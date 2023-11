Jde ještě o tenis? Rozšíření Wimbledonu vyvolává emoce, místní varují před „korporátní genocidou“

Organizátor slavného tenisového turnaje chce na místě oblíbeného parku postavit desítky nových kurtů. Wimbledon prý tak má držet krok s konkurenci. Místní se ale parku vzdát nechtějí a varují před „korporátní genocidou“.

Nemusíte se zajímat o tenis, abyste znali Wimbledon. Hráčky a hráči v bílých outfitech odpalují balony a běhají po osm milimetrů dlouhém trávníku před zraky královské rodiny a smetánky nejen z Británie, při tom se každoročně spořádají tuny jahod se šlehačkou. Wimbledon, který se každoročně koná dva týdny na přelomu června a července, je legenda, nejslavnější tenisový turnaj světa.

FOTOGALERIE: Podívejte se na vitualizace projektu

Počátky All England Clubu sahají až do poloviny devatenáctého století, kdy ho založila šestice gentlemanů, které bavila hra zvaná kroket. Tenis, který byl dříve chápán jako zábava pro děti, se přidal nedlouho poté. Klub poprvé pořádal Wimbledonské mistrovství v roce 1877. Tehdy to byla gentlemanská záležitost, ale od té doby se turnaj zprofesionalizoval, a areál a celý byznys kolem vyrostl do obřích rozměrů.

All England Club nyní disponuje osmnácti travnatými turnajovými kurty (dvaadvacet dalších tréninkových je nedaleko), osmi antukovými, šesti krytými a dvěma hřišti s umělým povrchem. Hrát na nich nemůže hned tak někdo, členstvím v klubu se může pyšnit jen několik stovek lidí. V představenstvu pak zasedají třeba zasloužilí členové státní správy či bývalá světová čtyřka Tim Henman, na než „dohlíží“ jako patronka princezna Kate.

Sportovní průmysl

Wimbledon je vlastně už teď takový sportovní konglomerát. Vedení klubu přesto došlo k přesvědčení, že je třeba areál rozšířit, a to velmi výrazně. Turnaj je součástí slavné čtveřice „Grand Slamů“, nejvýznamnějších událostí tenisového roku, kterou doplňují melbournské Australian Open, pařížské French Open a US Open v New Yorku. Právě s těmito turnaji se ve Wimbledonu měří.

Na londýnském předměstí se obávají, že za zmíněnými turnaji budou zaostávat. Už nyní například nemohou pořádat kvalifikaci na svých dvorcích, protože na ni kapacity nestačí. Hráči se tak musí uchýlit do cca pět kilometrů vzdáleného sportoviště patřícího Bank of England, které prý nabízí menší komfort. Také se tam vejde jen kolem dvou tisíc diváků denně, v případě rozšíření areálu by mohlo na kvalifikaci chodit až 10 tisíc lidí a na zápasy „hlavního pavouka“ až 50 tisíc.

Vedení proto che přistavět 39 nových travnatých kurtů, což jejich počet v podstatě zdvojnásobí. Vyrůst má i hřiště s vysokými tribunami, které dost možná změní charakter a reliéf okolí. Argumentuje se kromě blaha a prestiže turnaje a klubu (a potažmo tenisu obecně) i novými pracovními místy a nakopnutím lokální ekonomiky. Určitě však není nutné připomínat, že se hraje kromě budoucnosti tenisu také o veliké peníze. Vloni klub vydělal více než 80 milionů liber.

Co na to veřejný zájem?

Problémem je, že se klub nemá moc kam rozšiřovat. Téměř čtyřem desítkám hřišť bude muset ustoupit nemalá část Wimbledonského parku, kterou klub před lety koupil s podmínkou, že zůstane otevřenou zelenou plochou. Tu pak až do roku 2041 pronajal golfovému klubu. Když si to vedení rozmyslelo, muselo nyní celý golfový klub draze koupit, aby se pronájem zrušil. Pro ilustraci - každému ze 758 členů golfového uskupen All England Club vyplatil 85 tisíc liber.

O rozšíření se rozhořela vášnivá debata. Samospráva čtvrti plán posvětila, ovšem za bouřlivých protestů. Odpůrci se před zasedací místností sešli s transparenty, které říkaly například: „Nejde jen o tenis“ nebo „Zastavte korporátní genocidu“. Záležitost bude putovat výše, nakonec skončí na stole starosty „velkého“ Londýna Sadiqa Khana a zasáhnout bude moci i ministr Michael Gove, který má na starosti komunální sféru a výstavbu.

Místní obyvatelé mají o park obavy, má přece sloužit všem, a mnozí k němu mají citovou vazbu. Kdo se někdy prošel Londýnem, si musel všimnout, že zeleně je tam opravdu hodně, a bývá pečlivě udržovaná. Není výjimkou, že si v neděli místní vezmou své viktoriánsky vyhlížející pršipláště, natáhnou značkové holínky a vyrazí sem na procházky, rodiny zase usednou na deky, udělají si piknik a hrají různé hry, v sobotu se pak ve stovkách z nich konají přátelské běžecké závody Parkrun.

Nedají se lacino

Parky jsou tu tak nějak posvátné, tím spíš ve čtvrti, kde žijí rodiny náležící k vyšší třídě. Obavy jsou také z šesti let stavebních prací, hluku a nepořádku a v neposlední řadě ekologických dopadů „Pokud se jim to podaří a budou na něm stavět (na území parku, pozn. autora), bude tento důležitý veřejný prostor navždy ztracen kvůli nějakému tenisu. Nevěřím, že jde o tenis nebo o lidi, ale o vydělávání peněz,“ řekl deníku The Guardian jeden z bývalých členů golfového klubu. Dalších 13 tisíc lidí už podepsalo petici.

Na nesouhlasném stanovisku se vzácně shodli konzervativní poslanec a labouristická poslankyně z přilehlých obvodů. Výjimečně vydali i společné prohlášení. „Oba se shodujeme na tom, že je důležité chránit naše místní zelené plochy, reagovat na klimatickou krizi a pečlivě a důsledně kontrolovat všechny navrhované stavby, které budou mít dopad na komunity, jež zastupujeme," uvedli zákonodárci obvykle stojící na opačných stranách politického spektra.

Ačkoli má All England Club za sebou první kroky, zbavil se gofistů a získal požehnání komunálních politiků, k úspěchu má patrně ještě daleko. Místní se chystají lobbovat na vyšších místech a nebojí se ani soudních sporů. Když zakončíme tenisovou terminologií – lze očekávat tvrdý zápas, který dost možná skončí až v pátém rozhodujícím setu.