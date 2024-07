Orbán se po Zelenském setká i s Putinem. Maďarský premiér už dorazil do Moskvy

Maďarský premiér Viktor Orbán vyrazil do Moskvy na bilaterální návštěvu, ke které nedostal žádný mandát od Evropské unie, uvedl ve svém prohlášení šéf unijní diplomacie Josep Borrell.

Orbán již dorazil do ruské metropole a má se během dneška setkat s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, potvrdil premiérův mluvčí. V úterý se Viktor Orbán, jehož země od pondělí předsedá Radě EU, setkal v Kyjevě s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

„Maďarsko je nyní členským státem EU, který do 31. prosince 2024 převzalo rotující předsednictví v Radě EU. Neznamená to žádné zastupování unie navenek, za to zodpovídá předseda Evropské rady na úrovni hlav států či vlád, nebo vysoký představitel EU pro zahraniční a bezpečnostní politiku na úrovni ministrů,“ uvedl Josep Borrell s odkazem na svou funkci a na pozici šéfa unijních summitů Charlese Michela. „Premiér Orbán nedostal k návštěvě Moskvy žádný mandát od Rady EU,“ dodal šéf unijní diplomacie.

Jak doplnil Borrell, postoj EU k ruské útočné válce proti Ukrajině se odráží v mnoha závěrech Evropské rady a tento postoj vylučuje oficiální kontakty mezi EU a Putinem. Kromě toho stojí podle něj za připomenutí, že už loni byl na Putina vydán zatykač Mezinárodním trestním soudem (ICC) v Haagu, a to v souvislosti s únosy dětí z okupovaných území Ukrajiny.

Orbán patří k několika málo západním lídrům, kteří se od začátku invaze setkali s Putinem. V Moskvě byl naposledy v září 2022 na pohřbu bývalého prezidenta Sovětského svazu Michaila Gorbačova.

