Podílové fondy si konzervativní Češi oblíbili. Mají v nich přes bilion korun

Objem majetku, který mají Češi uložený v podílových fondech, v prvním čtvrtletí 2025 vzrostl o 37 miliard korun na 1,231 bilionu korun. Největší nárůst zaznamenaly dluhopisové, smíšené a realitní fondy. Jednotlivci jako fyzické osoby drželi 89 procent objemu majetku fondů, 11 procent měly právnické osoby, což jsou třeba obchodní společnosti, spolky či různé organizace. Uvedla to Asociace pro kapitálový trh (AKAT).

„V prvním čtvrtletí 2025 vidíme pokračující trend růstu objemu majetku ve fondech kolektivního investování i ve fondech kvalifikovaných investorů. Investiční fondy jsou dnes evidentně nejoblíbenější formou investování jak pro běžné, tak i bohaté investory v ČR, a růst objemu majetku pod správou by tak za letošní rok mohl opět vykázat silný dvouciferný růst,“ uvedl předseda AKAT Jaromír Sladkovský.

Největší nárůst majetku zaznamenaly fondy dluhopisové, a to o 13,5 miliardy na 461,5 miliardy korun. Následovaly smíšené fondy s nárůstem o 12,9 miliardy korun na 346 miliard korun, nemovitostní s nárůstem o osm miliard na 106,7 miliardy korun, akciové fondy s nárůstem o 2,5 miliardy korun na 276,9 miliardy korun, fondy strukturované s nárůstem o půl miliardy na 19,1 miliardy korun. Pokles o téměř 200 milionů na 21,3 miliardy korun vykázaly fondy peněžního trhu.

Mezi pětici největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních fondů kolektivního investování patřily Česká spořitelna s 332,8 miliardy korun, ČSOB s 281,7 miliardy korun, Komerční banka se 140,9 miliardy korun, Conseq Investment Management se 113,1 miliardy a Amundi CR se 61,4 miliardy korun.

