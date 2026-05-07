ČNB drží sazby beze změny. Základní úrok zůstává na 3,5 procenta

Česká národní banka podle očekávání nechala základní úrokovou sazbu na 3,5 procenta, kde ji drží už od loňského května. Bankovní rada tak zatím nereagovala ani na dubnové zrychlení inflace. Důvody rozhodnutí i novou makroekonomickou prognózu představí guvernér Aleš Michl na odpolední tiskové konferenci.

Bankovní rada České národní banky dnes ponechala základní úrokovou sazbu beze změny na 3,5 procenta, informoval o tom ředitel odboru komunikace ČNB Jakub Holas. Finanční trh stabilitu sazeb očekával, a to i přes dubnové zrychlení inflace. Základní úroková sazba je na nynější úrovni od loňského května.

Tisková konference bankovní rady se uskuteční v 15:00. Guvernér ČNB Aleš Michl na ní vysvětlí důvody pro dnešní rozhodnutí. Představí také novou makroekonomickou prognózu, ze které bankovní rada při rozhodnutí o nastavení úrokových sazeb vycházela.

Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Zároveň ale při vyšších úrocích roste zhodnocení vkladů na účtech.

Hypotéky znovu zdražují. Sazby se drží nad pěti procenty a zlevnění je v nedohlednu

Průměrná sazba hypoték na začátku května mírně vzrostla. Meziměsíčně se zvýšila o 0,01 procentního bodu na 5,19 procenta, což je nejvyšší hodnota od prosince 2024. Vyplývá to z dat Swiss Life Hypoindexu, který sleduje nabídkové sazby hypotečních úvěrů vždy na začátku měsíce. Index pracuje s průměrnou nabídkovou sazbou hypotéky do 80 procent hodnoty nemovitosti.

Guvernér ČNB Aleš Michl

Stanislav Šulc: Pokles sazeb není reálný, jejich růst předčasný. A guvernér Michl to dobře ví

Názory

Počkáme a uvidíme. To je v posledních týdnech strategie většiny centrálních bankéřů v západním světě. A členové rady České národní banky nejspíš nebudou výjimkou. Dnes odpoledne se dozvíme, jak dopadlo jejich další měnově-politické zasedání. A jakýkoli pohyb sazeb, ať už směrem nahoru, či dolů, by byl překvapením. A to i přes zvýšenou inflaci.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Krajní pravice v Německu sílí. AfD slaví rekordní čísla, CDU ztrácí půdu pod nohama

Alice Weidelová
ČTK
nst
nst

Alternativa pro Německo může v zářijových zemských volbách v Sasku-Anhaltsku dosáhnout historického výsledku. Podle průzkumu agentury Infratest dimap by AfD získala až 41 procent hlasů a s výrazným náskokem porazila dosud vládnoucí CDU. Německo by tak po volbách mohlo poprvé získat zemského premiéra z AfD.

Volby se uskuteční 6. září. Výsledek může mít dopad daleko za hranice této východoněmecké spolkové země. AfD průzkum oslavuje, zatímco současný premiér Sven Schulze z CDU viní z vysokých preferencí strany především špatnou politiku celoněmecké vlády.

Sasko-Anhaltsko vzniklo po zániku Německé demokratické republiky v roce 1990. Má zhruba 2,1 milionu obyvatel, z toho přibližně 240 tisíc žije v metropoli Magdeburku.

Od roku 2002 stojí v čele země premiéři z konzervativní Křesťanskodemokratické unie. Současný ministerský předseda Sven Schulze nastoupil letos v lednu, kdy nahradil Reinera Haseloffa, jenž zemi vedl od roku 2011. Cílem této změny bylo, aby Schulze jako lídr kandidátky CDU stihl do voleb vstoupit do širšího povědomí voličů.

Podle čerstvého průzkumu by však CDU získala jen 26 procent hlasů. AfD by ji tak překonala o 15 procentních bodů. Ve srovnání s podobným průzkumem agentury Infratest dimap z loňského září si CDU o jeden procentní bod pohoršila, zatímco AfD o dva body posílila.

Na třetím místě by skončila postkomunistická Levice se 12 procenty. Sociální demokraté by získali sedm procent hlasů. Žádná další strana by se do zemského sněmu nedostala. Mimo by zůstali i Zelení, kterým průzkum přisuzuje čtyři procenta.

Schulze viní Berlín

Premiér Schulze na průzkum reagoval kritikou celoněmecké vlády kancléře Friedricha Merze, přestože je sám členem Merzovy CDU. „Lidé jsou tu nespokojení s tím, co dostávají z Berlína, a upřímně řečeno já také,“ řekl sasko-anhaltský premiér stanici MDR.

Podle Schulzeho se špatné výsledky spolkové vlády v průzkumech nikdy nepromítaly do zemské politiky tak silně jako nyní. „Špatné výsledky v průzkumech spolkové vlády ještě nikdy neměly tak silné dopady na průzkumy pro zemské volby, jako to vidíme nyní,“ uvedl.

Schulze proto zdůrazňuje, že je nutné voličům vysvětlovat, že zemské volby nemají být hlasováním o spokojenosti s centrální vládou.

AfD slaví průlom

Zcela opačná nálada panuje po zveřejnění průzkumu v AfD. Její kandidát na premiéra Ulrich Siegmund prohlásil, že strana prorazila „zvukovou bariéru“. „Je to obrovská vzpruha... Ale nesmíme se těšit předčasně,“ řekl ve videu na síti X.

Spolupředsedkyně celoněmecké AfD Alice Weidelová uvedla, že věří v absolutní většinu strany v sasko-anhaltském sněmu. Zároveň počítá s tím, že výsledek voleb v Sasku-Anhaltsku povede k rozpadu Merzovy vlády.

Strana pod dohledem tajných služeb

AfD přitom zůstává stranou, kolem níž se vede zásadní bezpečnostní i politický spor. Loni v květnu ji celoněmecká tajná služba BfV označila za prokazatelně pravicově extremistickou. Strana se kvůli tomu obrátila na soud, který nařídil, aby ji BfV tímto způsobem do definitivního verdiktu neoznačovala.

Zemská tajná služba v Sasku-Anhaltsku ovšem místní organizaci AfD vede jako prokazatelně krajně pravicovou už od roku 2023.

Při posledních zemských volbách v roce 2021 získala AfD v Sasku-Anhaltsku 20,8 procenta hlasů. Nynější průzkum jí tedy přisuzuje téměř dvojnásobnou podporu.

Ostatní strany mohou stát před složitou volbou

AfD se výrazně dařilo už v předloňských volbách v dalších východoněmeckých zemích. V Durynsku získala 32,8 procenta hlasů a volby vyhrála. V Sasku a Braniborsku skončila druhá se zisky 30,6 a 29,2 procenta.

Do vlády se však v žádné z těchto tří zemí nedostala, protože ostatní strany s ní odmítly spolupracovat.

V Sasku-Anhaltsku by ale výsledek nad 40 procenty mohl situaci zásadně zkomplikovat. Pokud by se ostatní strany pokusily zabránit tomu, aby se Ulrich Siegmund stal prvním zemským premiérem z AfD, musely by se spojit síly od konzervativců až po krajní levici. CDU si přitom v minulosti schválila zákaz spolupráce jak s AfD, tak s Levicí.

V září se bude rozhodovat i jinde

Sasko-Anhaltsko nebude jedinou spolkovou zemí, kde se v září bude volit nový sněm. Volby čekají také Meklenbursko-Přední Pomořansko, kde by AfD mohla podle průzkumů získat 35 až 40 procent hlasů.

Nové politické vedení si budou vybírat také obyvatelé Berlína. Tam se v čele průzkumů drží CDU dosavadního primátora Kaie Wegnera.

Napjaté vztahy USA a Vatikánu: Rubio jednal s papežem Lvem XIV.

Marco Rubio jednal ve Vatikánu s papežem Lvem XIV.
ČTK
ČTK
ČTK

Americký ministr zahraničí Marco Rubio jednal ve Vatikánu s papežem Lvem XIV. Uvedl to Vatikán. Jednání provázela očekávání po nedávných rozepřích mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a hlavou katolické církve ohledně války v Íránu. Bližší informace zatím Rubio ani Vatikán nesdělili.

Rubio přijel na audienci u papeže v době, kdy jsou vztahy mezi Spojenými státy a Vatikánem mimořádně napjaté. Americký prezident se opakovaně kriticky vyjádřil na adresu hlavy katolické církve. V polovině dubna Trump řekl, že papež zastává strašné názory v zahraniční politice. Šéf Bílého domu to prohlásil poté, co se Lev XIV. opakovaně vyslovil proti válkám a poté co zdůraznil, že válečné aktivity nemohou mít přízeň Boha. Podle médií se papež nepřímo vyjadřoval k válce mezi USA, Izraelem a Íránem. Trump papeže kritizoval i za slabé postoje ke zločinu. Lev XIV. odvětil, že jen hlásá slovo Boží a že se Trumpa a jeho vlády nebojí.

Americký prezident znovu papeže kritizoval tento týden krátce před Rubiovou cestou do Vatikánu, která podle médií měla za cíl urovnat některé spory. Trump uvedl, že papež souhlasí s tím, aby Írán měl jaderné zbraně. To ve středu papež odmítl s tím, že církev už mnoho let káže proti všem jaderným zbraním. „Pokud mě někdo kritizuje, tak ať to dělá pravdivě,“ vzkázal Lev XIV. nepřímo Trumpovi.

Rubio papeže navštívil krátce před prvním výročím pontifikátu. Loni 8. května konkláve zvolilo novou hlavou katolíků kardinála Roberta Prevosta, který se tak stal prvním papežem pocházejícím ze Spojených států. Šéf americké diplomacie spolu s viceprezidentem J.D. Vancem jednali s Lvem XIV. krátce po jeho zvolení a pozvali ho tehdy do jeho vlasti.

