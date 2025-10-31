Nový magazín právě vychází!

Lukáš Kovanda: Nová vláda chce nižší daně i vyšší důchody. Nenasekat u toho další dluhy bude výzva

Profimedia
Lukáš Kovanda
Ekonomické body programového prohlášení vlády ANO, SPD a Motoristů dávají z velké části smysl. Otázkou však je, zda se podaří deficit veřejných financí udržet „bezpečně pod úrovní 3 % HDP”, které formující se kabinet v prohlášení rovněž deklaruje.

Jakýmsi „leitmotivem“ celého prohlášení je asertivnější přístup k řadě zásadních politik a přístupů Evropské unie. V prohlášení tak rodící se vláda deklaruje, že odmítne zavedení emisních povolenek pro domácnosti, EU ETS2, a také migrační pakt EU a že nepřijme euro, a naopak navrhne ukotvení české koruny do Ústavy České republiky.

Tvrdší přístup k Bruselu

Takové kroky jsou z národohospodářského hlediska České republiky opodstatnitelné. Emisní povolenky pro domácnosti totiž představují další nárůst přerozdělování, které je ekonomicky obvykle méně efektivní než rozdělování kapitálu na bázi tržních principů. Migrační pakt by zase mohl mít nepříznivý dopad na tuzemské veřejné finance, protože zahrnuje kompenzaci případného nepřijetí migrantů dle daného klíče finančním odvodem. Konečně náklady eura v současnosti z hlediska české ekonomiky převyšují jeho benefity a nezdá se, že by se to mělo v dohledné době změnit.

Sporná rozpočtová matematika

Prohlášení obsahuje také řadu bodů, které povedou k vyšší zátěži tuzemských veřejných financí, takže je vskutku otázkou, zda se podaří deficit veřejných financí udržet „bezpečně pod úrovní 3 % HDP”, jak prohlášení deklaruje. Jde například o obnovení výraznější valorizace důchodů, která by jejich příjemcům zaručila lepší podmínky například v době citelné inflace. Deklarované zastropování věku odchodu od důchodu na 65 letech by nemělo mít za působení rodící se vlády dopad na veřejné finance, protože český penzijní systém je stále ve stádiu postupného navyšování věku do důchodu pod touto úrovní. Do penze by se ve věku 65 let a vyšším mělo podle úpravy prosazené končící vládou odcházet až ve druhé polovině 30. let, tedy řadu let po skončení funkčního období vlády vznikající.

ČTK

Zátěží pro veřejné finance bude však už za vlády rodícího se kabinetu navýšení rodičovského příspěvku. Mezinárodní zkušenost však napovídá, že navýšení o 50 tisíc korun nezajistí vyšší porodnost.

Slib, že daně neporostou

Dalším zásadním ekonomickým závazkem prohlášení je slib nezvyšovat žádné daně. Nová vláda tudíž nehovoří jen o tom, že nebude zvyšovat složenou daňovou kvótu, tedy poměr daňového inkasa k HDP, což prostor určitému navyšování daní otevírá, nepřevyšuje-li jeho míra míru růstu celého hospodářství. Nová vláda tedy deklaruje vskutku nezvyšování daní jako takových. Přitom firemní daň deklaruje dokonce snížit, zpět na 19 procent. Navíc rozšiřuje okruh slev na dani, například na druhého z manželů či na studenty. K navýšení porodnosti hodlá motivovat výraznou slevou na dani za čtvrté a další dítě, přičemž ovšem ani od tohoto kroku nelze očekávat nastartování porodnosti. 

Zestátnění ČEZ bez dopadu na rozpočet

Veřejné finance by naopak nemělo zatížit zestátnění energetického podniku ČEZ, které nová vláda hodlá uskutečnit za jeho vlastní prostředky. Vláda se v energetické oblasti rovněž zavazuje udržet některé uhelné elektrárny při výrobě elektřiny, dokud nebude k dispozici dostatek stabilních zdrojů energie. To může pomoci stlačit ceny elektřiny v ČR, ale zároveň jde o další bod, jehož plnění může českou vládu dostat do kolize s Evropskou komisí.  

Souhrnně lze říci, že program vlády je ekonomicky realistický, ale rozpočtově ambiciózní. Deklarované zachování sociálních benefitů a současné snižování daní bude obtížné sladit s cílem udržet deficit veřejných financí pod hranicí 3 % HDP, kterou požaduje unijní Pakt stability a růstu.

Lukáš Kovanda: Brusel to sehrál lišácky. Povolenky zlevňují, ale domácnosti si nakonec připlatí

Emisní povolenky
iStock
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Radost z prudkého poklesu cen emisních povolenek pro domácnosti je podle ekonomů předčasná – a často pramení z nepochopení situace. Náklady českých domácností se totiž ve skutečnosti ještě zvýší. Evropská komise si to podle všeho „sehrála lišácky“: zlevnění je jen přechodnou fází, která má veřejnost uklidnit před skutečným zdražením.

Emisní povolenky pro domácnosti jsou ve volném pádu. Přesně v polovině října uzavřel termínový kontrakt na ty s termínem vypořádání v roce 2027 na lipské energetické burze na ceně přes 90 eur, vyplývá z dat agentury Bloomberg. Včera skončily obchodování na ceně necelých 61 eur (viz graf Bloombergu). Takřka třetinový pokles má na svědomí zejména bruselský summit z minulého týdne.

Bloomberg, poskytnuto Lukášem Kovandou

Jeho závěry část domácí politické reprezentace vykládá jako úspěch, neboť se prý podařilo eliminovat riziko výrazných cenových nárůstů cen povolenek EU ETS2. Odkazuje se na příslib Evropské komise z minulého týdne, že ta bude, nejspíše ovšem jen v letech 2027 až 2029, razantněji, než měla v úmyslu dosud, tlumit cenové nárůsty při překročení hranice 45 eur za povolenku.

Radost z pádu cen povolenek je předčasná

Nepoučená část veřejnosti tomuto výkladu uvěřila a popsaný vývoj na burze jako by byl dalším potvrzením. Někteří dokonce uvěřili, že došlo k zastropování ceny povolenek. Omyl. Je to docela naopak. Brusel totiž na summitu učinil lišácké kroky, které tuzemští politici zatím, zdá se, neprohlédli, tím méně ona nepoučená veřejnost. Češi si tak v jeho důsledku spíše nakonec celkově ještě připlatí, místo aby jim summit náklady snižoval, jak někteří politici sugerují.

Nízké ceny v prvních letech existence povolenek EU ETS2 jsou novým manévrem Bruselu, který má zajistit, že se veřejnost členských zemí EU proti povolenkám nevzbouří. Vzhledem k tomu, že minulý týden bylo na summitu v Bruselu rovněž pokročeno ke zpřísnění Green Dealu, jsou s jeho plněním nízké ceny povolenek v o to větší kolizi. Zpřísnění má spočívat v tom, že 90 procent Green Dealu bude muset být splněno už do roku 2040. Do roku 2040 by tedy měly emise v EU klesnout o 90 procent v porovnání s rokem 1990. Dosud byl přitom stanoven jen cílový rok 2050.

Žádné zastropování se nekoná

Takové zpřísnění fakticky znamená, že dekarbonizační úsilí firem i domácností bude muset být vtěsnáno do kratšího časového úseku. Což tedy značí, že emisní povolenka pro domácnosti bude muset být ještě dražší, než se předpokládalo před bruselským summitem.

Opravdu intenzivní dekarbonizační úsilí ale přijde později, až ve 30. letech. Kdy ale emisní povolenky budou muset být dražší, než se předpokládalo do bruselského summitu, a to hned ze dvou důvodů.

Prvním je uvedené zpřísnění Green Dealu a jeho „stlačení“ do kratšího časového úseku, které takřka z definice vede k vyšší ceně povolenky. Druhým pak skutečnost, že ve 30. letech bude třeba kompenzovat nedostatečné dekarbonizační úsilí konce 20. let, kdy sice již budou emisní povolenky v Česku zdražovat vytápění či pohonné hmoty, tedy i zvyšovat celkovou inflaci, avšak budou tak činit z hlediska plnění Green Dealu nedostatečně, kvůli zmíněnému přechodnému tlumení cen Bruselem, pravděpodobně ale jen v letech 2027 až 2029. Právě tato nedostatečnost v prvních letech existence povolenek pro domácnosti je oním manévrem Bruselu, který má zajistit, že se veřejnost členských zemí nevzbouří.

Navrch si Brusel na summitu vše pojistil návrhem zahájení prodeje emisních povolenek pro domácnosti již v polovině roku 2026, tedy o půl roku dříve, než se dosud plánovalo. Tím vlastně Evropská komise docílí toho, že se celý systém rozjede, ještě než lidé v EU začátkem roku 2027 pocítí první efekty zdražení. Toto předsunutí zahájení prodeje aukčního prodeje povolenek také umožní „uplatit“ veřejnost členských zemí distribucí raných výnosů z povolenek.

Navzdory klesajícím burzovním cenám – ovšem pro rok 2027 – je třeba počítat s tím, že Brusel učiní pro rozjezd povolenek pro domácnosti opravdu hodně. A všimněme si, nikdo, ani Evropská komise, ani čeští politici, ani vzdáleně nepřibližuje, jaké budou ceny povolenek ve 30. letech. Patrně vědí proč. Také termínové kontrakty na 30. léta se zatím na burzách neobchodují. Přitom právě v příští dekádě se podle všeho bude lámat chleba.

EU

Americká EPA chce zrušit omezení emisí skleníkových plynů

Lidstvo vstupuje do nové technologické éry. Za deset let budeme úplně jinde, prohlásil šéf Nvidie

CEO Nvidia Jensen Huang
ČTK
nst
nst

Šedesát let se výpočetní technika téměř neměnila. Teď přijde obrovská změna, říká vlivný šéf firmy Nvidia. AI podle něj brzy začne reálně pracovat, vzniknou automatizované továrny, byznys se radikálně změní.

Šéf Nvidie Jensen Huang prohlásil, že jsme na začátku nové éry výpočetní techniky, protože s AI se každá vrstva výpočetní architektury zásadně mění. Odhadl, že půjde o desetileté období přestavby celého odvětví.

„AI běží na GPU (grafických procesorech), zatímco ručně psaný software běží na CPU (centrálních procesorech). Celý softwarový stack (systém vrstev, pozn. red.) – od energetických potřeb, přes čipy, infrastrukturu, software systémů, modely AI až po aplikace – se mění od základu,“ uvedl podle CNBC.

ChatGPT Atlas

Prohlížeč ChatGPT Atlas chce konkurovat Google. Přinese to spoustu rizik, varuje expert

„Po šedesát let byl počítačový průmysl v podstatě stejný. A teď, s AI a akcelerovaným výpočtem, se mění každá vrstva. Všechny počítače, které jsme dosud vytvořili – v hodnotě bilionu dolarů nebo víc – bude třeba převést na novou výpočetní platformu,“ dodal jeden z nejvlivnějších mužů v technologickém odvětví. 

Nvidia se tento týden stala první společností na světě, jejíž tržní hodnota přesáhla 5 bilionů dolarů. V pátek zároveň oznámila partnerství s korejským polovodičovým gigantem Samsungem.

Huang také nastínil vizi budoucnosti, v níž bude AI „pracovat“, nikoli jen sloužit jako nástroj. Budou plně automatizované továrny a očekává, že umělá inteligence přetvoří průmysly v hodnotě 100 bilionů dolarů po celém světě.

Pozitivní spirála AI

Huang má také za to, že umělá inteligence dosáhla cyklu „pozitivní spirály“ (virtuous cycle), která zajistí průmyslu trvalý růst.

Tedy, obrovské zlepšení AI modelů vede k větším investicím do této technologie a tyto investice následně zlepšují AI modely ještě víc. „Umělá inteligence se zlepšuje. Více lidí ji používá. Čím víc lidí ji používá, tím víc vydělává, vznikají nové továrny, které nám umožňují vytvářet ještě lepší AI, a ty pak používá ještě víc lidí. Tato pozitivní smyčka AI se už vytvořila – a právě to je důvod, proč vidíte, že kapitálové výdaje ve světě tak prudce rostou,“ vysvětllil. 

Odkázal se na to, že firmy letos rekordně investují do AI. Meta, Amazon, Alphabet a Microsoft oznámily plány společně investovat přes 300 miliard dolarů do AI technologií a datových center. Podle jejich aktuálních výsledků to bude pokračovat i v roce 2026, protože technologičtí giganti plánují výdaje dál navyšovat.

Huang není jediným lídrem fascinovaným pokrokem umělé inteligence. Bill Gates tento týden prohlásil, že AI je největším technologickým výdobytkem, který za svůj život zažil.  

Nokia má nové logo i obchodní strategii

Umělá inteligence ve službách zločinu. Před čím se laik ještě ubrání a kde už nemá šanci?
video

