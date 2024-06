Startuje Wimbledon. Umělá inteligence nabídne fanouškům zcela nové zážitky

Umělá inteligence mění zaběhané pořádky ve všech oblastech. A nyní také v tenisu. Pořadatel prestižního Wimbledonu spojil síly s IBM a v letošním ročníku poprvé využije její platformu generativní inteligence Watsonx. Cílem má být ještě větší zapojení fanoušků do hry.

Data o všech hrách v reálném čase, předzápasové analýzy a predikce na základě statisíců dat a komentářů ze sociálních sítí, uměle generované komentáře ke všem zápasům a mnoho dalších novinek nabízí letošní aplikace Wimbledon 2024. Tu pro Slavný All England Lawn Tennis and Croquet Club, pořadatele wimbledonského turnaje, připravila společnost IBM a nasadila do ní svůj model generativní umělé inteligence Watsonx. Klíčovou novinkou se stala funkce Catch Me Up.

Ta využívá velký jazykový model IBM Granite, který generuje text se zapojením platformy watsonx. Model byl vycvičen na redakčním stylu webu Wimbledonu a pracuje s více než 2,7 miliony údajů. All England Clubu jako pořadateli výrazně ulehčí zpravodajské pokrývání průběhu turnaje, zatímco fanoušci získají nejrychlejší možný přístup k informacím.

„Funkce Catch Me Up je dobrým příkladem toho, jak lze využít sílu generativní AI k přípravě sofistikovaného obsahu založeného na obrovských objemech dat. Představuje tak dosavadní vrchol spolupráce IBM a All England Clubu, která trvá již 35 let. Stejné technologie z naší AI a datové platformy Watsonx přitom poskytujeme klientům po celém světě, v téměř všech odvětvích, aby řešili své jedinečné obchodní potřeby,“ komentuje Jonathan Adashek, senior viceprezident pro marketing a komunikaci společnosti IBM.

Systém bude součástí rozšířeného digitálního zápasového centra IBM Slamtracker, které je také k dispozici v aplikaci Wimbledon a na stránkách turnaje.

Kontroverzní AI ve fotbalu

Umělá inteligence se ve sportu prosazují čím dál více. Například v aktuálním mistrovství světa ve fotbale v Německu hlídá mimo jiné ofsajdy či hraní rukou. Modely AI v reálném čase vyhodnocují celou řadu dat z desítek kamer nebo například ze senzorů umístěných přímo v míči.

Díky tomu dokážou převést dotek ruky na vizualizaci zvukové stopy, která například dokázala hraní ruky dánského hráče v osmifinálovém utkání s Německem. Následovala penalta, která rozhodla utkání. Bez AI by to nebylo možné a ani VAR by pravděpodobně neodhalil drobný dotek ruky.

Průzkum: AI pomáhá sportu

Ačkoli jsou tyto moderní prvky často terčem kritiky nespokojených fanoušků, celkově od zavádění umělé inteligence sportovní fanoušci i odborníci očekávají spíše pozitivní dopady.

IBM ve spolupráci s agenturou Morning Consult uskutečnila průzkum mezi více než 18 tisíci fanoušky tenisu z celého světa. Mezi hlavní zjištění patří, že 55 procent dotázaných očekává pozitivní dopad umělé inteligence na svět sportu. Na generativní AI oceňují hlavně její schopnost zpracovávat a poskytovat fanouškům informace ze hry v reálném čase (36 procent), personalizovaný obsah (31 procent) a jedinečné, tedy jinak nedostupné poznatky, jak uvedlo 30 procent respondentů.

„Pozitivní dopady pak očekávají zejména v oblasti zapojení fanoušků, personalizovaném tréninku pro sportovce a na úrovni klubů pak v oblasti vyhledávání nových talentů,“ připomíná Petr Vaculík věnující se generativní AI v IBM.