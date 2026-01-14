Grónsko není zlatý důl. Snadněji jde možná těžit i na Měsíci
Americký prezident Donald Trump si dělá zálusk na Grónsko i kvůli nerostnému bohatství. Pravdou však je, že dosud nikdo nenašel smysluplný způsob, jak se k cenným surovinám dostat. V cestě stojí brutální přírodní podmínky. I tak to ale Trump zkusit může. Ani k tomu nepotřebuje ostrov koupit nebo dokonce napadnout.
Americký prezident Donald Trump opakovaně tvrdí, že Grónsko je pro Spojené státy strategicky nepostradatelné. Z bezpečnostního hlediska jeho tvrzení moc smysl nedává, protože Dánsko je spojenec USA a na ostrově má armáda poměrně slušnou volnost. V diskusích se hovoří také o nerostném bohatství, o které má Trump zájem. Ovšem ani v tomto případě nejsou Trumpovy vize o moc logičtější.
Pokud si Grónsko musí vybrat mezi Dánskem a Spojenými státy, volí Dánsko, prohlásil grónský premiér Jens-Frederik Nielsen před novináři na tiskové konferenci. Nielsen také zopakoval, že Grónsko není na prodej, informuje agentura Reuters. Zájem o Grónsko v posledních dnech dává opakovaně najevo americký prezident Donald Trump, nevyloučil přitom k jeho zisku ani použití síly vůči spojenecké zemi Severoatlantické aliance.
Nechceme být součástí USA, uvedl grónský premiér Jens-Frederik Nielsen
Je pravda, že pod povrchem Grónska se nachází značné nerostné bohatství. Dokonce se nejedná především o fosilní paliva, ale i o suroviny, které jsou potřeba k elektromobilitě nebo ekologické transformaci průmyslu. Lze souhlasit i s tím, že se na ostrově prakticky netěží. Fungující doly tam jsou v současné době jen dva. Tato situace se Trumpovi jeví jako potenciální eldorado pro americké těžaře.
Jak už to tak s Trumpovými náhledy bývá, je ale i tento značně omezený. Perspektiva těžby v Grónsku zdaleka není tak výhodná, jak se na první pohled zdá. „Myšlenka proměnit Grónsko v americkou továrnu na vzácné kovy je science fiction. Je to prostě naprosté bláznovství,“ uvedl pro CNN vedoucí The Arctic Institutue Malte Humpert. „To už rovnou můžete těžit na Měsíci. V některých ohledech je to ještě horší než na Měsíci,“ dodal.
Lokální vláda si těžbu a životní prostředí hlídá, nelze však říci, že by byla striktně proti těžbě. Těžaři však ani aktuálně dostupné možnosti podnikání na ostrově nevyužívají, licence leží nevyužité a dva až tři funkční doly jsou dokonce neziskové. Už zběžné pozorování naznačuje, že s těžbou to v Grónsku nebude jednoduché.
Bílý dům zatím nepředložil přesvědčivé vysvětlení, proč by Spojené státy měly usilovat o kontrolu nad Grónskem. Komentář agentury Bloomberg, který přebíráme, upozorňuje, že americké ambice vůči arktickému ostrovu postrádají ekonomické i bezpečnostní opodstatnění a mohou Spojeným státům i NATO spíše uškodit.
Bloomberg: Trumpova snaha ovládnout Grónsko nedává smysl
Těžbě brání klima, ne geopolitika
Největším problémem je ostrov sám. Skýtá sice velké zásoby vzácných surovin, ale zároveň k nim nikoho nepustí. Zhruba osmdesát procent ostrova je pokrytá průměrně dvoukilometrovou, ale někde i tříkilometrovou ledovou vrstvou. Mimo to těžba probíhá většinou v podmínkách podnebí za polárním kruhem s teplotami přinejlepším deseti stupňů, přičemž po velkou část roku jsou těžební práce zcela nemožné. Navíc by musel tak velké těžbě, jakou má na mysli Donald Trump, předcházet geologický průzkum, který by trval léta. Reálně se tedy bavíme o návratnosti v řádu desítek let.
Velkým oříškem je i infrastruktura. Na ostrově není ani 200 kilometrů silnic, doprava funguje pomocí lodí a hlavně letecky. Významná naleziště se nacházejí třeba na jihovýchodě země. Kdo se trochu orientuje v geografii ostrova tuší, že právě tady se nachází nejvyšší hory pohodlně přesahující 3000 metrů. Pro ilustraci je dobré uvést, že ani horští nadšenci je příliš nenavštěvují, protože jsou velmi odlehlé a nejlepší cesta k nim je letecky z Islandu.
Grónsko odmítá tlak amerického prezidenta Donalda Trumpa. Obranu ostrova chce zajistit v rámci NATO.
Grónsko se vzpírá Trumpovi. V sázce je i budoucnost NATO
Pokud Trump na výše zmíněné najde řešení, musel by zajistit i pracovní sílu. V Grónsku žije bezmála 60 tisíc lidí, takže by většinu personálu musel na ostrov dovézt, což by náklady rovněž astronomicky zvyšovalo.
Možná se i tak Donaldu Trumpovi bude jevit možnost těžby jako výhodná záležitost. Potřebuje k tomu však Grónsko vlastnit? Už nyní může zasednou ke stolu s lokální vládou a jednat o spolupráci, nic mu v tom nebrání. Podobně jako v případě bezpečnostního aspektu, může dosáhnout pro USA uspokojivého výsledku v nynějších podmínkách. Opět, pokud jsou Gróňané a Dánové spojenci USA, není potřeba žádného odkupu nebo anexe. Ta je logická pouze v případě, kdy si chce místní obyvatele podrobit a odstavit je od rozhodování o jejich ostrově.