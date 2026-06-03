Musk chystá burzovní megahit. SpaceX chce z trhu získat 75 miliard dolarů
SpaceX Elona Muska chystá jeden z nejsledovanějších vstupů na burzu posledních let. Americká vesmírná společnost chce podle zdrojů agentury Reuters získat v primární veřejné nabídce akcií až 75 miliard dolarů, tedy zhruba 1,6 bilionu korun. Pokud by plán vyšel, šlo by o rekordní IPO.
Firma chce podle zdrojů prodat 555,6 milionu akcií za pevnou cenu 135 dolarů za kus. To by SpaceX ocenilo přibližně na 1,75 bilionu dolarů. S akciemi by se mohlo začít obchodovat 12. června.
Tak vysoké ocenění staví hlavně na očekávání, že SpaceX v budoucnu ovládne trhy, které dnes teprve vznikají nebo prakticky ještě neexistují. Patří mezi ně pilotované mise na Mars, vesmírná datová centra pro umělou inteligenci nebo další rozvoj satelitní sítě.
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Analytici upozorňují, že zveřejnění konkrétní ceny akcií už v této fázi je neobvyklé. Firmy před roadshow zpravidla oznamují pouze cenové rozpětí a finální cenu stanovují až krátce před debutem na burze. Roadshow SpaceX má začít ve čtvrtek a podle očekávání bude patřit k nejsledovanějším prezentacím před vstupem na burzu za poslední roky.
Podle Weihenga Chena z advokátní kanceláře Wilson Sonsini Goodrich & Rosati však pevná cena žádné pravidlo neporušuje. „Musk jednoduše volí přístup ‚ber, nebo nech být‘, který vyhovuje jeho stoupencům a který je také rozumný vzhledem k tržním podmínkám a nedostatku srovnatelných společností,“ uvedl Chen.
Plány se ale mohou ještě změnit. Zdroje Reuters upozorňují, že během roadshow se může upravit jak objem získaného kapitálu, tak další parametry nabídky.
Prošli jsme mnohasetstránkový prospekt společnosti SpaceX, který podala americké Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC). Co společnost Elona Muska představuje potenciálním investorům, od kterých chce desítky miliard dolarů? Jaké jsou vize jejího vedení? Jaké jsou potenciální výhody a hrozby pro investice? A proč má mít Elon Musk tak neochvějnou pozici, kterou pro sebe chystá i po vstupu na burzu? Zde je 11 otázek a odpovědí, které přibližují prospekt SpaceX.
PŘEHLEDNĚ: Co nabízí prospekt SpaceX Elona Muska, který chce od investorů miliardy
Trhy
Prošli jsme mnohasetstránkový prospekt společnosti SpaceX, který podala americké Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC). Co společnost Elona Muska představuje potenciálním investorům, od kterých chce desítky miliard dolarů? Jaké jsou vize jejího vedení? Jaké jsou potenciální výhody a hrozby pro investice? A proč má mít Elon Musk tak neochvějnou pozici, kterou pro sebe chystá i po vstupu na burzu? Zde je 11 otázek a odpovědí, které přibližují prospekt SpaceX.
Odstartuje SpaceX novou vlnu velkých IPO?
Trh velkých primárních emisí byl v posledních letech utlumený. SpaceX by proto mohla odstartovat novou vlnu vstupů velkých soukromých firem na burzu. Analytici ji srovnávají s očekávanými IPO společností zaměřených na umělou inteligenci, například OpenAI nebo Anthropic.
Musk přitom podle zdrojů mění i další zavedená pravidla přípravy veřejné nabídky. SpaceX chce dát větší prostor drobným investorům a zároveň usiluje o dřívější zařazení do akciových indexů. Struktura řízení má přitom zachovat silnou kontrolu zakladatele nad firmou.
Reuters už dříve uvedl, že SpaceX zvažuje vyčlenit až 30 procent nabídky drobným investorům, což je u IPO mimořádně vysoký podíl. Firma tím chce využít silný zájem Muskova publika a rozšířit svou akcionářskou základnu.
Falcon 9 launches 24 @Starlink satellites from California pic.twitter.com/0DkPw3kWsa— SpaceX (@SpaceX) May 30, 2026
Nabídka má být čistě primární emisí. To znamená, že veškerý výtěžek získá samotná SpaceX a stávající akcionáři nebudou v rámci IPO prodávat své podíly. Musk by měl být po vstupu na burzu vázán zákazem prodeje svých akcií po dobu 366 dní. Tento krok má investory ujistit, že ve firmě zůstává dlouhodobě angažovaný.
Získané peníze má SpaceX použít mimo jiné na rozšíření výpočetních kapacit pro umělou inteligenci a na další rozvoj satelitní sítě.
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Co nás čeká za rok? Nikdo neví. Civilizace se láme, končí zavedené pořádky, AI číhá za rohem - a v našem počítači. Nastupuje nová éra a to, co přinese, je zatím ve hvězdách. Nový seriál Terezy Zavadilové s názvem Civilizační deník chce být takovým průhledem do budoucnosti: trendy, vztahy, události, bity a byty, co formují svět, ve kterém budeme žít.
Musk založil SpaceX v roce 2002. Začátkem letošního roku se firma spojila s jeho startupem xAI zaměřeným na umělou inteligenci. Ocenění společnosti je podle analytiků složité, protože na trhu nemá přímé srovnání. Běžné ukazatele, například poměr ceny k zisku, navíc nelze jednoduše použít, protože firma loni vykázala ztrátu. Odhady se proto výrazně liší. Morningstar nedávno ocenila SpaceX zhruba na 780 miliard dolarů.
Hlavním zdrojem růstu byla loni satelitní služba Starlink. Do budoucna ale SpaceX staví část svých plánů hlavně na umělé inteligenci a technologiích, které zatím neexistují, včetně vesmírných datových center poháněných solární energií.
Podle části analytiků může zájem investorů výrazně podpořit Muskova pověst, úspěchy Tesly i jeho schopnost mobilizovat drobné investory. „Když jste nejočekávanější primární nabídkou v historii, můžete po investorech chtít, aby se přizpůsobili vašemu procesu, a ne naopak,“ uvedl analytik Craig Coben.
Finančně však SpaceX zůstává nevyrovnaná. Dvě ze tří hlavních částí jejího podnikání jsou zatím ztrátové. Zisk vytváří především Starlink, který je zároveň hlavním zdrojem hotovosti pro celou skupinu.
V prvním čtvrtletí SpaceX prohloubila čistou ztrátu na 4,28 miliardy dolarů z loňských 528 milionů dolarů. Tržby ale vzrostly na 4,7 miliardy z 4,1 miliardy dolarů před rokem. Za celý loňský rok firma vykázala ztrátu 4,94 miliardy dolarů po zisku 791 milionů dolarů v předchozím roce.