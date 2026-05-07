ČNB zhoršila výhled ekonomiky. Růst bude slabší a inflace vyšší

Bankovka v hodnotě 2000 korun
Česká národní banka zhoršila letošní výhled české ekonomiky. Podle nové prognózy vzroste hrubý domácí produkt letos o 2,5 procenta. Ještě v únoru centrální banka počítala s růstem o 2,9 procenta.

Zároveň ČNB výrazně zvýšila odhad letošní inflace. Průměrná inflace má letos dosáhnout 2,2 procenta, zatímco únorová prognóza počítala jen s 1,6 procenta. Hospodářský výhled na letošní rok už dříve zhoršilo také ministerstvo financí, a to kvůli konfliktu na Blízkém východě.

V dubnu podle předběžného odhadu Českého statistického úřadu dosáhla meziroční inflace 2,5 procenta. Letos tak poprvé překročila dvouprocentní cíl ČNB. Podle guvernéra Aleše Michla centrální banka očekává, že po zbytek roku se bude inflace pohybovat mezi dvěma a třemi procenty.

Růst má příští rok zrychlit, i tak je výhled slabší

V příštím roce ČNB očekává zrychlení ekonomického růstu na 2,7 procenta. I tento odhad ale centrální banka snížila. V únoru předpokládala, že HDP v roce 2027 vzroste o 2,9 procenta.

Průměrná inflace by podle nové prognózy měla příští rok dosáhnout 2,4 procenta.

ČNB zůstává optimističtější než ministerstvo financí

I přes zhoršení výhledu je Česká národní banka stále optimističtější než ministerstvo financí. To ve své dubnové predikci počítá s letošním růstem HDP o 2,1 procenta a v příštím roce o 2,4 procenta.

Ministerstvo zároveň očekává vyšší inflaci než ČNB. Letos by podle něj měla průměrná inflace dosáhnout 2,5 procenta a příští rok 2,8 procenta.

Guvernér České národní banky Aleš Michl

Zní to jako protimluv. Ceny benzinu a nafty se během války na Blízkém východě zvedly o třetinu a staly se hybnou silou inflace. Ta v dubnu meziročně poskočila na 2,5 procenta, a to i přes donkichotskou snahu vlády ceny paliv regulovat. Přesto Česká národní banka nemusí kvůli drahým palivům zvedat sazby. Cena paliv totiž působí zároveň jako proinflační i protiinflační faktor.

Koruna má být o něco silnější

Nová prognóza ČNB počítá také s mírně silnějším kurzem koruny, než jaký předpokládala únorová predikce. Letos by měl průměrný kurz činit 24,30 koruny za euro, v příštím roce 24,40 koruny za euro.

V obou případech centrální banka očekává korunu o deset haléřů silnější než v předchozí prognóze.

Zní to jako protimluv. Ceny benzinu a nafty se během války na Blízkém východě zvedly o třetinu a staly se hybnou silou inflace. Ta v dubnu meziročně poskočila na 2,5 procenta, a to i přes donkichotskou snahu vlády ceny paliv regulovat. Přesto Česká národní banka nemusí kvůli drahým palivům zvedat sazby. Cena paliv totiž působí zároveň jako proinflační i protiinflační faktor.

Jak je to možné? Cena paliv se promítá do celého ekonomického řetězce, od prvovýrobců až po služby. Jde o výrazný proinflační tlak. Podniky si rostoucí náklady zahrnou do koncových cen, případně omezí investice do modernizace. Konečný spotřebitel pak tento rozložený náklad zaplatí v cenách zboží a služeb. Právě proto nyní inflace roste.

Jenže klesající spotřeba domácností je na druhé straně silným protiinflačním tlakem. Jak známo, maloobchodní tržby v Česku táhnou ekonomický růst. Vzhledem k psychologicky velmi působivému nárůstu nákladů na pohonné hmoty lidé mění své chování. Nafta není jako elektřina, kterou prostě potřebujete stůj co stůj. Je to komodita, jejíž spotřebu lze omezit. Lidé mohou méně jezdit autem a více přemýšlet, kde ušetřit.

Drahý benzín a nafta tak na jedné straně zvyšují ceny, na druhé straně ekonomiku zpomalují podobně, jako by to dělalo případné zvýšení sazeb ČNB.

Cena pohonných hmot působí v ekonomice podobně jako daň. Je rozložená napříč společností, mezi soukromníky i podniky. Zvýšení cen dopadá na všechny podobně. Stejně jako měnová politika České národní banky. Čím vyšší ceny paliv, tím omezenější spotřeba. Čím vyšší sazby, tím dražší náklady na financování podnikání i života. Oboje zpomaluje ekonomiku.

Vše závisí na Blízkém východě

Cena paliv má tu vlastnost, že se z velké části neodvíjejí od domácích vlivů. Neroste, protože by poptávka převyšovala nabídku. Poptávka je konstantní. Cena je faktor odvislý od externích vlivů, nelze ji ovlivnit měnovou politikou. Všichni účastníci ekonomického konání v Česku nyní chápou, že vše závisí na vývoji na Blízkém východě. Všichni vidí, že tento vývoj je zmatečný, mění se ze dne na den. Přizpůsobili tomu své chování, šetří, vyčkávají. Což je přesně přínos, který by způsobilo zvýšení úrokových sazeb.

Zvýšení ceny pohonných hmot je jako pootočení jednou řadou Rubikovy kostky. Situace se změnila, už nikdy nebude jako předtím. Ceny paliv se na původní úroveň nevrátí. Úlohou vedení ČNB je přečíst novou situaci a případně na ni reagovat. Zatím zásah není nutný, trh se reguluje sám. Nafta odvádí práci za radu ČNB. Na jedné straně zvyšuje inflaci, na druhé straně koriguje spotřebitelské chování. Národní banka může vyčkávat, co se uděje v Hormuzu.

Český průmysl neroste přesvědčivě. Naději dávají zakázky z Německa

Český průmysl neroste přesvědčivě. Naději dávají zakázky z Německa
ČTK
Ivana Pečinková
Ivana Pečinková

Český průmysl v březnu podle statistiků oslabil. Slabou, nicméně kladnou hodnotu nových zakázek drží nad vodou poptávka ze zahraničí, což je ostatně vidět i na výsledcích zahraničního obchodu. Zásadní význam má pro nás stále Německo.

Dnešní hlášení ČSÚ o výsledcích českého průmyslu v březnu ekonomy příliš nepotěšilo. Oproti únoru se totiž průmyslová výroba v reálném vyjádření snížila o 0,2 procenta a meziročně vzrostla o 0,9 procenta. Tedy nic moc. Ale vše není tak černé, jak se zdá.

„Je proto třeba oddělovat základ průmyslu od té části, jejíž výsledky fluktuují v závislosti na probíhajících plánovaných odstávkách jaderných elektráren,“ upozorňuje hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek na málo vnímanou skutečnost, že průmysl neznamená jen zpracovatelský průmysl, ale také energetiku.

Podle ČSÚ držel celkový výkon průmyslu nad vodou hlavně kovozpracující průmysl a výroba motorových vozidel. K růstu také významně přispěla výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení, zejména kolejových vozidel.

Zakázky vzrostly o 1,2 procenta

Hodnota nových zakázek v běžných cenách podle ČSÚ oproti únoru vzrostla o 0,9 procenta, meziročně pak o 1,2 procenta. Růst táhly zakázky ze zahraničí, které se meziročně zvýšily o 2,5 procenta. Domácí zakázky se naopak snížily o 1,1 procenta. Největší nárůst objednávek se týkal motorových vozidel, dále kovozpracujícího průmyslu a výroby elektrických zařízení.

„Průmysl sice zvolnil tempo, avšak daří se mu jet na vlně poptávky podporované i budováním vyšších zásob. Nejistota vyvolaná válkou v Perském zálivu totiž vyvolává obavy z hladkého fungování dodavatelských řetězců a vytváří potřebu kumulace výrobních vstupů i zásob hotových výrobků,“ hodnotí Petr Dufek s tím, že lze čekat, že průmysl zůstane v černých číslech i v dalších měsících.

Německý průmysl nabírá zakázky

S růstem nových objednávek českých firem ze zahraničí koresponduje i vývoj u našeho hlavního hospodářského partnera. Naše závislost na něm sice podle některých indicií klesá, nicméně když se podíváme na teritoriální strukturu salda našeho zahraničního obchodu, je tam Německo co do převisu našeho vývozu nad dovozem stále na prvním místě.

Také němečtí statistici dnes vydali sadu důležitých dat. Objem nových zakázek zpracovatelského průmyslu v Německu se podle předběžných údajů Spolkového statistického úřadu Destatis v březnu reálně zvýšil o 5 procent meziměsíčně a o 6,3 procenta meziročně. Situace se tedy zlepšila – v únoru se nové zakázky zvýšily o 1,4 procenta meziměsíčně a o 3,5 procenta meziročně. Když rostou zakázky německému průmyslu, rostou i objednávky pro subdodavatele, kterými jsou významně české firmy.

Pozitivní vývoj nových zakázek se podle Destatis týkal skoro všech hospodářských oblastí. Největší zásluhu na tom měla výroba elektrických zařízení, která šla meziměsíčně nahoru o 21,5 procenta, dále strojírenství s růstem o 6,9 procenta a také výroba výpočetní techniky, elektronických a optických produktů, která přidala 14,4 procenta. Zakázky ze zahraničí se zvýšily o 5,6 procenta, z toho zakázky ze zemí Evropské unie o 10,1 procenta.

Meziměsíčně se v březnu zvýšil také výstup zpracovatelského průmyslu, a to o 0,7 procenta. V meziročním srovnání ovšem německý zpracovatelský průmysl vyprodukoval o dvě procenta méně.

