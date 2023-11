Platby na kontakt startují. Vyzkoušeli jsme, jak fungují

Dva až tři kliky v mobilu a máte nastavenou novinku s názvem „Platby na kontakt“. Ode dneška to již umí a nabízí šest bank v Česku a další to připravují na rok 2024. Nejde sice o žádnou revoluci, ale je to docela pohodlné a usnadňuje to okamžité posílání drobných plateb v korunách mezi přáteli a rodinou. Současně to eliminuje chybné zadávání čísla účtu. Vyzkoušeli jsme novinku za vás hned ve čtyřech bankách a je to intuitivní a docela rychlé. Přečtěte si, jak na to.

Jdete na oběd s kolegy, jeden vše zaplatí a všichni ostatní pak cestou zpátky hledají bankomaty, aby mu to splatili. Tomu už je od dnešního dne konec, protože šestice tuzemských bank spustila novinku s názvem platby na kontakt. Na zaplacení kolegovi bude stačit už jen znát jeho telefonní číslo a během chvíle bude mít vaši platbu na účtu. Má to ale dva drobné háčky. Kolega, kterému budete platit, musí mít účet v bance, která tuto novinku už umí a současně musí i on sám mít tuto službu také aktivovanou, aby bylo jasné, kam peníze poslat.

Mezi bankami, které novou službu mají v nabídce, je Air Bank, Česká spořitelna, ČSOB, Fio banka, Komerční banka a Raiffeisenbank. Moneta a UniCredit Bank službu spustí v příštím roce, jak dnes oznámila Česká bankovní asociace (ČBA).

Aktivace na pár kliků

Aktivace plateb na kontakt v reálu znamená mít spárované číslo vlastního bankovního účtu s číslem svého mobilního telefonu. Samotná aktivace této služby není nic složitého. Musíte mít jen nejnovější verzi aplikace smartbankingu. To znamená většinou nejpozději z předchozího dne před rozjezdem novinky. Aktivaci k platbě na kontakt provádějte primárně v mobilním bankovnictví, kvůli kterému byla vytvořena, v internetovém bankovnictví to má zatím jen Fio banka.

Po přihlášení do aplikace v mobilu na vás vyskočí rovnou hláška banky, abyste si tuto službu aktivovali. Stačí pak kliknout na tlačítko a aplikace vás krátkým nastavením provede během pár vteřin. Musíte pak už jen potvrdit, že souhlasíte s podmínkami, potvrdit své mobilní číslo a máte to nastaveno. Pokud na vás hláška banky k aktivaci služby nevyskočí hned po otevření bankovnictví v mobilu, měli byste najít tuto možnost v nastavení účtu. Jestliže to tam nenaleznete, znamená to pravděpodobně, že nemáte staženou nejnovější verzi svého smartbankingu. Tu si stáhněte ale jen v oficiálním Obchodě Google či Apple. V žádném případě nestahujte odjinud, protože kyberpodvodníci dnes číhají všude a využívají každé možnosti, jak lidi obrat.

Kde je registr telefonních čísel

Spárovaná dvojice čísla účtu a telefonního čísla je uložena v registru pod správou České národní banky (ČNB). Právě tam se také ověřují čísla kontaktu, před odesláním platby. „Služba je pro všechny fyzické osoby nebo osoby samostatně výdělečně činné, které se do nové služby aktivně přihlásí. Přinášíme tak další zjednodušení při posílání peněz mezi lidmi,“ konstatuje výkonná ředitelka České bankovní asociace (ČBA) Monika Zahálková.

V případě, že využíváte více bankovních účtů a chtěli byste si všechny aktivovat pro platby na kontakt, máte smůlu. „V registru může být spárována jen jedna dvojice bankovního účtu a telefonního čísla. Výjimkou je společný účet manželů, ke kterému mohou být připojena dvě telefonní čísla,“ jak potvrzuje mluvčí ČBA Radek Šalša. Pokud byste si chtěli přesto službu aktivovat i ve druhé bance, aplikace vás k registraci nepustí a oznámí vám, že dané telefonní číslo je již registrované.

Jak funguje platba na kontakt

Při posílání platby kolegovi za oběd si stačí jen otevřít smartbanking, tedy bankovní aplikaci přímo v mobilu, zadat výši platby a místo čísla účtu si vybrat platbu na kontakt. Do odpovídající kolonky potom zadáte telefonní číslo kolegy. Pokud jej máte ve svých telefonních kontaktech, aplikace by vám měla nabídnout se do nich prokliknout. V případě ČSOB například musíte pro platbu na kontakt označit tlačítko nad platebním formulářem a pak si přes ikonu postavy můžete vybrat telefonní číslo ze svých uložených kontaktů. „Aplikace ČSOB Smart uživatele vždy nejprve upozorní, zda je příjemce registrován a je tedy možné Platbu na kontakt provést,“ upřesňuje výkonný ředitel za oblast Daily Banking v ČSOB Vladimír Vojtíšek.

U dalších bank je tento proces obdobný. Po vyplnění telefonního čísla pak platbu jednoduše odešlete. Banka si telefonní číslo následně během pár chvil ověří v registru u ČNB. Jestliže jej registr nalezne spárované s bankovním účtem, trvá to s ověřením v registru nyní zhruba dvě až čtyři minuty, než je platba připsána na účet kolegy.

Platby na kontakt fungují v režimu okamžitých plateb, pokud druhá banka službu podporuje. A například v Air Bank je možné je využívat pro osobní i podnikatelské účty. „Registrované telefonní číslo musí mít předvolbu +420 nebo +421, tedy českou či slovenskou, a v registru může být jen jednou,“ upozorňuje Jana Pokorná z Air Bank. Maximální částka, kterou je nicméně možné odeslat prostřednictvím platby na kontakt je 5 tisíc korun a může být pouze v korunách.

Podle průzkumu, který si ČBA zadala u agentury IPSOS, by posílání maximální částky, tedy pěti tisíc korun, službu využilo přes čtyřicet procent dotázaných. Stejné procento respondentů současně uvedlo, že mají vlastní zkušenost se spletením čísla účtu při zadávání platby. Tyto omyly s číslem účtu, který může mít až 16 čísel, by měla novinka podle Zahálkové z ČBA právě omezit. Zhruba čtvrtina lidí v průzkumu by chtěla novinku využívat na platby do tisícikoruny. Reprezentativní průzkum pro ČBA byl realizován v druhém listopadovém týdnu mezi 1101 respondenty.

