Člen NERVu: Levné peníze se vrátí rychle. Už díky demografii a technologickému pokroku

Ekonom a člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) Dominik Stroukal si nemyslí, že ČNB ke snížení sazeb sáhne ještě do Vánoc. „Radní se obávají lednového přecenění. Firmy budou chtít rostoucí náklady alespoň z části přenést na spotřebitele. Riziko, že inflace nabere na razanci, tu je,“ říká. Kam podle něj zamíří ceny realit? A má vůbec smysl čekat na levnější hypotéku? Dočtete se v rozhovoru.

ČNB bude za dva týdny letos naposledy rozhodovat o úrokových sazbách. Přijde předvánoční snížení?

Nemyslím si, ale je to hodně nejisté. I když takoví jestřábi, jako jsou Holub s Fraitem, chtěli sazby snižovat už v listopadu. Ale pokud bych si musel vsadit, tak bych si stejně jako v listopadu vsadil na ponechání sazeb.

Ten hlavní argument pro ponechání sazeb, který akcentovali i samotní radní, je, že přetrvává obava z lednového přecenění. Lednová inflace bývá zpravidla vyšší kvůli tomu, že firmy obvykle mění ceníky. A teď jim na notu zdražování hrají ještě změny v konsolidačním balíčku a rostoucí ceny energií, které se pokusí alespoň z části přenést na spotřebitele. Toho se bankovní rada bála už v listopadu. A v prosinci se na tom nic nemění.

Blíží se již období levnějších peněz?

Nepochybně ano, ostatně je to součástí snad všech solidních prognóz. Dlouhodobě míříme zpět k levnějším penězům a pomalejšímu růstu. Zatím tam ale ještě nejsme. Dlouhodobé úrokové sazby (tj. ty, za které si na trhu půjčují banky - pozn. red) příští rok padnou zhruba o půl procenta a dostanou se tak pod čtyři procenta. To je dobrá zpráva pro všechny, kteří čekají na hypotéky. Ale pořád je to daleko tomu, co jsme ještě nedávno mohli dostat.

To, co jsme ještě předloni mohli dostat, se už ale pravděpodobně nevrátí? Nebo?

Jsem přesvědčen, že vrátí. A relativně rychle. Stárnoucí populace a technologický pokrok snižují přirozenou úrokovou míru. Oboje vede k nižším úrokovým sazbám. To je ta bájná japonizace ekonomiky či japonská cesta. Samozřejmě v dnešní divoké době nikdo nemůže nic ani trochu predikovat, ale zrovna stárnutí světa a technologický pokrok jsou věci, ke kterým nepotřebujete křišťálovou kouli, ale selský rozum.

Pokud přijde pokles sazeb, kam až se mohou příští rok dostat?

Předvídat něco na rok dopředu v této divoké době je naprosto nereálné, ale abych se nevyhýbal otázce, tak prognózy ukazují, že pokud se nic významného nezmění, tak by dvoutýdenní repo sazba ČNB mohla být na konci roku pod pěti procenty. Protože je ale pokles sazeb z velké části očekávaný a zaceněný, tak to není pro spotřebitele zas tak zásadní zpráva. Navíc spotřebitele zajímají spíš dlouhodobější sazby, které se mu propíšou do úvěrů. Že tyto sazby mají nakročeno klesat, o tom nikdo nepochybuje.

Jak ovlivní nižší úrokové sazby hypoteční trh a potažmo realitní trh?

Není to poprvé, kdy se zájemci o vlastní bydlení dostávají do kleští a řeší, zda je lepší počkat na nižší sazby i za cenu dražší nemovitosti, anebo vzít současnou cenu ale s vyššími sazbami. Staré poučky říkají, že když je dobrá lokace, nedává smysl spekulovat ani na sazby ani na ceny. Ale rozumím tomu, že se to snadno řekne a hůř dělá. Ostatně sám jsem v takové situaci kdysi byl.

Současný výhled sazeb, inflace a výkonu ekonomiky to nemá příliš jak změnit, ale opět, jsme v turbuletní době, může se leccos změnit. Sázka na výraznější než očekávaný pokles sazeb i cen nemovitostí je dnes ale velká spekulace.

Mohly by nemovitosti ještě zlevnit? Nebo se u realit v metropolích nedá čekat?

Důvody pro zlevnění jsou dva. První už vidíme dnes, tedy vysoké úrokové sazby v porovnání s minulostí i u delších fixací hypoték. I proto už nyní ceny nemovitostí klesají, takže tady by trend mohl jednoduše pokračovat. Není to žádný zázrak, i pokles o desítky procent vrátí ceny jen o pár let zpátky. V době vyšších úroků se ale nedá dívat jen na cenu, ale musí se pracovat i s úrokem. Druhý důvod je jednodušší, a to je nižší DPH od 1. ledna 2024. Konsolidační balíček snížil DPH na výstavbu o tři procentní body na 12 procent. To není málo a v ceně by se to projevit mohlo.

