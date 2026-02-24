Vyberte si z našich newsletterů

Maďarsko přeplácí za ropu z Družby. Přes Chorvatsko by ušetřilo desítky procent

Maďarsko přeplácí za ropu z Družby. Přes Chorvatsko by ušetřilo desítky procent

Ropovod Družba
ČTK
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Ani v den čtvrtého výročí zahájení ruské invaze na Ukrajinu nelze říci, že by západní sankce snižovaly vývoz ruské ropy, konstatuje ve speciální studii vydané u příležitosti daného výročí finský institut CREA. V tomto smyslu tedy podle něj selhávají, když ve čtvrtém roce od začátku invaze setrvával objem vývozu ruské ropy šest procent nad úrovní před invazí.

Rusko však sankce alespoň přiměly prodávat jeho ropu Ural světu se stále výraznější slevou oproti globální referenční ceně ropy Brent. Takže podíl daňového inkasa spjatého s prodejem ruské ropy (a zemního plynu) na celkovém inkasu ruského státního rozpočtu loni klesl na nejnižší úroveň za uplynulých minimálně 20 let (viz graf níže). Loni činil předběžně pouze 25 procent, zatímco třeba v roce 2014 představoval dvojnásobek, tedy 50 procent.

Tržby z prodeje ruské ropy klesly ve čtvrtém roce od invaze meziročně o citelných osmnáct procent, což k dalšímu poklesu daného podílu zásadně přispělo. Za vývoz fosilních energetických surovin Rusko ve čtvrtém roce od invaze inkasovalo 193 miliard eur, meziročně o devatenáct procent méně, v porovnání se situací před invazí dokonce o 27 procent méně.  

Odběratelé ruské ropy jsou navíc poměrně koncentrováni, což se proti Rusku může obrátit již letos, a to kvůli přitvrzení sankcí USA. Tři největší zahraniční kupci ruské ropy – Čína, Indie a Turecko – odebírali ve čtvrtém roce od invaze hned 93 procent jejího celkového exportu. Celkem získali 201 milionů tun suroviny za 79,7 miliardy eur. Vlivem nových sankcí americké administrativy prezidenta Donalda Trumpa, které uvedl loni v říjnu, však dochází k posunům ve struktuře ruského ropného vývozu. 

Export surové ropy do Číny v podání sankcionovaných podniků Lukoil a Rosněfť klesl z 3,6 milionu tun v září 2025 na nulu letos v lednu.

Indie ve čtvrtém roce od invaze redukovala objem dovážené ruské ropy o devět procent. K výraznějšímu poklesu jejího importu došlo ve druhé polovině loňska, v souvislosti se zavedením penalizačního cla 25 procent na indický dovoz do USA. Letos v lednu americká administrativa dané clo stáhla výměnou za závazek Indie, že postupně nákupy ruské ropy dále sníží.

Rovněž Turecko, zdá se, v reakci na sankce USA z října 2025 zcela upustilo od importu ropy Lukoilu a Rosněfti. V prosinci 2025 a v lednu 2026 už od těchto podniků nepořídilo ani barel. 

Viktor Orbán a Robert Fico
Aktualizováno

Nové sankce proti Rusku neprošly. Fico s Orbánem jsou proti

Politika

Ministři zahraničí zemí Evropské unie nedosáhli dohody na 20. balíku sankcí proti Rusku. Po skončení jednání v Bruselu to uvedla šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová, která to označila za neúspěch. Sankce blokuje Maďarsko a podle informací ČTK i Slovensko. To navíc podle Fica zastavilo pomoc Ukrajině formou dodávek elektřiny.

ČTK

Přečíst článek

Noví kupci nepřibývají

Nové kupce se přitom Rusku získávat příliš nedaří, zejména kvůli přepravním a importním omezením. Největší nové trhy pro ruskou ropu představovaly ve čtvrtém roce od invaze Sýrie a Brunej. Jenže ačkoli objem jimi dovážené ruské ropy stoupl v daných dvanácti měsících reálně šestinásobně (v porovnání se situací ve třetím roce od invaze), takto navýšený jejich odběr stěží kompenzoval byť jen polovinu poklesu v objemu importu Indie v témže období.  

V rámci EU pomáhají navyšovat ruský ropný export v porovnání se situací před invazí dvě země, a to Maďarsko a Slovensko. Zůstávají jedinými dvěma zeměmi EU, které stále odebírají ruskou ropu potrubně. Maďarsko dokonce svoji závislost na ruském ropném dovozu navyšuje. Z 61 procent v roce 2021 na 92 procent v prvních deseti měsících loňska. Slovensko závislost snížilo poměrně nepatrně, z 96 na 86 procent. Klíčovým důvodem tohoto poklesu je fakt, že slovenský Slovnaft zásobuje ropnými produkty typu nafty v poměrně velkém objemu zejména východní část Česka – od loňského června musí být kvůli sankcím EU tyto vyvážené produkty z neruské ropy. 

Maďarsko a Slovensko nadále odebírají ve velkém ruskou potrubní ropu, neboť alternativní způsoby, jak ropu získávat, jsou podle nich buď nedostatečné kapacitně, nebo nevýhodné z hlediska souvisejících poplatků. Kapacitní testy provedené loni v září však podle institutu CREA doložily, že alternativní přepravní kapacita jadranského ropovodu Adria, čítající 14,4 milionu tun ročně, je dostatečná pro rafinační poptávku Maďarska i Slovenska.

Co se týče poplatků, roku 2024 Maďarsko platilo dle téhož institutu za přepravu neruské ropy Adrií tranzitní poplatek zahrnující přirážku 1,6 procenta k nutným nákladům spjatým s přepravou suroviny včetně pojištění (takzvané CIF náklady). V případě transportu ruské ropy přes Ukrajinu si ale v témže roce Kyjev podle institutu CREA účtoval danou přirážku ve výši 4,5 procenta nad náklady CIF, když přepravená tuna ropy vyšla maďarskou stranu na 21 eur. Budapešť tak za přepravu ropy válčící zónou, kde jsou navíc objektivně vyšší například náklady právě pojištění, platí na tranzitních poplatcích 1,7krát více, než by hradila při využití Adrie. 

Zelenskyj: Putin na Ukrajině nedosáhl svých cílů

Volodymyr Zelenskyj
ČTK
ČTK
ČTK

Ruský prezident Vladimir Putin za čtyři roky války nedosáhl svých cílů, Ukrajina ubránila svou nezávislost. Na úvod dnešního čtvrtého výročí vpádu ruských vojsk do své země to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, píší tiskové agentury. Kyjev udělá vše pro zajištění trvalého míru, dodal ukrajinský vůdce v televizním projevu.

Zelenskyj dnes v Kyjevě pořádá vzpomínkovou ceremonii, jíž se zúčastní i předseda Evropské rady António Costa, šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová či lídři severských a pobaltských zemí, kteří již jsou v ukrajinské metropoli.

Ukrajinská armáda na frontové linii v charkovské oblasti Voják ukrajinské armády na frontové linii v charkovské oblasti, který ovládá dron Voják ukrajinské armády na frontové linii v charkovské oblasti 12 fotografií v galerii

„Putin nezlomil ukrajinský lid“

Dnes jsou to přesně čtyři roky od chvíle, kdy Putin zahájil třídenní útok k dobytí Kyjeva, řekl ukrajinský prezident. „Putin nedosáhl svých cílů. Nezlomil ukrajinský lid. Nevyhrál tuto válku. Ochránili jsme Ukrajinu a uděláme vše pro dosažení míru a zajištění spravedlnosti,“ prohlásil Zelenskyj.

Ruská invaze na Ukrajinu je největším konfliktem na evropském kontinentu od konce druhé světové války. Ve válce zahynuly statisíce ukrajinských i ruských vojáků a pravděpodobně desítky tisíc ukrajinských civilistů. Miliony lidí na Ukrajině byly nuceny opustit své domovy. Obyvatelé země si na řadě míst připomněli památku obětí minutou ticha v 8:00 středoevropského času, uvedla stanice BBC.

Slavnostní ceremoniál k uctění památky padlých ukrajinských vojáků ve Lvově ČTK

Agentura AFP minulý týden napsala, že před začátkem celoplošné ruské invaze Rusko kontrolovalo sedm procent ukrajinského území. V současnosti to je 19,5 procenta, před rokem to bylo 18,6 procenta.

Leyenová v Kyjevě

S obranou od začátku války pomáhají Kyjevu evropští spojenci dodávkami zbraní či finanční podporou. „Jsem v Kyjevě podesáté od začátku války. Abych potvrdila, že Evropa stojí neochvějně za Ukrajinou, finančně, vojensky, i v této drsné zimě,“ napsala na síti X von der Leyenová.

Vzpomínkových akcí se zúčastní lídři severských a pobaltských zemí, mimo jiné švédský premiér Ulf Kristersson, finský prezident Alexander Stubb či lotyšská premiérka Evika Siliňová, kteří již dorazili do Kyjeva. „Mám radost, že mohu uvítat osm lídrů severských a pobaltských zemí, kteří jsou našimi opravdovými a blízkými spojenci při obraně svobody, spravedlnosti a pravdy,“ uvedl na síti X ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha.

Diplomatické snahy o ukončení války zesílily loni v lednu po návratu Donalda Trumpa na post amerického prezidenta, kromě výměn válečných zajatců mezi znepřátelenými stranami však zatím hmatatelnější výsledek nepřinesly. Nepřekonatelným sporným bodem zůstávají územní požadavky Moskvy vůči Kyjevu.

Problémy s Čínou a mladými

Akcie ostatních firem reagovaly zejména na nepříliš dobré výsledky za rok 2025, ale také na výhledy pro rok letošní. Vedení společností zatím nedokázaly nabídnout rostoucí plán, protože na trhu přetrvávají negativní podmínky. Ekonomicky to je hlavně zásadně proměněná situace v Číně, tradičně významném trhu pro luxusní zboží. To se ale v posledních letech mění, protože se proměnil místní sentiment a v souvislosti se sílící nevraživostí vůči západu se místní spotřebitelé zaměřili na lokální značky.

Mění se ale zásadním způsobem demografie a ukazuje se, že mladší spotřebitelé luxus chápou jiným způsobem. LVMH na to dlouhodobě reaguje a kupuje populární brandy (například Off-White), přesto musí řešit poptávku od GenZ.

Specifické potíže pak prožívá segment luxusních hodinek, zejména kvůli tomu, že většina výrobců pochází ze Švýcarska. Problémem se tak může stát silný frank, který zvyšuje ceny. A u středně drahých produktů mohou být zákazníci citliví na cenu, což se ukázalo i vloni, kdy kvůli vysokým clům výrazně propadl export do USA.

Není luxus jako luxus

Přesto vývoj na trzích v posledních dnech ukazuje, že část investorů věří v obrat v letošním roce. Ten společnosti zmiňují poměrně často, opakují, že „to nejhorší již mají za sebou“.

Situace ale bude komplikovanější. Odborníci se shodují na tom, že se luxury segment dále vznitřně rozdělil na tři části: nejvyšší třídu cílící na miliardáře (Hermès, Rolex, Patek Philippe), velké konglomeráty s brandy pro milionáře a pak mono-brandům bez větší struktury. Třetí typ firem pravděpodobně bude v dalších měsících a letech spíše strádat, naopak nejvyšší třída si bude moci dovolit dál zdražovat a nemusí se bát o růst. Klíčový střední segment pak pravděpodobně bude i nadále bojovat o každého zákazníka, a zároveň pro ně bude složité promítnout do koncových cen inflaci i požadavky akcionářů na růst tržeb.

