o zvýšení nediskutovalo, nicméně podle guvernéra bylo patrné, že někteří členové rady jsou takovému opatření otevřeni. Rada nicméně diskutovala i nad alternativním scénářem, který jí vypracovala měnová sekce ČNB, a tím bylo naopak snížení sazeb kvůli riziku nástupu ekonomické recese.
Ekonom Dufek: ČNB je v komfortní pozici
Rozhodnutí ČNB ponechat sazby na místě nikoho nepřekvapilo. „Inflace sice míří nahoru, avšak tuzemská centrální banka je – na rozdíl od té evropské – v komfortní pozici. S reposazbou na úrovni 3,50 procenta může zatím vyčkávat na případný brzký konec konfliktu v Perském zálivu a analyzovat jeho potenciální přesah do cen mimo pohonných hmot. Akutní zásah nyní rozhodně nutný není, zvlášť když má ČNB své sazby vysoko, a přitom česká inflace patří mezi nejnižší v rámci celé EU,“ zhodnotil například hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.
Domácí proinflační rizika
A co bude se sazbami dál? Domácím proinflačním rizikem je podle guvernéra „případné zrychlení růstu množství peněz v ekonomice vyvolané úvěrováním domácností a vládních institucí. Případný dodatečný růst celkových výdajů veřejného sektoru by vedl k riziku ještě většího inflačního působení fiskální politiky“.
ČNB kromě vlivu vojenského konfliktu v Perském zálivu a zrychlující dynamiky úvěrů vnímá jako proinflační riziko napjatý trh práce a zvýšené tempo růstu mezd, rostoucí spotřebu domácností a proinflačně působí také zvýšený růst cen služeb a nemovitostí. Další rozhodování o vývoji sazeb bude záležet také na vývoji koruny a působení fiskální politiky na ekonomiku. Více napovědí analýzy napětí na trhu práce a změny v domácí i zahraniční poptávce. ČNB se bude ohlížet také na kroky klíčových zahraničních centrálních bank.
Zní to jako protimluv. Ceny benzinu a nafty se během války na Blízkém východě zvedly o třetinu a staly se hybnou silou inflace. Ta v dubnu meziročně poskočila na 2,5 procenta, a to i přes donkichotskou snahu vlády ceny paliv regulovat. Přesto Česká národní banka nemusí kvůli drahým palivům zvedat sazby. Cena paliv totiž působí zároveň jako proinflační i protiinflační faktor.
Dalibor Martínek: Nafta pracuje za ČNB
Názory
Zní to jako protimluv. Ceny benzinu a nafty se během války na Blízkém východě zvedly o třetinu a staly se hybnou silou inflace. Ta v dubnu meziročně poskočila na 2,5 procenta, a to i přes donkichotskou snahu vlády ceny paliv regulovat. Přesto Česká národní banka nemusí kvůli drahým palivům zvedat sazby. Cena paliv totiž působí zároveň jako proinflační i protiinflační faktor.
Protiinflačně naopak podle Michla může působit slabý výkon některých ekonomik eurozóny a případná globální korekce cen aktiv v prostředí zvýšené geopolitické nejistoty a vysokého zadlužení části vyspělých zemí. ČNB bude, jak řekl guvernér, i na pozadí těchto rizik sledovat svou prioritu, tedy inflaci poblíž inflačního cíle.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.