Levné moře mizí. V Řecku, Chorvatsku i Turecku si Češi připlatí
V oblíbených dovolenkových destinacích zdražují restaurace, ubytování, doprava i služby na místě. Největší pozor by si letos Češi měli dát v Turecku, Chorvatsku nebo v řeckých letoviscích. Levnější alternativy se dál hledají hlavně na Balkáně a ve východní Evropě.
Češi se letos při výběru dovolené budou muset dívat nejen na cenu letenky, zájezdu nebo ubytování, ale i na to, kolik utratí až na místě. Právě vedlejší výdaje, jako jsou restaurace, nákupy, půjčení auta, parkování, lehátka, výlety nebo místní doprava, mohou rozhodnout, zda dovolená zůstane v rozpočtu, nebo se významně prodraží. Podle Eurostatu jsou rozdíly mezi evropskými zeměmi zvlášť výrazné právě u služeb, včetně restaurací a hotelů.
Zažitá představa, že jih Evropy automaticky znamená levnější dovolenou, už neplatí tak jednoznačně. Část destinací zůstává v evropském srovnání pod průměrem, ale nejvytíženější turistická místa žijí vlastním cenovým životem. Ostrovy, pobřežní letoviska a slavná historická města bývají výrazně dražší než zbytek země.
Dovolená se může prodražit ještě dřív, než si objednáte první kávu u moře. Stačí špatně zvolený bankomat, platba v korunách místo v místní měně nebo karta, která má sice výběr zdarma, ale horší kurz. Přinášíme praktický návod, jak v zahraničí platit, vybírat hotovost a hlídat poplatky tak, aby peníze zůstaly raději na večeři než u bankomatu.
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Dovolená se může prodražit ještě dřív, než si objednáte první kávu u moře. Stačí špatně zvolený bankomat, platba v korunách místo v místní měně nebo karta, která má sice výběr zdarma, ale horší kurz. Přinášíme praktický návod, jak v zahraničí platit, vybírat hotovost a hlídat poplatky tak, aby peníze zůstaly raději na večeři než u bankomatu.
Turecko: pořád levné, ale méně než dřív
Turecko dlouho patřilo mezi cenově nejdostupnější dovolenkové destinace pro Evropany. Slabší měna a velká hotelová kapacita držely ceny all-inclusive pobytů atraktivně nízko. To z velké části platí i letos.
Jenže Turecko zároveň bojuje s vysokou inflací, která se promítá do cen služeb, restaurací, dopravy i běžných výdajů. Pro zahraniční turisty může země pořád vycházet výhodně, zejména u balíčků s předem zaplaceným ubytováním a stravou. Kdo ale cestuje individuálně, častěji jí mimo hotel a chce jezdit na výlety, může narazit na vyšší ceny, než čekal.
Řecko: drahé ostrovy a tlak turismu
Řecko je pro Čechy stálicí. Láká mořem, ostrovy, kuchyní i širokou nabídkou zájezdů. Problém je, že nejoblíbenější řecké destinace zdražují pod tlakem silné turistické poptávky. Zajímavé je, že dražší dovolenou v Řecku neřeší jen zahraniční turisté, ale i samotní Řekové. Podle agentury Bloomberg tamní ekonomika sice roste, ale běžné domácnosti dál zatěžují ceny potravin, energií, bydlení a služeb. V nejvyhledávanějších ostrovních lokalitách se tak letní pobyt stává luxusem i pro část místních obyvatel.
Letní prázdniny jsou už za rohem, přesto zprávy kolem letecké dopravy nepůsobí pro turisty zrovna uklidňujícím dojmem. Dovolenkáři po celé Evropě se letos musí přizpůsobovat dražší ropě, rostoucím cenám leteckého paliva i nejistotě spojené s konfliktem na Blízkém východě.
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Letní prázdniny jsou už za rohem, přesto zprávy kolem letecké dopravy nepůsobí pro turisty zrovna uklidňujícím dojmem. Dovolenkáři po celé Evropě se letos musí přizpůsobovat dražší ropě, rostoucím cenám leteckého paliva i nejistotě spojené s konfliktem na Blízkém východě.
Pro české turisty to neznamená, že se Řecko stává nedostupným. Nabídka je stále široká a ceny se výrazně liší podle ostrova, termínu i typu pobytu. Zásadní je ale počítat s tím, že dovolenou mohou prodražit výdaje mimo samotný zájezd, jako jsou restaurace, plážový servis, půjčení auta, trajekty nebo výlety.
Chorvatsko: blízko, oblíbené, ale citlivé na cenu
Chorvatsko zůstává pro Čechy jednou z nejoblíbenějších prázdninových voleb. Výhodou je dostupnost autem, známé prostředí a dlouholetá zkušenost českých turistů. Právě proto si ale lidé zdražení v Chorvatsku všímají rychleji než jinde.
Už před sezonou řešilo Chorvatsko vysoké ceny v turistických službách a tamní vláda vyzývala část podnikatelů ke slevám. U Chorvatska navíc část turistů jede bez cestovní kanceláře, a proto má větší část nákladů otevřenou až na místě.
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Itálie a Španělsko: rozdíl dělá lokalita
Itálie a Španělsko patří mezi země, kde se cenový rozdíl mezi běžným místem a turistickou ikonou může projevit nejvíc. Jinak vyjde dovolená v menším městě mimo hlavní proud a jinak pobyt v Benátkách, Barceloně, na Ibize, v Toskánsku nebo v populárních přímořských letoviscích.
Právě u těchto zemí platí, že průměrná cenová hladina není pro turistu vždy nejlepším vodítkem. Rozhoduje konkrétní lokalita, sezona a způsob cestování. Post Office Travel Money řadí v evropském City Costs Barometer 2026 mezi nejdražší městské pobyty mimo jiné Barcelonu, Benátky a Madrid.
U Španělska i Itálie se navíc čím dál víc řeší tlak turismu na bydlení a služby. To může v nejvytíženějších lokalitách dál zvyšovat ceny ubytování i běžných výdajů.
Kde se dá ještě hledat hodnota
Cenově zajímavější alternativy se dál hledají hlavně na Balkáně a ve východní Evropě. U městských pobytů patří podle Post Office Travel Money mezi levnější evropské volby Sarajevo, Bukurešť, Tirana, Bělehrad, Trenčín, Riga, Vilnius nebo Podgorica.
U mořské dovolené mohou být levnější alternativou Bulharsko, Albánie, Černá Hora nebo některé méně známé části Balkánu. Neznamená to, že budou vždy levné ve všech položkách. Ve srovnání s nejvytíženějšími letovisky v Chorvatsku, Řecku, Itálii nebo Španělsku ale často nabídnou lepší poměr ceny a zážitku.
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Za první čtvrtletí Letiště Václava Havla odbavilo 3 540 350 lidí, meziročně o 342 946 více. Jen v březnu prošlo letištěm přes 1,3 milionu cestujících, loni 1,21 milionu. V žebříčku států podle počtu cestujících se propadly Spojené arabské emiráty. V lednu a únoru tam odletělo 139.315 lidí, v březnu po vypuknutí konfliktu na Blízkém východě 21 259 lidí. Dubaj vypadla z březnového žebříčku 15 nejoblíbenějších destinací, v únoru skončila s 47 641 pasažéry čtvrtá. Vyplývá to z dat uveřejněných na webu letiště.
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VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.