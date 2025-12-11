Babiš v Bruselu odmítl spojení s Ficem a Orbánem

Nový magazín právě vychází!

Designovaný český premiér Andrej Babiš v Bruselu odmítl, že by byl v určitém klubu s premiéry Slovenska Robertem Ficem a Maďarska Viktorem Orbánem. Časté tvrzení zahraničních médií o určitém „problémovém klubu států“, do kterého by se měl Babiš nyní zařadit, označil za nepravdu. Podle svých slov bude hledat spojence mezi všemi členskými státy.

Babiš uvedl, že například před dvěma dny hovořil s dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou a domluvili se, že se zúčastní takzvané migrační snídaně. Na té jsou zástupci států s podobnými postoji k řešení nelegální migrace a koná se vždy ráno před summitem EU.

„V žádném klubu nejsem. Hledám pro Českou republiku spojence všude a dneska jsem byl velice překvapený, že jsem měl skvělou debatu s belgickým premiérem,“ řekl Babiš novinářům v Bruselu. Diskutovali spolu více než hodinu a podle designovaného premiéra „si celkem sedli“. Jak dodal, z nynější Evropské rady zná osm či devět premiérů.

„Je pravda, že samozřejmě s Viktorem Orbanem mám dlouhodobé vztahy, protože jsme byli společně premiéry. Ale není to tak, že tady mám jenom nějaké dva spojence,“ řekl Babiš. Potvrdil nicméně, že se příští týden nejspíš ve středu právě společně s maďarským premiérem zúčastní takzvaného summitu lídrů frakce Patrioti pro Evropu, kde byl dosud jediný premiér Orbán. Nyní k němu přibude právě Babiš. Schůzky se zúčastní většinou i další politici ze stran sdružených ve frakci Patriotů. Podobná setkání premiérů a prezidentů pořádá i frakce Evropské lidové strany (EPP), socialistická frakce či liberální frakce Obnova Evropy (Renew Europe).

Investiční společnosti Upvest a RSJ zvýšily svůj podíl v pražském obchodním centru Westfield Černý Most na 31,3 procenta z předchozích 25 procent. Cenu transakce neuvedly. Podíl firmy zvýšily prostřednictvím fondu kvalifikovaných investorů CCM SICAV II. V příštím roce chtějí podíl v OC dále zvýšit na 40 až 49 procent. Většinovým vlastníkem obchodního centra zůstává francouzská firma Unibail-Rodamco-Westfield.

Fond CCM SICAV II peníze získal od právnických i fyzických osob. Za účelem dalšího zvýšení podílu v OC plánují firmy Upvest a RSJ založení dalších dvou fondů kvalifikovaných investorů.

O tom, že získaly čtvrtinový podíl v obchodním centru Westfield Černý Most, společnosti Upvest a RSJ informovaly letos v lednu. Výše transakce se odvíjela od dohodnuté hodnoty OC 553 milionů eur (podle aktuálního kurzu přibližně 13,4 miliardy korun).

Obchodní centrum Westfield Černý Most nedávno prošlo přestavbou za 70 milionů eur (asi 1,7 miliardy korun). V centru přibylo 30 obchodních jednotek, z čehož 22 tvoří restaurace a fast foody.

Investiční platforma Upvest vznikla v roce 2017, zaměřuje se na přímé podílové i dluhové investice soukromého kapitálu do nemovitostí. Společnost je součástí francouzské skupiny Société Générale, do níž patří také Komerční banka. Investiční skupina RSJ kolem podnikatele Libora Winklera se věnuje investicím do výstavby bytových a kancelářských budov či logistických a průmyslových areálů. Založená byla v roce 1994.

Firma Unibail-Rodamco-Westfield v Česku vlastní také OC Westfield Chodov a OC Metropole Zličín.

Dva ze tří Čechů si připlatí za kvalitní potravinu. Chtějí jídlo ze zdejších polí a příběh

Dva ze tří Čechů si připlatí za kvalitní potravinu. Chtějí jídlo ze zdejších polí a příběh
Regionální potravina, užito se svolením
nst
nst

Češi stále častěji přemýšlejí o tom, co jedí, a čím dál víc lidí při nákupu potravin sleduje jejich původ a kvalitu. Podle průzkumu agentury STEM/MARK patří mezi nejdůvěryhodnější orientační body značka Regionální potravina, kterou zná 64 procent respondentů. Osm z deseti lidí, kteří si během posledního roku koupili výrobek s tímto logem, se pro něj vrátilo znovu.

Ačkoli většina spotřebitelů miluje slevy, dvě třetiny Čechů jsou ochotné připlatit si za kvalitní lokální potraviny s jasným původem. Rostoucí zájem se projevuje i na straně výrobců: o ocenění Regionální potravina se letos ucházelo téměř 500 producentů s více než 1900 produkty, což je nejvíce za celou šestnáctiletou historii projektu.

Jedním z příkladů výrobců, kteří staví na kvalitě i příběhu, je farma Slížany na Kroměřížsku. Její majitel Jiří Červenka obnovil chátrající klášter, zachránil zvířata z velkochovů a letos získal ocenění Regionální potravina Zlínského kraje za svůj větrník. Podobné příběhy podle průzkumu oslovují zejména ženy, lidi ve věku 45 až 55 let a respondenty s maturitou.

Podpora místních producentů

Značku Regionální potravina mohou nést produkty z krajských soutěží v devíti kategoriích, pokud splní přísné požadavky na původ surovin, složení i zpracování. Logo uděluje Ministerstvo zemědělství na čtyři roky a je určeno výhradně malým a středním výrobcům. Podle ředitelky Odboru administrace podpory kvalitních potravin SZIF Kateřiny Ratajové zákazníci oceňují zejména chuť, složení bez zbytečných aditiv a podporu místních producentů.

Lokální výroba má podle odborníků i širší ekonomický a ekologický význam. Místní producenti vytvářejí pracovní místa, podporují komunitní život a jejich výrobky necestují tisíce kilometrů, což snižuje ekologickou zátěž. Vyšší cena regionálních potravin pak obvykle souvisí s šetrnějším způsobem zpracování.

Rostoucí zájem o lokální potraviny potvrzují i studie Sociologického ústavu Akademie věd ČR. Podle nich si 55 procent domácností pěstuje vlastní ovoce nebo zeleninu a 92 procent Čechů považuje způsob stravování za důležitý. Přes 65 procent lidí je navíc ochotno preferovat místní produkty, i když jsou dražší.

O významu řemeslné výroby se letos návštěvníci přesvědčili i na Dožínkových slavnostech v Praze, kde Státní zemědělský intervenční fond uspořádal expozici „Potraviny k nezaplacení“. Zákazníci zde ochutnávali a sami určovali cenu výrobků regionálních držitelů ocenění — některé produkty podle nich měly dokonce vyšší hodnotu, než jakou uvádějí běžné cenovky.

Značka Regionální potravina funguje od roku 2010 a jejím cílem je zviditelnit kvalitní zemědělské a potravinářské výrobky z jednotlivých krajů. Klíčové jsou regionální původ surovin, tradiční postupy, čerstvost a chuť — hodnoty, za které jsou Češi podle průzkumů čím dál ochotnější si připlatit.

