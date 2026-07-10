Glosa Michala Noska: Česká televize šetří, Prima vysílá. Veřejnoprávnost dostala ve Wimbledonu kanára
Co může být veřejnoprávnějšího než historicky první ryze české ženské finále Wimbledonu? Zápas, který může přitáhnout k obrazovkám statisíce lidí, ovšem Česká televize nenabídne. O jeho bezplatné vysílání se postarala komerční Prima. Instituce placená koncesionáři tak může divákům znovu vysvětlovat své poslání. Jen bez tenisových raket, českých vlajek a patrně i bez většiny národa.
Česká televize se ráda ohání veřejnou službou. Kdykoli se mluví o koncesionářských poplatcích, jejich zvyšování nebo vymáhání, dozvídáme se, že bez silného veřejnoprávního média by byla demokracie snad jen několik reklamních bloků vzdálená od zhroucení.
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Když ale přijde sportovní událost, která skutečně zajímá širokou veřejnost, začne se počítat. Práva jsou drahá, rozpočet je napjatý a Česká televize musí šetřit. A kde jinde začít než u programu, na který by se lidé opravdu dívali.
Historicky první české ženské finále ve Wimbledonu je přitom téměř učebnicovým příkladem události veřejného zájmu. Proti sobě nastoupí Karolína Muchová a Linda Nosková. Dvě české tenistky, nejslavnější tenisový turnaj světa a zápas, který se už nemusí nikdy opakovat. A Česká televize u toho samozřejmě nebude.
Veřejnoprávnost zařídila komerční televize
O to, aby se zápas nedostal jen k předplatitelům Eurosportu, se nakonec postarala Prima. Komerční televize získala sublicenci od společnosti Warner Bros. Discovery a finále odvysílá v sobotu od půl páté odpoledne na volně dostupném kanále.
Je v tom jistá kouzelná ironie. Česká televize, která vybírá povinné poplatky ve jménu veřejnosti, zápas nenabídne. Prima, kterou nikdo povinně platit nemusí, ho nabídne opravdu zdarma.
Slovo „zdarma“ je samozřejmě třeba chápat v televizním smyslu. Divák dostane reklamy, upoutávky a všechno, co ke komerčnímu vysílání patří. Přesto nemusí kupovat sportovní balíček ani hledat po internetu pochybný přenos. Zapne televizi a v klidu sleduje české finále Wimbledonu.
Přesně tak nějak si člověk představuje službu široké veřejnosti.
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Na neplatiče přísně, na program opatrně
Česká televize umí být velmi důsledná, když jde o poplatky. Domácnostem vysvětluje, kdo má platit, proč má platit a co se stane, když platit nebude. Na koncesionáře mohou přijít výzvy, přirážky a v krajním případě i vymáhání dlužných částek.
O poznání menší důslednost je vidět ve chvíli, kdy má televize za vybrané peníze nabídnout něco, co má skutečně celospolečenský význam.
Jistě, Česká televize nemůže koupit všechno. Sportovní práva jsou drahá a veřejnoprávní médium musí dělat rozpočtové volby. Jenže právě tyto volby ukazují, co považuje za důležité.
Jestliže se nenajdou peníze na první české ženské finále Wimbledonu, pak by možná bylo fér ubrat na vznešených řečech o tom, jak Česká televize spojuje společnost a přináší obsah, který komerční média nabídnout nemohou. Tentokrát jej totiž komerční médium nabídnout mohlo. A také nabídlo.
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