NERV je mrtvý. Žádný nový zatím není na obzoru
Poradní orgán vlády NERV, který měl minulým vládám pomáhat v ekonomických otázkách, zanikl. S koncem Fialovy vlády skončila jeho aktivita. Žádný nový NERV zatím není na obzoru.
Podle vicepremiéra pro ekonomiku Karla Havlíčka má vláda nyní jiné priority. „Nyní řešíme klíčové personálie na resortech, podřízených organizacích, zmocněnce a podobně,“ uvedl pro Newstream Havlíček. Až potom podle něj přijde na řadu otázka všech poradních orgánů. Začátkem roku přitom Havlíček řekl, že do poloviny roku odejde jen z ministerstva průmyslu celkem asi sto lidí, zejména z pozic asistentů, tajemníků či právě poradců.
Konec NERVu potvrdil i Mojmír Hampl, předseda Národní rozpočtové rady, který byl také členem posledního poradního sboru při Fialově vládě. „Nikdo mě neoslovil, a předpokládám, že se tak ani nestane. NERV skončil s koncem minulé vlády,“ říká Hampl.
Ekonom a člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) Dominik Stroukal si nemyslí, že ČNB ke snížení sazeb sáhne ještě do Vánoc. „Radní se obávají lednového přecenění. Firmy budou chtít rostoucí náklady alespoň z části přenést na spotřebitele. Riziko, že inflace nabere na razanci, tu je," říká. Kam podle něj zamíří ceny realit? A má vůbec smysl čekat na levnější hypotéku? Dočtete se v rozhovoru.
Člen NERVu: Levné peníze se vrátí rychle. Už díky demografii a technologickému pokroku
Money
Naposledy Fialovi poradci vydali začátkem loňského září sborník svých podnětů, které připravili v letech 2022 až 2025. Šlo o první komplexní vydání všech podnětů za činnost Národní ekonomické rady vlády, která již byla v historii Česka čtvrtou radou, která vznikla za účelem poradenství v ekonomických otázkách. „Návrhy NERV se již v mnoha případech promítly do reálných kroků vlády například v oblasti veřejných financí, penzí nebo zákoníku práce, a s dalšími podněty se pracuje dále,“ ocenil při vydání sborníku spolupráci s vládou koordinátor NERV David Havlíček.
NERV se setkávala na pravidelných jednáních s premiérem a ekonomickými ministry, kde představovala své návrhy. Celkem šlo o šestnáct podkladů, včetně oblastí jako zdravotnictví, školství nebo přijetí eura. „Nebáli jsme se kritických pohledů – naopak, brali jsme je vážně a snažili se z nich poučit,“ hodnotil před volbami činnost NERV premiér Fiala.
Poslední rada měla patnáct členů, mezi nimi byl například Hampl, šéf Kooperativy Martin Diviš, ekonom Daniel Münich, manažerka Zuzana Ceralová Petrofová či populární ekonom Dominik Stroukal.
Návrh státního rozpočtu na letošní rok se podle Národní rozpočtové rady velmi pravděpodobně dostane do rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Představitelé rady to uvedli s tím, že by šlo o bezprecedentní situaci, kdy by vláda předem počítala s porušením zákonných fiskálních pravidel.
Stát utrácel, kde neměl. Použití rozpočtové rezervy byla chyba, tvrdí Mojmír Hampl
Money
První radu vymyslel v roce 2009 tehdejší premiér Mirek Topolánek a jejím hlavním úkolem mělo být hledání opatření vedoucích k akceleraci ekonomického růstu. NERV pak několikrát zanikl a zase vznikl. NERV využíval premiér Nečas, dočasná vláda Jiřího Rusnoka jeho činnost zastavila. Bohuslav Sobotka radu začlenil do Rady pro udržitelný rozvoj. V květnu 2022 radu obnovila vláda Petra Fialy. Poradci měli řešit problémy spojené s covidem, růstem cen energií či důsledky ruské agrese na Ukrajině.
O generaci Z, tedy o mladých lidech do 30 let, se často dost pochybuje. Říká se, že jde o slabou generaci takzvaných sněhových vloček. Z průzkumů, které byly v posledních týdnech zveřejněny o finančním chování této generace, však mladí lidé vycházejí úplně jinak. Jak tuto generaci vidí šéf Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl, který se účastnil debaty k jednomu z těchto průzkumů, a co v tomto ohledu očekává od nové vlády?
Sněhové vločky? Nesmysl. Mladí jsou investičně odvážnější než generace před nimi, říká Mojmír Hampl
Money
