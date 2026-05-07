ČNB drží sazby beze změny. Základní úrok zůstává na 3,5 procenta
Česká národní banka podle očekávání nechala základní úrokovou sazbu na 3,5 procenta, kde ji drží už od loňského května. Bankovní rada tak zatím nereagovala ani na dubnové zrychlení inflace. Důvody rozhodnutí i novou makroekonomickou prognózu představí guvernér Aleš Michl na odpolední tiskové konferenci.
Bankovní rada České národní banky dnes ponechala základní úrokovou sazbu beze změny na 3,5 procenta, informoval o tom ředitel odboru komunikace ČNB Jakub Holas. Finanční trh stabilitu sazeb očekával, a to i přes dubnové zrychlení inflace. Základní úroková sazba je na nynější úrovni od loňského května.
Realitní CLUB duben 2026
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu. Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia…
Tisková konference bankovní rady se uskuteční v 15:00. Guvernér ČNB Aleš Michl na ní vysvětlí důvody pro dnešní rozhodnutí. Představí také novou makroekonomickou prognózu, ze které bankovní rada při rozhodnutí o nastavení úrokových sazeb vycházela.
Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Zároveň ale při vyšších úrocích roste zhodnocení vkladů na účtech.
Průměrná sazba hypoték na začátku května mírně vzrostla. Meziměsíčně se zvýšila o 0,01 procentního bodu na 5,19 procenta, což je nejvyšší hodnota od prosince 2024. Vyplývá to z dat Swiss Life Hypoindexu, který sleduje nabídkové sazby hypotečních úvěrů vždy na začátku měsíce. Index pracuje s průměrnou nabídkovou sazbou hypotéky do 80 procent hodnoty nemovitosti.
Hypotéky znovu zdražují. Sazby se drží nad pěti procenty a zlevnění je v nedohlednu
Money
Průměrná sazba hypoték na začátku května mírně vzrostla. Meziměsíčně se zvýšila o 0,01 procentního bodu na 5,19 procenta, což je nejvyšší hodnota od prosince 2024. Vyplývá to z dat Swiss Life Hypoindexu, který sleduje nabídkové sazby hypotečních úvěrů vždy na začátku měsíce. Index pracuje s průměrnou nabídkovou sazbou hypotéky do 80 procent hodnoty nemovitosti.
Počkáme a uvidíme. To je v posledních týdnech strategie většiny centrálních bankéřů v západním světě. A členové rady České národní banky nejspíš nebudou výjimkou. Dnes odpoledne se dozvíme, jak dopadlo jejich další měnově-politické zasedání. A jakýkoli pohyb sazeb, ať už směrem nahoru, či dolů, by byl překvapením. A to i přes zvýšenou inflaci.
Stanislav Šulc: Pokles sazeb není reálný, jejich růst předčasný. A guvernér Michl to dobře ví
Názory
Počkáme a uvidíme. To je v posledních týdnech strategie většiny centrálních bankéřů v západním světě. A členové rady České národní banky nejspíš nebudou výjimkou. Dnes odpoledne se dozvíme, jak dopadlo jejich další měnově-politické zasedání. A jakýkoli pohyb sazeb, ať už směrem nahoru, či dolů, by byl překvapením. A to i přes zvýšenou inflaci.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.