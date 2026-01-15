Nový magazín právě vychází!

Stát utrácel, kde neměl. Použití rozpočtové rezervy byla chyba, tvrdí Mojmír Hampl

Předseda Národní rozpočtové rady (NRR) Mojmír Hampl
Návrh státního rozpočtu na letošní rok se podle Národní rozpočtové rady velmi pravděpodobně dostane do rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Představitelé rady to uvedli s tím, že by šlo o bezprecedentní situaci, kdy by vláda předem počítala s porušením zákonných fiskálních pravidel.

Zákon stanovuje maximální přípustný strukturální deficit. Ministryně financí Alena Schillerová už dříve připustila, že udržet letošní schodek pod hranicí 300 miliard korun bude obtížné. Vláda má návrh rozpočtu projednávat 26. ledna.

Předchozí kabinet Petra Fialy připravil návrh rozpočtu se schodkem 286 miliard korun, přičemž 49 miliard spadalo pod výjimky z rozpočtových pravidel. Podle předsedy Národní rozpočtové rady Mojmíra Hampla byl už tento návrh na hraně zákonného limitu. Nová vláda Andreje Babiše jej odmítla a počítá s vyššími výdaji, které však podle rozpočtové rady nebude možné pokrýt pouze lepším vývojem ekonomiky.

„Je téměř jisté, že návrh rozpočtu bude v rozporu s existujícím zákonem,“ uvedl Hampl. Jako jeden z hlavních problémů zmínil rozhodnutí vlády převést platby za obnovitelné zdroje energie přímo na státní rozpočet. „Už jen tento krok znamená výdaje, které nejsou kryty ani příjmy, ani povoleným deficitem,“ řekl. Rozpočtový dopad vláda vyčíslila zhruba na 17 miliard korun.

Andrej Babiš
Babiš útočí na Fialovu vládu: Muniční iniciativa byla netransparentní. Expremiér zareagoval

České firmy zajistily v muniční iniciativě pro Ukrajinu vojenský materiál za 274 miliard korun, řekli po jednání kabinetu novinářům premiér Andrej Babiš (ANO) a vicepremiér Karel Havlíček (ANO). Bývalá vláda Petra Fialy (ODS) podle Babiše o projektu mlžila a skrývala ho v rozpočtu Vojenského zpravodajství. Fiala veřejná vyjádření o detailech iniciativy kritizoval. Uvedl, že ohrožují bezpečnost zúčastněných lidí a firem a působí i ekonomické škody.

Stát loni utrácel nad plán

Hampl zároveň upozornil, že stát v minulém roce utrácel nad plán v několika kapitolách a část těchto výdajů kryl z rozpočtové rezervy. To podle něj byla chyba. Rezerva má sloužit k pokrytí nepředvídaných událostí, nikoli výdajů, o nichž bylo předem známo, že nastanou. Mezi problematické položky patřily například vyšší výdaje na obnovitelné zdroje, platy nepedagogických pracovníků nebo sociální dávky. Příjmy z emisních povolenek naopak výrazně zaostaly za plánem.

Část rozpočtového zhoršení sice vyrovnaly vyšší daňové příjmy díky lepšímu výkonu ekonomiky, Hampl ale varoval, že nelze očekávat nárůst příjmů v řádu desítek miliard korun, který by pokryl nové výdajové závazky.

Člen Národní rozpočtové rady Jan Pavel připomněl, že zákonná fiskální pravidla se před schválením rozpočtu nezmění. „Zatím to nemá precedens, že by vláda otevřeně říkala, že nebude respektovat zákon,“ uvedl. Podle něj mají rozpočtová pravidla zajistit, aby stát měl prostor reagovat v době skutečné krize. „Fiskální pravidla mají být nepříjemná. Mají nás nutit dělat nepopulární rozhodnutí,“ dodal.

Hampl uvedl, že se chce osobně zúčastnit jednání vlády o rozpočtu a požadovat vysvětlení, jak může kabinet sestavit rozpočet v otevřeném rozporu se zákonem.

Mojmír Hampl

Mojmír Hampl: Náš penzijní systém je absurdní. Každý třetí senior odchází do penze předčasně

Mojmír Hampl

Bývalý viceguvernér ČNB Hampl: Vysoká inflace se víc projevuje na výdajích než příjmech rozpočtu

„Vance nás nenávidí.“ Jednání o Grónsku odhalilo hluboký rozkol mezi USA a Evropou

J. D. Vance
Dánský ministr zahraničí a jeho grónský protějšek odcestovali do Washingtonu v reakci na opakované výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa o možném získání Grónska Spojenými státy. Cílem návštěvy bylo zmírnit napětí a jednat s americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem.

Jednání se však uskutečnila také za účasti viceprezidenta J. D. Vance, jehož zapojení vyvolalo obavy na evropské straně. Podle diplomatických zdrojů je právě Vance v Evropě vnímán jako tvrdý kritik Evropské unie a transatlantických vztahů a má výrazný vliv na prezidenta Trumpa.

„Vance není spojenec“

Deset evropských ministrů a úředníků, kteří pro server Politico hovořili anonymně, uvedlo, že Vance nepovažují za spojence – ani v otázce Grónska, ani obecně v rámci vztahů mezi Evropou a USA.

„Vance nás nenávidí,“ řekl jeden z evropských diplomatů. Jeho účast na jednáních podle něj vyslala znepokojivý signál. „On je ten tvrďák. To, že tam je, hodně vypovídá a myslím, že je to pro výsledek negativní.“

Prezident Trump opakovaně uvedl, že chce Spojeným státům zajistit „vlastnictví“ Grónska z důvodů národní bezpečnosti a že cíle hodlá dosáhnout buď jednáním, nebo jinými prostředky.

Protest proti americkým plánům na Grónsko v Kodani ČTK

Podle evropských představitelů je v sázce více než jen osud ostrova s přibližně 57 tisíci obyvateli. Tvrdá rétorika z Washingtonu znepokojila spojence USA v NATO a Dánsko varovalo, že by případné porušení jeho suverenity mohlo vážně poškodit poválečnou západní alianci.

Středeční jednání podle účastníků, které cituje server Politico, proběhla bez otevřené eskalace. Americká strana vystupovala přímo, jednání však neskončila žádnou dohodou. Obě strany se shodly na pokračování dialogu a na vytvoření pracovní skupiny, která má prověřit možnosti dalšího postupu.

Grónsko není zlatý důl. Snadněji jde možná těžit i na Měsíci

Americký prezident Donald Trump si dělá zálusk na Grónsko i kvůli nerostnému bohatství. Pravdou však je, že dosud nikdo nenašel smysluplný způsob, jak se k cenným surovinám dostat. V cestě stojí brutální přírodní podmínky. I tak to ale Trump zkusit může. Ani k tomu nepotřebuje ostrov koupit nebo dokonce napadnout.

Karel Pučelík

Zásadní neshody přetrvávají

Dánský ministr zahraničí Lars Løkke Rasmussen po jednání uvedl, že zásadní neshody přetrvávají. „Nebylo to tak úspěšné, že by naši američtí kolegové řekli: ,Promiňte, bylo to nedorozumění, vzdáváme se svých ambicí,‘“ uvedl. „Zjevně tu existuje neshoda.“

„Prezident má přání Grónsko ovládnout,“ dodal Rasmussen. „Jakékoli myšlenky, které by nerespektovaly územní celistvost Dánského království nebo právo grónského lidu na sebeurčení, jsou pro nás zcela nepřijatelné. A shodneme se na tom, že se neshodneme.“

Americký prezident Donald Trump

Bloomberg: Trumpova snaha ovládnout Grónsko nedává smysl

Bílý dům zatím nepředložil přesvědčivé vysvětlení, proč by Spojené státy měly usilovat o kontrolu nad Grónskem. Komentář agentury Bloomberg, který přebíráme, upozorňuje, že americké ambice vůči arktickému ostrovu postrádají ekonomické i bezpečnostní opodstatnění a mohou Spojeným státům i NATO spíše uškodit.

nst

Evropské diplomaty nadále znepokojují výroky amerického prezidenta i jeho spojenců. Pozornost vyvolaly i příspěvky zveřejněné Bílým domem na sociálních sítích, včetně snímku, na němž Trump hledí z Oválné pracovny na mapu Grónska, zatímco za ním stojí viceprezident Vance.

V Bruselu i dalších evropských metropolích převládá skepse ohledně možnosti dohody. Spojené státy už dnes mají na základě platných dohod široký přístup ke Grónsku pro vojenské účely. Změna suverenity ostrova však zůstává pro Dánsko nepřekročitelnou hranicí.

„Američané už teď mohou mít v podstatě všechno, co chtějí,“ uvedl jeden z diplomatů. „Jediné, co Dánsko dát nemůže, je souhlas s tím, že se Grónsko stane americkým.“

Stovky lidí v Grónsku demonstrovaly proti Trumpovým výrokům o anexi ostrova

Dány dráždí americká návštěva Grónska. Nepřijatelný nátlak, uvedla premiérka Frederiksenová

Temelín jde do technologického upgradu: miliardy, AI a nový řídicí systém

Jaderná elektrárna Temelín
ČEZ letos investuje do modernizace Jaderné elektrárny Temelín 3,8 miliardy korun. Je to o 700 milionů korun více než loni. Elektrárna dokončí přechod na delší palivový cyklus, bude pokračovat modernizace řídicího systému nebo rozšiřování využití umělé inteligence a moderních kontrolních metod. Letos Temelín čekají dvě odstávky a energetici přijmou stovku nových lidí.

Temelín bude v tomto roce pokračovat v přechodu na nový řídicí systém od společnosti Westinghouse. Už od loňského roku využívá část nového řídicího systému první blok. V prvních měsících letošního roku technici udělají stejnou úpravu také na druhém bloku. Modernizace, která začala před třemi roky, skončí v roce 2029. „Přechod je postupný, probíhá během odstávek. Už od loňského roku pracují operátoři v prostředí nového systému a ten také řídí přibližně třetinu zařízení na prvním bloku. Na druhém bloku bude přechod probíhat v podstatě velmi podobně,“ uvedl Petr Měšťan, ředitel Jaderné elektrárny Temelín.

Letos také energetici dokončí přechod na delší palivový cyklus, který začal v roce 2023. Provoz mezi odstávkami se o půl roku prodlouží. Energetikům to umožní větší podíl čerstvých palivových souborů umístěných do reaktoru. „Díky prodloužení palivového cyklu snížíme čerpání životnosti zařízení díky menšímu počtu odstavování, a tedy i vychlazování a náhřevu bloků. Získáme i vyšší výrobu na úrovni téměř dvou terawatthodin ročně za obě jaderné elektrárny. Už předloni jsme dokončili přechod na delší palivovou kampaň v Dukovanech,“ uvedl Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.

Jaderná elektrárna Dukovany
Dukovany omlazují za 4,4 miliardy. ČEZ chystá modernizaci strojoven a další zvýšení výkonu

V Jaderné elektrárně Dukovany letos společnost ČEZ investuje do obnovy a modernizace zařízení 4,4 miliardy korun, což je o 200 milionů více než loni. Firma má v plánu několik investičních akcí a počítá s tím, že čtyři dukovanské bloky bude provozovat nejméně 60 let. První dukovanský blok je v současnosti plánovaně odstaven, zbývající tři bloky jsou v provozu.

Na letošní rok plánuje Temelín dvě odstávky. Nejprve v polovině února energetici odstaví na dva měsíce druhý blok. V polovině října pak přibližně na stejnou dobu přeruší provoz také první blok. Při odstávkách technici vymění palivo. Do reaktoru obou bloků odborníci zavezou shodně po 66 nových palivových souborech, a naopak do skladu umístí sedm kontejnerů se 133 použitými soubory.

ČEZ chystá nabírat nové zaměstnance

I letos plánuje ČEZ do Temelína přijmout téměř stovku nových lidí. Šanci mají především lidé s technickou praxí nebo vzděláním. Zájem mají energetici hlavně o strojaře, elektrikáře nebo materiálové inženýry, ale uplatnění najdou i absolventi netechnických oborů. „Vedle generační obměny jsou to právě rozsáhlé modernizace, které s sebou nesou příležitosti pro nové pracovníky. Kromě operátorů a podpůrného technického personálu máme zájem například o techniky, kteří budou zajišťovat plánované investiční akce a údržbu zařízení,“ doplnil Měšťan.

Lukáš Kovanda: Zbrojaři ve varu. CSG s IPO nemohla trefit lepší dobu

Zbrojařské akcie v Evropě lámou historická maxima a Czechoslovak Group (CSG) toho chce využít. Skupina plánuje vstup na amsterodamskou burzu v době, kdy investoři sázejí na obranný průmysl víc než kdy dřív. Hlavními katalyzátory jsou Donald Trump, NATO a napětí kolem Grónska. Strnadovo načasování se zdá dokonalé.

Lukáš Kovanda

Elektrárna také rozšíří využití umělé inteligence, která dva roky pomáhá práci s dokumentací. Ta zahrnuje tisíce projektových, bezpečnostních či provozních dokumentů. "Data představují firemní zlato. V prostředí jaderné elektrárny je jich obrovské množství, na obou elektrárnách je to dohromady dvanáct kilometrů regálů archivu. AI nám může práci s těmito daty hodně zefektivnit. Už ji využíváme pro práci s texty dokumentací, postupně ji chceme rozšířit i na obrázky, výkresy nebo schémata," uvedl ředitel.

Česko má šest jaderných bloků ve dvou elektrárnách, v součtu loni vyrobily 32,066 terawatthodiny elektřiny. ČEZ do obou elektráren dohromady ročně investuje okolo sedmi miliard korun. Jaderná elektrárna Dukovany má čtyři bloky. Zakázku na stavbu dalších dvou bloků u Dukovan získala korejská společnost KHNP. Zástupci ČEZ a elektrárny Dukovany v úterý uvedli, že v této elektrárně letos firma investuje do obnovy zařízení 4,4 miliardy korun, o 200 milionů víc než vloni.

Temelín

Krutá pravda. Svět potřebuje dvakrát víc jaderné energie, než kolik umí vyrobit

Temelín

Upgrade systémů v Temelíně zajistí Westinghouse. Přijde si přitom na miliardy

