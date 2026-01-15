Stát utrácel, kde neměl. Použití rozpočtové rezervy byla chyba, tvrdí Mojmír Hampl
Návrh státního rozpočtu na letošní rok se podle Národní rozpočtové rady velmi pravděpodobně dostane do rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Představitelé rady to uvedli s tím, že by šlo o bezprecedentní situaci, kdy by vláda předem počítala s porušením zákonných fiskálních pravidel.
Zákon stanovuje maximální přípustný strukturální deficit. Ministryně financí Alena Schillerová už dříve připustila, že udržet letošní schodek pod hranicí 300 miliard korun bude obtížné. Vláda má návrh rozpočtu projednávat 26. ledna.
Předchozí kabinet Petra Fialy připravil návrh rozpočtu se schodkem 286 miliard korun, přičemž 49 miliard spadalo pod výjimky z rozpočtových pravidel. Podle předsedy Národní rozpočtové rady Mojmíra Hampla byl už tento návrh na hraně zákonného limitu. Nová vláda Andreje Babiše jej odmítla a počítá s vyššími výdaji, které však podle rozpočtové rady nebude možné pokrýt pouze lepším vývojem ekonomiky.
„Je téměř jisté, že návrh rozpočtu bude v rozporu s existujícím zákonem,“ uvedl Hampl. Jako jeden z hlavních problémů zmínil rozhodnutí vlády převést platby za obnovitelné zdroje energie přímo na státní rozpočet. „Už jen tento krok znamená výdaje, které nejsou kryty ani příjmy, ani povoleným deficitem,“ řekl. Rozpočtový dopad vláda vyčíslila zhruba na 17 miliard korun.
České firmy zajistily v muniční iniciativě pro Ukrajinu vojenský materiál za 274 miliard korun, řekli po jednání kabinetu novinářům premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiér Karel Havlíček (ANO). Bývalá vláda Petra Fialy (ODS) podle Babiše o projektu mlžila a skrývala ho v rozpočtu Vojenského zpravodajství. Fiala veřejná vyjádření o detailech iniciativy kritizoval. Uvedl, že ohrožují bezpečnost zúčastněných lidí a firem a působí i ekonomické škody.
Babiš útočí na Fialovu vládu: Muniční iniciativa byla netransparentní. Expremiér zareagoval
Politika
České firmy zajistily v muniční iniciativě pro Ukrajinu vojenský materiál za 274 miliard korun, řekli po jednání kabinetu novinářům premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiér Karel Havlíček (ANO). Bývalá vláda Petra Fialy (ODS) podle Babiše o projektu mlžila a skrývala ho v rozpočtu Vojenského zpravodajství. Fiala veřejná vyjádření o detailech iniciativy kritizoval. Uvedl, že ohrožují bezpečnost zúčastněných lidí a firem a působí i ekonomické škody.
Stát loni utrácel nad plán
Hampl zároveň upozornil, že stát v minulém roce utrácel nad plán v několika kapitolách a část těchto výdajů kryl z rozpočtové rezervy. To podle něj byla chyba. Rezerva má sloužit k pokrytí nepředvídaných událostí, nikoli výdajů, o nichž bylo předem známo, že nastanou. Mezi problematické položky patřily například vyšší výdaje na obnovitelné zdroje, platy nepedagogických pracovníků nebo sociální dávky. Příjmy z emisních povolenek naopak výrazně zaostaly za plánem.
Část rozpočtového zhoršení sice vyrovnaly vyšší daňové příjmy díky lepšímu výkonu ekonomiky, Hampl ale varoval, že nelze očekávat nárůst příjmů v řádu desítek miliard korun, který by pokryl nové výdajové závazky.
Člen Národní rozpočtové rady Jan Pavel připomněl, že zákonná fiskální pravidla se před schválením rozpočtu nezmění. „Zatím to nemá precedens, že by vláda otevřeně říkala, že nebude respektovat zákon,“ uvedl. Podle něj mají rozpočtová pravidla zajistit, aby stát měl prostor reagovat v době skutečné krize. „Fiskální pravidla mají být nepříjemná. Mají nás nutit dělat nepopulární rozhodnutí,“ dodal.
Hampl uvedl, že se chce osobně zúčastnit jednání vlády o rozpočtu a požadovat vysvětlení, jak může kabinet sestavit rozpočet v otevřeném rozporu se zákonem.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.