ČNB zhoršila výhled ekonomiky. Růst bude slabší a inflace vyšší
Česká národní banka zhoršila letošní výhled české ekonomiky. Podle nové prognózy vzroste hrubý domácí produkt letos o 2,5 procenta. Ještě v únoru centrální banka počítala s růstem o 2,9 procenta.
Zároveň ČNB výrazně zvýšila odhad letošní inflace. Průměrná inflace má letos dosáhnout 2,2 procenta, zatímco únorová prognóza počítala jen s 1,6 procenta. Hospodářský výhled na letošní rok už dříve zhoršilo také ministerstvo financí, a to kvůli konfliktu na Blízkém východě.
V dubnu podle předběžného odhadu Českého statistického úřadu dosáhla meziroční inflace 2,5 procenta. Letos tak poprvé překročila dvouprocentní cíl ČNB. Podle guvernéra Aleše Michla centrální banka očekává, že po zbytek roku se bude inflace pohybovat mezi dvěma a třemi procenty.
Růst má příští rok zrychlit, i tak je výhled slabší
V příštím roce ČNB očekává zrychlení ekonomického růstu na 2,7 procenta. I tento odhad ale centrální banka snížila. V únoru předpokládala, že HDP v roce 2027 vzroste o 2,9 procenta.
Průměrná inflace by podle nové prognózy měla příští rok dosáhnout 2,4 procenta.
ČNB zůstává optimističtější než ministerstvo financí
I přes zhoršení výhledu je Česká národní banka stále optimističtější než ministerstvo financí. To ve své dubnové predikci počítá s letošním růstem HDP o 2,1 procenta a v příštím roce o 2,4 procenta.
Ministerstvo zároveň očekává vyšší inflaci než ČNB. Letos by podle něj měla průměrná inflace dosáhnout 2,5 procenta a příští rok 2,8 procenta.
Zní to jako protimluv. Ceny benzinu a nafty se během války na Blízkém východě zvedly o třetinu a staly se hybnou silou inflace. Ta v dubnu meziročně poskočila na 2,5 procenta, a to i přes donkichotskou snahu vlády ceny paliv regulovat. Přesto Česká národní banka nemusí kvůli drahým palivům zvedat sazby. Cena paliv totiž působí zároveň jako proinflační i protiinflační faktor.
Koruna má být o něco silnější
Nová prognóza ČNB počítá také s mírně silnějším kurzem koruny, než jaký předpokládala únorová predikce. Letos by měl průměrný kurz činit 24,30 koruny za euro, v příštím roce 24,40 koruny za euro.
V obou případech centrální banka očekává korunu o deset haléřů silnější než v předchozí prognóze.
